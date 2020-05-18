美國再出重手制裁華為，為何來自台灣的台積電也將受創？

（中央社）《日本經濟新聞》今（18）日報導，受到美國強化對華為禁止進出口措施的影響，台積電已停止接受來自華為新訂單。而被切斷許多基礎半導體供給的華為，在5G智慧型手機的研發等將產生影響。

美國商務部15日公布的新規定，連在海外使用美國技術出售半導體給華為，也須取得美國許可。商務部指出，去年把華為列入黑名單後，雖規範出口美國零件給華為的公司都必須取得許可，但華為仍透過委託使用美國設備的海外製造商生產，繼續使用美國軟體和技術來設計半導體。

《日本經濟新聞》發自台北的報導指出，根據多位相關人士表示，台積電在美國15日公布強化管制後，就停止接受華為方面的新訂單；目前已接獲的訂單將到9月中旬前正常出貨，之後就必須獲得美方許可。

台積電面對《日本經濟新聞》採訪時說，無法公布客戶的訂單，也表示會遵守法律與規範。

美國出重手，傳華為緊急向台積電追加210億元訂單

美國政府2019年5月雖然對華為祭出事實上禁止進出口措施，但只要來自美國的技術與軟體低於25%，就不在管制對象，形成規範漏洞。美國這次祭出的措施是連使用美國技術與軟體在25%以下的產品，都不能出口給華為使用。

《BBC中文網》報導，美國工業與安全部15日宣佈的新規，無論是否美國企業，只要在半導體晶片產品中使用了美國技術或設計，供貨給華為時都需要得到美國政府的出口許可證。報導指出，在此禁令下，美國將有能力禁止台積電向華為旗下的海思半導體供貨。 《科技新報》報導，美國15日對華為頒布新的出口管制規則仍有120天的緩衝期。有業界消息指出，華為已緊急對台積電追加高達7億美元的訂單（約新台幣210億元），訂單涵蓋5奈米及7奈米製程，已使台積電相關產能滿載。 美國《CNBC》報導，台積電供應華為超過90%的手機晶片，雖然中國試圖尋找國內供應商 以替代台積電 ，但華為目前最大的中國供應商中芯國際的半導體技術並不如台積電，未來 華為可能會尋求三星來製造。不過 分析師Neil Shah認為 ，三星目前是華為最大的競爭對手，因此三星寧願向國內供貨，也不願轉向在國際上和技術上都是美國盟友的競爭對手上。 報導指出， 這將使華為處於非常艱難的困境，它必須 迅速將其供應鏈進一步多樣化，使其進入非美國技術供應商名單，這在短期到中期都將是一個巨大的要求。因為多數提供先進零件的公司，某種程度都有使用美國的零件或技術。

台積電在美國15日公布的措施後雖然曾表示，將和律師進行分析，確認美國管制措施的解釋，但可能是研判風險太高所以決定停止與華為的交易。

對華為來說，跟台積電的交易被視為是「生命線」，雖然旗下的海思半導體在智慧型手機中央處理器及5G基地台的半導體等研發方面，握有世界頂尖技術，但在製造方面還是依靠台積電。

再者，中國在與美國的高科技產業戰中，缺乏尖端半導體製造技術是一大弱點，中國領導人習近平領導核心，正急於傾全國之力達成「國產化」目標，其中肩負重任的華為被台積電中斷交易，對中國產業政策來說也是不利的情況。

對華為被強化制裁，與中國共產黨相關的媒體《環球時報》英文版15日在社論中表示，中國政府必定會報復，可能停止美國企業零件或機器進口到中國。美中反擊如果愈發激烈，對全球供應鏈都將帶來影響。

第二大客戶華為受制裁，台積電營運恐遭衝擊

台積電也無可避免地會受到美國制裁華為打擊。雖然美國客戶占台積電營業額約6成，但華為近期已占1到2成，是僅次於美國蘋果公司的第2大客戶。台積電未來可能增加美國半導體大廠超微（AMD）及nVIDIA的訂單，來填補失去的華為訂單。

台積電15日宣布將投資120億美元，在美國西南部亞歷桑那州設廠，有看法認為台積電此舉是回應美國總統川普政府在美國生產的要求，希望能避免進一步的強化管制，但美國政府在台積電宣布設廠後就祭出對華為的強化管制措施，今天台積電股價早盤一度跌逾2%。

《聯合報》分析，美國政策方向驅使台積電提前表態赴美國設廠，但似乎仍擋不住美國決意阻擋中國發展半導體腳步，即便赴美設廠恐怕也難如願換取持續供貨給華為而左右逢源。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範