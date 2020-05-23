《乩童警探》小說選摘：老丙本是外科醫生，不過他對法醫的工作比進開刀房更熱情

文：張國立

羅蟄守在辦公室門邊的熱水壺旁，似乎準備隨時加滿室內任何人喝空的茶杯，否則他像多餘的人。

茶香、油炸的雞腿、汗臭、香菸，幾個人混出複雜的氣味。

主持人是執行檢察官，北檢二十七歲的菜鳥檢察官謝英弘，兩年前還在司法官訓練班差點畢不了業。大約一六五公分，圓嘟嘟的一張胖臉與黑框近視眼鏡，讓人聯想到私立高中喧鬧教室講台上束手無策的數學老師。

他沒有講台。

十二月的北方寒流滯留不前，可是他下公務車起便不停地以紙巾擦拭額頭，彷彿腦袋裡裝了一個火燒得正旺的爐子。

派謝英弘執行，與他年輕、長得福泰、未婚皆無關，正好他輪值而已。再說整個過程不需要謝英弘費心，看守所的所長早料理妥當相關程序。

搞司法的，沒別的，程序。他向在場的人一一點頭，然後戴上口罩，不是搭捷運防感冒病毒那種一面綠、一面白的，是防PM二．五霧霾、SARS或禽流感的鴨嘴模樣那種。

看守所不是外役監，不養雞鴨。

林明樹，警察大學學士、東吳大學法律碩士，已擔任三年的台北看守所所長，考績連續甲等，不過對他而言，這天也是頭一回，緊張得事前溜去醫務室量血壓、脈搏，即使一切正常，仍吞兩顆健保給付的抗焦慮小藥丸。長袖襯衫、長袖黑西裝外套，遮不住他的右手時不時顫抖，不是帕金森連續的抖，是被針刺著突然的抖。

每隔幾秒，間歇性地刺。

齊老大上前按住他肩膀，非常用力，幾近於用力摟的那種用力按，並貼心的取下手腕的佛珠套往林明樹的手腕。

佛珠是齊老大老婆從中台禪寺請來的，期望老公凡事別衝動，罵人前先掐珠念佛號，具有定神止躁的功效。

齊老大念了佛號，南無阿彌陀佛。

這不是尋常的一天。

法醫老丙就叫老丙，無論上級長官或初跑台北地檢署的新記者，一律喚他老丙，偶而寫結案報告時想不起他的名字，懶得打通電話問，直接就稱丙法醫。三十年前也許有人好奇：丙法醫？甲法醫和乙法醫呢？一年總得上十幾回電視新聞分析命案中的屍體，快追上五月天的人氣，丙法醫已成為陽光、空氣、水的當然存在。

地檢署，乃至於台北、台灣，就只有一名丙法醫，他本姓昺。

「日丙昺，光明的意思，發音為丙，甲乙丙丁的丙，甲骨文裡丙為魚尾，也是火的代號。我愛吃魚，見到記者，不由自主地火氣大，所以你們把我寫成老丙，雖不正確，可以接受。」

他穿幾處地方泛黃，不過仍追究得出原本應是純白色的醫生袍，鬍渣子裡總有些細微的小東西，猜得出他嚼完蔥油餅又沒抹嘴。對每位初次見面的介紹自己：敝姓丙，上日下丙的昺，光明的意思。

刑事局的第五文自認家學淵源，老愛挑戰老丙的「昺」姓：「我姓第五，複姓，百家姓有，祖先是東漢的司空第五倫，你姓昺，哪裡來的日丙昺？」

老丙這麼回答：「你可以姓第五，我不能姓昺？我祖上鮮卑人，後來漢化，挑個字當做姓氏。歷任的祖先一再告誡我們要低調過日子，尤其不可做官，好事輪不到，滿門抄斬受不了。不像姓第五的，到處出鋒頭，說不定哪天遇到姓第一的，悔恨到要改姓都來不及。」

昺，光明。光明有其黑暗的一面，他抽菸、喝酒，喜歡吃警察的豆腐，幸好他的老婆以潑辣著稱，陸軍司令部官拜上校的大姐大，老丙人生裡陰暗的一面被強力壓制，甚至回家前得花五分鐘刷牙，設法消除菸味。據說丙家大嫂回家第一句話總是：「家裡有菸味。」完全家裡有共軍的高度警覺性。

老丙本是外科醫生，兼差法醫，不過十幾年來他對法醫的工作比進開刀房更熱情，成了台灣少數的專業法醫之一。

「替死人開刀，割歪了，切錯了，不會有醫療糾紛。」他說。

此刻老丙坐在一旁以蓮花指敲手機，如非討論公事便是應付記者。即使行政院的發言人也沒老丙的媒體關係好，因為發言人有求於記者，記者則有求於老丙，像今天，像三天前到今天，所有與司法沾得上邊的記者全擠在法務部，菜鳥圍著好好先生的副部長喝古坑咖啡，聽副部長從《憲法》講到《民事訴訟法》；老鳥坐法醫研究中心破沙發，喝老丙免費提供淡得如水的茶，聽他分析三十六小時內屍體腐化中的變化。

他的茶不是茶葉泡的，茶包浸的，據說一枚茶包能泡三天。

節儉，老丙說，我的人格缺陷。

之一。齊老大用力補充。你的缺陷之一。

至於長得四四方方，有如麻將牌的刑事局偵查科齊富，論資格，是高刑事局長一屆的學長，早經歷分局長，原有機會外放直轄市警局的局長，但他抵死賴在刑事局掛三線一星當資深科長。嫌政治麻煩。

「到縣市當局長，成天叫我陪民意代表喝酒，我他媽不是酒家男。萬一哪個白目議員的手放到我大腿，老子當場蹦了他，鬧出人命怎麼辦？」其實很多人佩服他的哲學，不論國民黨、民進黨的內政部長、警政署長，見到齊富，即使假裝也得客客氣氣稱聲「齊老大」。估計他被長官視為門神、等同家用工作箱，往儲藏室一塞，不礙眼不礙事不需要保養，必要時能派上用場就成。

齊老大是工作箱裡的指甲剪，不知誰心不在焉擱進去的。

另外是早準備一疊文件等長官簽字的沒有聲音、沒有姓名的書記官。

他當然有姓有名有其存在的價值，這晚大家太忙，一切能省略的姑且省略。

跑進跑出的羅蟄是跟班，剛掛兩線三星的台北市刑大警官，資淺官小，齊老大說什麼，他做什麼，而且始終一臉微笑。

與卑微無關，羅蟄就是這麼討人喜歡，不知誰開始叫「小蟲」，他從沒為此不舒服過。

「你他媽的，小蟲，去市刑大一年多，老毛病又犯啦？」

喀，羅蟄兩腳跟併攏敬禮：

「老大，好久沒見到刑事局長官，忍不住。」

丙法醫笑得如同乩童，抖個不停。

「拜託，老丙，你對他說說，看他的笑容沒？比梁朝偉笑得更帶勁，改行賣房子去，賺得更多。」

齊老大一度綽號雷公。最後一個喊他雷公的警官，曾經立正挨罵三十多分鐘，稚弱的心靈受到極大創傷，辭職回家鄉參加選舉當了縣議員。如今他仍到處對各種人感恩齊老大：

「是老大把我罵成議員，多虧他鐵的教育。」

六個人從下午五點窩進看守所林明樹的所長室內，喝掉兩壺咖啡、半筒凍頂烏龍，沒吃便當，七點隨林明樹移動到人稱「奈何橋」的行刑室內。法務部三天前批下朱俊仁的死刑執行令，按照規定必須於三天執行完畢，換句話說，無論今晚下冰雹、刮颱風，台北看守所都得送朱俊仁上路。

消息傳出，二十四小時前，監所大小牢房紛紛傳出《往生咒》的誦經聲：

南無阿彌多婆夜，哆他伽多夜，哆地夜他，阿彌利，都婆毗，阿彌利哆，悉耽婆毗，阿彌利哆，毗迦蘭帝，阿彌利哆，毗迦蘭多，伽彌膩，伽伽楉，枳多迦利，娑婆訶。

為獄友送行，為自己累積陰德。

台北看守所不是一般的服刑監獄，專門羈押刑事案件中不准交保、等候出庭的被告，編制可容納約二千四百人，不過始終處於超收狀態，所長室內的黑板寫的最新數字是三○七七，許多牢房因人數太多，晚上就寢時只能側睡。

一律朝左或一律朝右，免得口臭薰得彼此難入眠。

書籍介紹

本文摘錄自《乩童警探：偏心的死刑犯》，鏡文學出版

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作者：張國立

張國立全新三部曲犯罪小說

《乩童警探》愛與救贖的第一彈：

豪宅祖孫三人同時暴斃，報警的孫女恨透了這個家

死刑犯卻因心臟偏移逃過一死。

這是巧合還是冤情？

家庭變故讓羅蟄從神壇走向警壇，家族命案竟又帶他回到宮廟？

真凶，難道只有天知道？

那時大家都說他離開了神明，只有他知道：是神明不要他了。

十七歲那年，他幾乎每天擲出兩個笑筊，

直到下定決心去台北念書，神明給了答案：聖筊。

離家多年的羅蟄，唯一的心願卻是將弟弟帶回家

如今回到壇前，他得先面對自己，才能面對這樁懸案……

林家滅門案的凶手朱俊仁，因罪大惡極判處死刑。

儘管朱俊仁矢口否認殺人，他還是在檢察官、法醫、看守所所長的共同見證下執刑完畢，由法務部長於深夜記者會宣布死亡。參與見證的刑警羅蟄（小蟲）卻覺得氣氛不對，他衝進行刑現場查看，果然朱俊仁因為器官轉位，心臟不在左邊並未死亡。

回到案發當下，富商林添財、其父、其子同時在豪宅中死亡，除了所屬生化科技公司的工程師朱俊仁外，最有可能的嫌疑犯就是有不在場證明的美豔妻子林吳瓊芬、拖油瓶女兒林家珍和印傭莉塔，四人皆有動機，卻苦無證據。

在朱俊仁未死的情況下，法務部該如何因應？這案件是否有其他隱情未明？曾被溫府千歲收為義子的羅蟄，又如何演出一場「上天審案」大戲呢？

Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航