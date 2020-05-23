《尋琴者》小說選摘：靈魂們好不容易擁有了耳朵，但是最終讓祂們感動的究竟是什麼呢？

文：郭強生

傳說在西元前五百三十年，希臘數學家畢達哥拉斯某天偶然經過一個打鐵鋪，被打鐵敲擊的聲音吸引。他發現有時那聲音醜陋刺耳，有時卻又意外地優美和諧。走進鋪子裡研究，發現原來是跟每個鐵槌的重量有關，不同的敲擊重量會製造出不同的聲音。

如果兩支鐵槌的重量比例恰好是二比一、三比二或是四比三時，同時敲出的聲音就會創造出悅耳的和聲。這比例就建立了鍵盤樂器調音的基礎。

兩個和諧的音，原來是由於撞擊力道間的比例所形成的共振。

靈魂們好不容易擁有了耳朵，但是最終讓祂們感動的究竟是什麼呢？

不過像是朝著平靜的湖水中扔進一顆石子所引起的分子振動？還是說，根本不需要這個肉體也可以感受到的，某種已經存在宇宙間的頻率？

鋼琴的每根弦，平均有一百六十磅的張力，也就是說，一架鋼琴所有的弦加起來，共承受了二十噸的重量。

鋼琴發出的音色是如此悠揚，但鋼琴的本身卻總是承受著巨大拉力的痛苦。調音師與演奏家的差別，或許就在於對這個物理事實的不同感受上。

一個優秀的調音師是不用機器調音的，他只能相信自己的耳朵。那是一種難得的天賦。機器憑藉的平均律，十二個半音被平均分配在八度中，所以每個音其實都低了十二分之一個半音。

所以，這世界上沒有一架鋼琴具備絕對的音準，演奏者只能彈奏著由調音師所修正出來的音鍵。

不曾擁有過自己的鋼琴，藉著到處調音的機會彈別人家的琴，幾乎已成為我多年來練琴的方式。

不止一次，當客戶聽見我在他們鋼琴上彈出了出乎意料的水準時，都面露欲言又止的困惑。

我可以猜測出他們可能的念頭：怎麼就這麼自甘墮落，安於當一個調音師傅呢？或者，他們更急於想知道的是，我是否曾拜於某個名師門下？

他們不懂得的是，要成為一個優秀的調音師並不是一件容易的事。多少成名的演奏家們都會共同指名同一位調音師，炙手可熱的調音師比演奏者更缺貨，這是世人都忽略的真相。

想要開演奏會的人如過江之鯽，只要有那個膽，誰都可以上台。但是一個調音師不僅要懂得鋼琴，也要熟悉每位鋼琴家每次演奏會上不同的曲目，更不用說，他還要能摸透他們每位的曲風，以及對每一首曲子不同的詮釋風格。

要成為心目中那樣的調音師，持續地練琴自是必要的。

當然，能成為那樣等級的調音師仍只是夢想。

但是寧願放棄待遇較好的教琴工作，選擇成為旁人認定更像是勞動者而非藝術家的調音師，實在是因為我沒法面對那些家長。只為了繼續賺取費用，而必須對他們毫無天份的孩子說出誇讚與鼓勵的話，我做不到。

我更擔心的是，那種只能算敲打的拙劣琴聲會破壞了我耳朵的敏銳，甚至造成無法彌補的身心傷害。

擁有一架史坦威，照理來說，公司專屬的技師可以提供素質可靠的調音與整音服務。但是愛米麗始終對鋼琴的音色不滿意。

自女主人生病後，就不曾再撫摸過這架史坦威的我，邊說邊打開琴蓋觀察著琴槌的狀況，旋即發出了痛心的嘆息：「太潮濕了……」

技師無法理解她的需求，他們聽不懂她說的擊弦系統太吵，高音部薄弱，低音部缺乏應有的飽滿共鳴……這些問題出在哪裡，或是，她形容她所希望的油脂音色又是何物。

我們是世界上最好的鋼琴品牌，他們最後都只能用這樣的方式回答，並反問她：當初買的時候，都沒有發現這些問題嗎？

最後愛米麗只能抱著姑且一試的心態，讓一個才入行沒多久，在她的音樂教室裡調音的新手來為家中的名琴看診。

「結果你幫她找出了問題？」

看著我打開工具箱，林桑一邊聽著我的解釋，一邊流露出半信半疑的表情，似乎正努力想像著愛米麗曾經為了這架鋼琴，飽受無助沮喪甚至憤怒情緒之苦。

「與其說調音，不如說是調律才更恰當。」

我繼續解釋，為什麼之前技師只用平均律或純律來調音是不夠的，有時也要憑耳朵聽到的泛音，畢竟在琴鍵上彈出的是和弦，單音音準因為振動頻律的關係，最後總會有幾個音會出現衝突……

林桑試圖集中精神，但就算想要理解，這些術語對他而言也太複雜了。

更何況睡眠不足已經持續了好幾個禮拜，比起上次在音樂教室照面時，他看來又更憔悴了些。

儘管他知道，妻子從來都是一個容易緊張焦慮的人，然而外人見到的她，卻總是面帶甜美優雅的微笑。但是林桑從沒有聽愛米麗跟他抱怨過鋼琴的問題。直到這天他才知道，與愛米麗之間竟然還有這樁被隱匿的情節。

那些生活裡的隱藏到底沒來得及被一一揭開，這場婚姻卻已經劃下句點。原來，這架史坦威曾經對她來說，是這麼的不完美，沒有她所渴望的那種音色。

「可是愛米……我太太她，怎麼會沒發現是這個原因呢？」

我注意到，他正偷偷忍住一個到了嘴邊的呵欠。

「演奏樂器的人，許多並不真的瞭解樂器。」

音樂家追求的完美是那麼抽象又偏執，最後卻得在一具純然根據物理學所打造出的機械裝置上實現，這是音樂家經常忽略的事實，我說。

林桑沒有繼續追問。

或許，這個回答讓他覺得，彷彿我們正在討論的不是鋼琴，而是對他下半場人生的某種提示。

看著他鬱鬱寡歡的表情，我彷彿聽見他在喃喃自問，竟然被一個陌生人看到了他生命裡一再重複的無知？怎麼可能？

與愛米麗交往的初期，他同時還有另外幾個女人。

一個是在安和路開日式居酒屋的老板娘，在離婚後不久，某晚他偶然走進了店裡，算來兩人的交情已經超過十年。兩人偶爾都有低潮寂寞的時候，圖個方便就當是彼此的救火器。另一個在某大金融集團擔任公關，接近他並非沒有其他目的，這點他很清楚。

再來，就是那位小有名氣的室內設計師。

林桑在母逝後，衝動的本性讓他突然決定住回從小長大的那間一半是診所、一半是自宅的老平房，請來了設計師碧亞翠絲黃（別問我為什麼這些女人都愛用英文名）徹底將老屋重新翻新，成了一座頗具後現代懷舊風的雅舍，還登上了建築設計雜誌封面。林桑為碧亞翠絲黃在新居中舉行慶功，究竟那算不算示愛的一種並不重要，重要的是，林桑一開始曾經表明了自己不會再婚。也許林桑自己並不會承認，他與愛米麗認識半年不到就步入禮堂，多少也跟不知道要如何擺脫與碧亞翠絲黃這一段有關。

就像演奏家從來不懂他的鋼琴，往往過度投射了自己的情感，忘記了它只是一台由重量撞擊所操控的機器，並無任何深奧的原理。

而凡夫俗子所犯的錯誤則是，他們從不明白人心有多麼複雜難測，以為世間總有現成的一套琴譜，教他們如何撥奏彼此。

林桑一直看不清的是，伴隨著每一段感情，就有一群陌生人擠進了他的生活，他就被另一半拖進了她們的社交。跟碧亞翠絲黃在一起的時候，他身邊都是一堆搞設計建築的。與愛米麗婚後，他才知道音樂家們並不是深居簡出的一群，他們有忙不完的應酬，不停地在出席各種演奏會與開幕酒會。

他其實沒有太多自己的朋友。

尤其在婚後遇上了金融大海嘯，他毅然結束了三十年的公司，以為終於可以過起那種品味高級的退休生活，以為自己可以成為一位成功小提琴家背後的那個推手，到頭來只是陷入了自己都不解的寂寞。

初識愛米麗那晚，他與幾個客戶在一間米其林等級的法式餐廳應酬，用餐時段過後是店家特別安排的品酒節，獻上由蘇格蘭剛空運而來的限量窖藏威士忌，現場並且邀請了一個四人室內弦樂演奏助興。

愛米麗是四人當中唯一的女性，穿著小露香肩的黑色長禮服，一頭秀髮挽成了一個高雅的公主髻。客戶中有人當下就說：「挺漂亮的，待會兒請她過來喝杯酒吧！」

林桑很為難，當然覺得這樣的心態很可恥，把人家當成了什麼？這麼多年在商場上打滾，他還是沒能完全洗脫從小醫生父親對他的家教森嚴，雖然無形中他也繼承了父親某種的大男人主義，但是對女性輕薄、或流連花街柳巷這樣的事，他向來是不屑的。

或許也是出於自信的緣故。一八三的身高，濃眉高鼻，年過半百後仍得老天厚愛，給了他閃閃銀白的一頭捲髮，走到哪裡都還是個顯眼的人物。

目光投向演奏得出神，雙眼微闔的愛米麗，有那麼一瞬間，或許，他想起了那個在日本甚少聯繫的妹妹。或許眼前的女子，正是父親心中對妹妹的期望吧？偏偏那位大客戶得罪不起，林桑掙扎了半天，最後還是偷偷起身找到了餐廳經理，提出了這個令人感到羞恥的要求：「沒別的意思，覺得她挺有才華的……」自己都覺得是越描越黑。

經理或許早見識過這樣的場面了，笑嘻嘻給了解方：「讓小姐一個人過去坐總不好……林董，那不，這樣好不好？我在您旁邊開一桌，就說是請四位音樂家的。看您是要開一瓶皇家禮砲還是——？」

愛米麗跟其他三個男子過來一起敬酒，與林桑四目相對，彷彿知道，他不會讓她難堪，他是她這一國的。林桑的大男人性格果真蠢動起來，也顧不得什麼客戶了，拉過鄰桌的椅子就喚她過去坐他身邊。

不得不說，靈魂的頻率振動真有這回事，愛米麗一雙習樂多年的耳朵不會沒聽到，當下這兩個靈魂振動所發出的聲音。

但是她聽不到自己的演奏，聽不出鋼琴的音準哪裡出了問題。

她以為林桑成為她的避風港後，她終於可以展開夢寐以求的演奏家生涯。從小音樂資優班，又在國外拿到了音樂碩士，但是她仍然只能在幾間大學的音樂系裡當兼任講師，還是得加入同事們邀她共組的弦樂四重奏。

如果林桑能多一點音樂的鑑賞力，他應該就會聽見我所聽見的。

那種內在基音的混亂，與自己靈魂頻率的不協調。

我結束了工作，開始收拾工具。

秋日午後的陽光斜斜射進了落地窗，窗外是一棵枝幹勁猷的老梧桐。在市區裡能擁有佔地如此廣闊的庭院，沒有幾個人能辦得到。也許是調音時的專注，也許是光線的溫度，讓我全身被一層淺淺的汗濕附著。我不自覺便摘下了頭上的棒球帽透透氣。

「我以為……」

林桑話說一半，面露尷尬。

「什麼？」

他說，我戴著棒球帽的樣子，讓他誤以為我是個二十幾歲的小伙子。

不，我已經四十幾了，我說。

我已禿的額頂騙不了人，不是每個人都像他一樣得天獨厚，六十多歲還能擁有漂亮的一頭銀白。我的大量落髮從三十歲就已經開始。我想像著自己在他眼中的那副德性。禿頭之外，還有一對招風耳，外加一張臉滿是青春期時遭面皰肆虐過所遺留下的坑疤。

我知道，倘若不是自己如此不起眼的外表，對於妻子的調音師在他毫無所悉的情況下早已出入過此地多回，他出於雄性本能，肯定早已在心裡對我打上了一個問號。

林桑掏出了皮夾，我說不用，就當是最後一次服務，我很感謝「陳老師」這麼信任我，這是我僅能回報的了。

書籍介紹

本文摘錄自《尋琴者》，木馬文化出版

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作者：郭強生

暌違五年，郭強生最新小說

王德威專文推薦：《尋琴者》是郭強生最好的作品，

也是近年來台灣小說難得的佳作。

不會彈鋼琴，卻選擇書寫關於一個迷失在失望與渴望中的調音師，正因為需要這樣的難度，才能夠讓小說創作之於我，成為永無止境的追求。終於發現可以溫柔地輕吻那些壓抑與寂寞所留下來的傷口了。最後能救贖自己的，原來仍是惟有這種旁人眼中彷彿自虐式的追求而已。———郭強生

「起初，我們都只是靈魂，還沒有肉體。」

「神用音樂將靈魂騙進肉體，靈魂從此失去自由。」

一位擁有過人音樂天分的鋼琴調音師，少年時的遭遇讓他放棄成為鋼琴家的夢想，人生也停留在逝去的時光與感情之中。

一位年逾六十歲的生意人，因為妻子死後留下的一架鋼琴與調音師相遇，兩人結伴踏上尋琴之路……

每個人都有與生俱來的共鳴程式，「有人在樂器中尋找，有人在歌聲中尋找，也有人更幸運地，能夠就在茫茫塵世間，找到了那個能夠喚醒與過去、現在、未來產生共鳴的一種震動。」你的一生是否也在尋覓能夠共鳴的靈魂？

金鼎獎、台灣文學金典獎、開卷好書獎得主郭強生，繼暢銷動人的散文書寫之後，重回小說領域推出《尋琴者》。這是郭強生首次嘗試音樂題材的小說，每個句子宛如音符精確而優雅，譜寫愛慕與寂寞的殘酷，只為追尋靈魂共鳴的無悔。全書哀傷而節制，讀完讓你掩卷嘆息。馬世芳力推：「這本書既寫出了深淵的黑暗，也寫出了那不可方物的至美。」

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航