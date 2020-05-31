運用藝術來轉化親子關係，從世界名著《小王子》了解「馴養」與「豢養」

文：徐玟玲

藝術媒材對親子藝術陪伴上的心理動力，有很大的幫助，這篇文章的主題，就承接此特性，來聊聊「運用藝術媒材轉化親子關係」。什麼叫轉化呢？簡單的說，使一件事物，轉變它原來的性質成為另一種性質的歷程和結果，叫做轉化。

那，親子關係為什麼會需要轉化？

因為，我們都知道，理想的親子關係進展，就像建造一棟建築物先要打好地基，需要從孩子出生那一刻起就花時間和他相處，從最初滿足基本生理需求的事物裡逐步建立雙方的關係，漸漸地，要有像玩遊戲、講故事那樣一起做一件事的良好互動，一直持續到長大，孩子才能產生信任感與依賴感，就能延伸出良好的依附關係。

然而，現實中，卻可能有各種因素造成親子關係上的障礙，譬如，最初的主要照顧者是隔代教養，或託給媬母、外傭照顧，造成父母和孩子之間會的關係不親密；或者，孩子有先天氣質或身體上的特殊性，讓父母難以接納或產生心力耗竭；又或者，孩子漸漸獨立與世界相處時，所觸發的各種情緒暗礁，會讓父母不容易理解。

所以說，親子關係總是會遇上大大小小的起伏，或是挑戰，甚至於，會有危機埋伏在裡面。不過，親子關係的困境，往往也是親子關係得到新發展的時機。因此，我在這裡提到的「轉化」，主要是指：使親子關係從某種趨向不平衡的、負面的性質，轉變為平衡的、趨向正面的性質。這篇文章，就是要介紹藝術媒材在「親子關係轉化」上，所能發揮的催化作用。

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不過，不可諱言，父母的特質和態度，在親子關係上是基礎因素，所以，我先來引薦蘇珊．史帝佛曼已經幫我們從親子關係轉化的視角，所歸類出的四種父母類型，來讓你參考：

被動型父母：時常壓抑自己的感受、屈服於孩子的要求、一味討好孩子。結果是，孩子不知道父母真實的想法和感受，侵犯了父母的界線。

掌控型父母：時常強迫孩子屈服於自己管教和安排。結果是，孩子不跟父母親密，因為在父母面前容易失去自我或尊嚴。

被動攻擊型父母：時常製造羞恥感和罪惡感來牽制孩子為父母的需求負責。結果是，父母挫傷了孩子的自我意識發展和生存的力量。

堅定自信型父母：時常訂定規則，跟孩子保持健康的「界線」，允許彼此各有不完全吻合的感受、需求、欲望、喜好。結果是，父母需要非常深刻用心地自我修養。

其實，針對這四類型歸類，史帝佛曼表示，沒有任何一種類型的親子關係是完美的，都有待父母與孩子持續同步轉化。這就好比《小王子》故事裡提到的，小王子逃離自己的星球，在星際旅行很久之後，到了地球，偶然遇上一隻狐狸，他很希望狐狸能和他做朋友，狐狸必沒有馬上答應，他要求小王子用「馴養」的方式與他同步轉化，他說：「你有一頭金色的頭髮，當你馴養了我，那些原本對我不具意義的金色小麥都將使我想起你，而我從此也將喜歡聽吹過麥田的風聲了……」

狐狸說的「馴養」是一種從陌生人轉化成好朋友的關係；而金色麥田和風原本是一個情境，也被轉化成一種關係的象徵。又，當小王子發現自己對自己星球上的那朵玫瑰花念念不忘時，狐狸又告訴小王子有關豢養玫瑰的秘密：「你在玫瑰身上所花費的時間，讓你的玫瑰花變得如此重要。」狐狸說的「豢養」是一種從照顧者轉化成關愛者的關係；而玫瑰花原本是一種植物，也轉化成一種關係的象徵。

想想看，如果你是有一頭金髮的「小王子」，而你的孩子，是那隻懂得喜歡風聲吹過金色麥田之美的「狐狸」（或者角色交換也可以），那你和孩子彼此馴養的情境可能是怎樣？互動關係又是怎樣？或者，如果你是豢養玫瑰的「小王子」，孩子是那朵「玫瑰」（或者角色交換也可以），這玫瑰象徵著怎樣的豢養？互動關係又是怎樣？

其實，不論是「小王子／狐狸」或「小王子／玫瑰」，都可能是作者聖修伯里的自我關係之一，他善用文字來釐清這些關係、轉化這些關係。那麼，如何讓藝術媒材像文字幫聖修伯里那樣地幫上你的忙呢？

首先，我們知道，媒材很容易被擬人化地運用，無論小孩或大人，都容易把自己與世界的各種關係投射在藝術媒材操作的情境、過程和作品之中，就像《小王子》的作者聖修伯里那樣，產生各種象徵性的角色，來使自我關係發生轉化。

接下來，我就用三個面向，來介紹：藝術媒材能怎樣與親子關係的轉化發生連結？

吸引性與排斥性

不同媒材各有性質，人們跟各種媒材接觸的感受也各有不同，有的會覺得很受吸引，也的會覺得很排斥。就像有些人很喜歡玩泥土，就盡情地投入；卻有人覺得髒兮兮，而感到討厭。或者，當你給孩子一個他沒有接觸過的媒材，他顯得抗拒使用的話，可能是因為他對新的體驗感到焦慮，也可能是討厭這個物質的性質，也或許他有過操作挫敗的經驗。

所以，在藝術陪伴情境中，如果能多元接觸各種性質的媒材，就可能涵蓋多元心理反應現象。你可以從中留意孩子對某些媒材流露的訊息，包括熟悉與不熟悉、厭惡與被吸引、與媒材互動的態度、運用媒材表現出的象徵語彙……，蒐集這些訊息，可以成為要選擇適合媒材來策畫親子藝術陪伴活動時的參考。

如果你要陪伴的不只是一個孩子時，不管選擇了什麼媒材，最好能允許有多種操作方法和工具，來滿足不同孩子在運用上的需求，例如，繪畫除了用筆刷之外，也可以用手（戴手套）直接塗抹。

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差異性與衝突性

當你同時操作兩種媒材時，很容易看出它們之間的關係。例如把蠟筆和水彩一起使用在畫面上，蠟筆會「抗拒」水彩而保有自己的樣子，因為蠟筆的油質會使得他們之間有不相容的、衝突的現象。其它像是：軟的和硬的、顏色對比的、粗糙和光滑的……等，當我們同時使用性質對立的媒材時，它們會象徵性地呈現我們曾經驗過的關係上的適應、衝突、吸引力、排斥或其他心理現象。

所以，在藝術陪伴情境中，媒材使用可以作為人際互動的象徵，我們可以嘗試將軟的和硬的、顏色對比的、粗糙和光滑的，一起提供給孩子，看看會發生什麼？也可以從這裡推估，孩子對於人際關係中的適應性和界線。藝術實際上是一種非侵入性、無威脅性的，卻是幫助提升覺察力的好幫手，也能以隱喻的力量來使行為潛移默化。

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轉變性和創造性

心理上，「轉變」這個概念意味著形式的變化，就是說，原本內在中兩種對立的成分，以新的方式將各個部分組合在一起，從一種衝突狀態轉變到另一種適應狀態的過程。外在現象上，會是一個人的心理生活，從混亂變為有秩序，從不活動到活動，從失功能到有功能，或從感到困擾到感覺平靜的。

總之，通常「轉變」會是一種具有啟發性的體驗。藝術創作的過程，也會有相似的轉變際遇，往往，當兩種對立媒材被整合在一起生產圖像時，就意味著可能激出「創造性」的火花了，所以「轉變」是藝術創作和藝術治療都很重視的資源。

整體說來，在藝術陪伴情境中，媒材是載體，可以承載人們正向或負向的情緒與情感，也是使創作發生「轉變性／創造性」的重要推手，因此，父母除了人在、心在，也要積極體會與媒材的各種變化遭逢時的經驗，因為那也可能是遭逢孩子的各種變化的精采經驗。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：潘柏翰