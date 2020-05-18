520團隊就位：蘇嘉全接總統府秘書長，大黑馬顧立雄出任國安會秘書長
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另外，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）也將出任總統府發言人一職，將是第一位原住民族出身的總統府發言人。
520前人事安排緊鑼密鼓，總統府、行政院今（18）日公布最新人事，前立法院長蘇嘉全出任總統府秘書長，金管會主委顧立雄出任國家安全會議秘書長，原任國安會秘書長李大維出任海基會董事長，國安局長邱國正留任；行政院發言人Kolas出任總統府發言人。而行政院副院長陳其邁、秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊，以及故宮博物院院長吳密察將留任。
（中央社）第15任總統副總統20日將就職，總統府發言人黃重諺今天在總統府召開記者會，公布520後新人事。
- 前立法院長蘇嘉全接棒陳菊，擔任總統府秘書長
黃重諺指出，新任總統府秘書長蘇嘉全，歷任立法委員、屏東縣縣長、內政部長、農委會主委、立法院長，從政資歷豐富，對於各項國政事務也有深入認識，未來將可以協助總統在相關事務，特別是社會溝通的推展。
《中央社》報導，2012年總統大選，蘇嘉全擔任蔡英文的總統副手，蔡英文選戰落敗後成立小英教育基金會儲備能量，並擔任董事長，蘇嘉全也名列董事名單。蔡2016年當選總統後，蘇嘉全成為首位民進黨籍的立法院長，可見他在蔡總統眼中的份量。
在蘇嘉全任內，立法院通過前瞻基礎建設特別預算、年金改革修法、同性婚姻立法等多項重大法案，他主持朝野協商，扮演關鍵角色。
- 金管會主委顧立雄，大黑馬出任國安會秘書長
新任國家安全會議秘書長顧立雄，除了是國內知名律師，長期專注人權關懷，歷任立法委員、不當黨產處理委員會主任委員、金融監督管理委員會主任委員，學經歷俱優。
黃重諺說，現代國家安全事務浩繁，橫跨諸多領域，特別包括金融、經濟安全等也是當前國安領域重要事項。蔡總統邀請顧立雄擔任此工作，主要考量顧立雄具備的3項特質，豐富的法律專業，處理國安事務需要健全的法律基礎；系統整合的能力，顧立雄在金管會的領導已經證明；第3是總統的信任與默契。
他指出，蔡總統希望借重顧立雄的長才，在未來襄助各項國家安全事務的辦理，相信以顧立雄在金管會的歷練及表現，有能力領導一群來自不同領域的專業人士，並且突破框架把問題解決。
- 國安會秘書長李大維，轉戰海基會董事長
原任國家安全會議秘書長的李大維，將出任財團法人海峽交流基金會董事長。
黃重諺表示，李大維是聲望卓著的外交家，長期以來在國際事務、外交工作的推動有傑出表現，擔任國家安全會議秘書長以來，對於各項包括國際、兩岸、國防等國安事務的推展上，更有卓著貢獻，聲望卓著。未來，總統希望借重李大維豐富的經歷與人望，領導海基會在兩岸交流事務的更為進展。
國家安全局局長部分，由現任的邱國正留任。黃重諺表示，邱國正有完整的軍事資歷，過去在軍中以「治軍嚴謹」聞名，也是台灣第一位獲選列入「美國陸軍戰爭學院名人堂」的將官。蔡總統肯定邱國正過去這段時間以來的表現，也期許邱國正繼續在崗位上努力，帶領國安局因應種種國安挑戰。
- 轉任總統府發言人，KolasYotaka準備拿下「府院黨三鐵」紀錄
另外，黃重諺表示，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）將出任總統府發言人一職。他說，Kolas歷任賴清德、蘇貞昌兩任行政院長的發言人，過去擔任過桃園市政府原民局長、立法委員，歷練過地方與中央，熟悉原民及各項議題，也有豐富的國際事務經驗。除了是第一位原住民族出身的行政院發言人，她也將是第一位原住民族出身的總統府發言人。
總統府現有4位發言人，黃重諺、張惇涵、丁允恭及張文蘭。
Kolas Yotaka隨後在臉書發文表示，過去4年，前半段她在立法院度過，期間擔任中央黨部發言人，後半段在行政院擔任行政院發言人，現在要到總統府繼續當發言人，「府院黨，好，準備拿下三鐵紀錄！」
- 陳其邁留任副院長，唐鳳等政院7政委也全留任
行政院長蘇貞昌啟動內閣人事徵詢，政院幕僚今天表示，蘇貞昌任命行政院顧問兼任院長辦公室主任黃致達轉任政務委員，而政委林萬億、吳澤成、張景森、鄧振中、龔明鑫、羅秉承及唐鳳等人繼續留任，另一席政委則視行政團隊組成新隊形後，再邀請優秀人才加入。
此外，政院幕僚今天表示，行政院副院長陳其邁、秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊，以及故宮博物院院長吳密察留任。
幕僚指出，陳其邁在副院長一職上表現非常辛苦、稱職，對於蘇貞昌指示的工作都使命必達。希望陳其邁能以其醫療與公衛專業，在後疫情時代，繼續在執政團隊貢獻。
- 關係台美關係的「台美事務委員會」，WTO副代表楊珍妮出任主委
520前人事安排緊鑼密鼓，政院幕僚今天表示，台美事務委員會主委由現任駐世界貿易組織（WTO）副代表楊珍妮擔任，原主委林良蓉執政團隊另有安排。
美國依據1979年台灣關係法的規定，成立美國在台協會（American Institute in Taiwan，AIT），作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構，台灣相應於同年設立「北美事務協調委員會」，作為AIT的對等機構。
去年5月，為明確反映台灣處理對美國事務代表機構的工作內涵，經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，象徵台美關係緊密。
行政院蘇貞昌新內閣名單
|內閣成員
|新內閣
|副院長
|陳其邁
|留任
|秘書長
|李孟諺
|留任
|副秘書長
|何佩珊
|留任
|發言人
|Kolas Yotaka
|轉任總統府發言人，由丁怡銘接任
|政務委員
|林萬億
|留任
|政務委員
|張景森
|留任
|政務委員
|鄧振中
|留任
|政務委員
|羅秉成
|留任
|政務委員
|唐鳳
|留任
|政務委員
|龔明鑫
|留任（兼新任國發會主委）
|政務委員
|吳澤成
|留任（兼任工程會主委）
|政務委員
|黃致達
|新任（兼任行政院顧問兼院長辦公室主任）
|內政部
|部長徐國勇
|留任
|外交部
|部長吳釗燮
|留任
|財政部
|部長蘇建榮
|留任
|教育部
|部長潘文忠
|留任
|經濟部
|部長沈榮津
|留任
|交通部
|部長林佳龍
|留任
|衛福部
|部長陳時中
|留任
|勞動部
|部長許銘春
|留任
|文化部
|部長鄭麗君
|不續任，由李永得接任
|科技部
|部長陳良基
|不續任，由吳政忠接任
|國防部
|部長嚴德發
|留任
|國發會
|主委陳美伶
|不續任，由龔明鑫接任
|環保署
|署長張子敬
|留任
|農委會
|主委陳吉仲
|留任
|原民會
|主委夷將・拔路兒
|留任
|原能會
|主委謝曉星
|留任
|金管會
|主委顧立雄
|不續任，由黃天牧接任
|客委會
|主委李永得
|不續任，由楊長鎮升任
|僑委會
|主委吳新興
|不續任，由童振源接任
|陸委會
|主委陳明通
|留任
|退輔會
|主委馮世寬
|留任
|海委會
|主委李仲威
|留任
|故宮
|院長吳密察
|留任
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新聞來源：
- 蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長（中央社）
- 中央地方歷練完整 蘇嘉全入府折衝協調（中央社）
- 陳其邁留任 蘇貞昌辦公室主任黃致達轉任政委（中央社）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範