520團隊就位：蘇嘉全接總統府秘書長，大黑馬顧立雄出任國安會秘書長

520前人事安排緊鑼密鼓，總統府、行政院今（18）日公布最新人事，前立法院長蘇嘉全出任總統府秘書長，金管會主委顧立雄出任國家安全會議秘書長，原任國安會秘書長李大維出任海基會董事長，國安局長邱國正留任；行政院發言人Kolas出任總統府發言人。而行政院副院長陳其邁、秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊，以及故宮博物院院長吳密察將留任。

（中央社）第15任總統副總統20日將就職，總統府發言人黃重諺今天在總統府召開記者會，公布520後新人事。

前立法院長蘇嘉全接棒陳菊，擔任總統府秘書長

黃重諺指出，新任總統府秘書長蘇嘉全，歷任立法委員、屏東縣縣長、內政部長、農委會主委、立法院長，從政資歷豐富，對於各項國政事務也有深入認識，未來將可以協助總統在相關事務，特別是社會溝通的推展。

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金管會主委顧立雄，大黑馬出任國安會秘書長

新任國家安全會議秘書長顧立雄，除了是國內知名律師，長期專注人權關懷，歷任立法委員、不當黨產處理委員會主任委員、金融監督管理委員會主任委員，學經歷俱優。

黃重諺說，現代國家安全事務浩繁，橫跨諸多領域，特別包括金融、經濟安全等也是當前國安領域重要事項。蔡總統邀請顧立雄擔任此工作，主要考量顧立雄具備的3項特質，豐富的法律專業，處理國安事務需要健全的法律基礎；系統整合的能力，顧立雄在金管會的領導已經證明；第3是總統的信任與默契。

他指出，蔡總統希望借重顧立雄的長才，在未來襄助各項國家安全事務的辦理，相信以顧立雄在金管會的歷練及表現，有能力領導一群來自不同領域的專業人士，並且突破框架把問題解決。

Photo Credit: 中央社 不論是國民黨或民進黨執政，歷屆國安會秘書長多具有國防、外交等國家安全背景，缺乏相關經歷的顧立雄接下此國安核心職位，格外受到矚目。

國安會秘書長李大維，轉戰海基會董事長

原任國家安全會議秘書長的李大維，將出任財團法人海峽交流基金會董事長。

黃重諺表示，李大維是聲望卓著的外交家，長期以來在國際事務、外交工作的推動有傑出表現，擔任國家安全會議秘書長以來，對於各項包括國際、兩岸、國防等國安事務的推展上，更有卓著貢獻，聲望卓著。未來，總統希望借重李大維豐富的經歷與人望，領導海基會在兩岸交流事務的更為進展。

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國家安全局局長部分，由現任的邱國正留任。黃重諺表示，邱國正有完整的軍事資歷，過去在軍中以「治軍嚴謹」聞名，也是台灣第一位獲選列入「美國陸軍戰爭學院名人堂」的將官。蔡總統肯定邱國正過去這段時間以來的表現，也期許邱國正繼續在崗位上努力，帶領國安局因應種種國安挑戰。

轉任總統府發言人，KolasYotaka準備拿下「府院黨三鐵」紀錄

另外，黃重諺表示，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）將出任總統府發言人一職。他說，Kolas歷任賴清德、蘇貞昌兩任行政院長的發言人，過去擔任過桃園市政府原民局長、立法委員，歷練過地方與中央，熟悉原民及各項議題，也有豐富的國際事務經驗。除了是第一位原住民族出身的行政院發言人，她也將是第一位原住民族出身的總統府發言人。

總統府現有4位發言人，黃重諺、張惇涵、丁允恭及張文蘭。

Kolas Yotaka隨後在臉書發文表示，過去4年，前半段她在立法院度過，期間擔任中央黨部發言人，後半段在行政院擔任行政院發言人，現在要到總統府繼續當發言人，「府院黨，好，準備拿下三鐵紀錄！」

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陳其邁留任副院長，唐鳳等政院7政委也全留任

行政院長蘇貞昌啟動內閣人事徵詢，政院幕僚今天表示，蘇貞昌任命行政院顧問兼任院長辦公室主任黃致達轉任政務委員，而政委林萬億、吳澤成、張景森、鄧振中、龔明鑫、羅秉承及唐鳳等人繼續留任，另一席政委則視行政團隊組成新隊形後，再邀請優秀人才加入。

此外，政院幕僚今天表示，行政院副院長陳其邁、秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊，以及故宮博物院院長吳密察留任。

幕僚指出，陳其邁在副院長一職上表現非常辛苦、稱職，對於蘇貞昌指示的工作都使命必達。希望陳其邁能以其醫療與公衛專業，在後疫情時代，繼續在執政團隊貢獻。

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關係台美關係的「台美事務委員會」，WTO副代表楊珍妮出任主委

520前人事安排緊鑼密鼓，政院幕僚今天表示，台美事務委員會主委由現任駐世界貿易組織（WTO）副代表楊珍妮擔任，原主委林良蓉執政團隊另有安排。

美國依據1979年台灣關係法的規定，成立美國在台協會（American Institute in Taiwan，AIT），作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構，台灣相應於同年設立「北美事務協調委員會」，作為AIT的對等機構。

去年5月，為明確反映台灣處理對美國事務代表機構的工作內涵，經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，象徵台美關係緊密。

Photo Credit: 中央社 楊珍妮（右）去年出席經濟部金貿獎頒獎典禮與中華民國對外貿易發展協會感恩之夜，與經濟部政務次長王美花同台（中）。

行政院蘇貞昌新內閣名單

內閣成員 新內閣 副院長 陳其邁 留任 秘書長 李孟諺 留任 副秘書長 何佩珊 留任 發言人 Kolas Yotaka 轉任總統府發言人，由丁怡銘接任 政務委員 林萬億 留任 政務委員 張景森 留任 政務委員 鄧振中 留任 政務委員 羅秉成 留任 政務委員 唐鳳 留任 政務委員 龔明鑫 留任（兼新任國發會主委） 政務委員 吳澤成 留任（兼任工程會主委） 政務委員 黃致達 新任（兼任行政院顧問兼院長辦公室主任） 內政部 部長徐國勇 留任 外交部 部長吳釗燮 留任 財政部 部長蘇建榮 留任 教育部 部長潘文忠 留任 經濟部 部長沈榮津 留任 交通部 部長林佳龍 留任 衛福部 部長陳時中 留任 勞動部 部長許銘春 留任 文化部 部長鄭麗君 不續任，由李永得接任 科技部 部長陳良基 不續任，由吳政忠接任 國防部 部長嚴德發 留任 國發會 主委陳美伶 不續任，由龔明鑫接任 環保署 署長張子敬 留任 農委會 主委陳吉仲 留任 原民會 主委夷將・拔路兒 留任 原能會 主委謝曉星 留任 金管會 主委顧立雄 不續任，由黃天牧接任 客委會 主委李永得 不續任，由楊長鎮升任 僑委會 主委吳新興 不續任，由童振源接任 陸委會 主委陳明通 留任 退輔會 主委馮世寬 留任 海委會 主委李仲威 留任 故宮 院長吳密察 留任

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範