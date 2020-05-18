習近平WHA開幕致詞：中國將捐20億美元協助抗疫，稱國際對世衛「高度讚賞」

第73屆世界衛生大會（WHA）今（18）日以視訊方式召開，中國國家主席習近平受邀在開幕式發表演說。

習近平一開始先提到COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱「武漢肺炎」）對全球的衝擊，並對武漢肺炎罹難者表達哀悼。

習近平表示，全球應全力搞好疫情防控，堅持以民為本、生命至上，在防控、隔離、檢測、救治等重要領域，採取有力舉措，盡快遏止疫情蔓延、阻止疫情跨境。此外，習近平也提到：「要加強信息分享」，並在國際間進行救治、疫苗研發等國際工作。

習近平也提到，世界衛生組織「在譚德賽總幹事的帶領下，世衛在抗疫上做出重大貢獻，國際社會對此高度讚賞。」他表示，「支持世衛組織就是支持國際抗疫，呼籲國際社會加大對世衛的政治支持跟資金投入，調動全球資源打贏疫情狙擊戰。」

習近平也承諾，中國將在2年內，提供20億美元（約新台幣591億元）用於受疫情影響的國家，特別是發展中國家，提供這些國家抵抗疫情與經濟恢復。習近平特別提到，加大對非洲國家的支持，發展中國家公共體系薄弱，幫助他們，是國際抗疫戰爭的重中之重。他表示，中國已向50多個非洲國家交付醫療物資，派出5個醫療專家組。

中國將與聯合國合作，在華設立「全球人道主義應急倉庫樞紐」，努力確保抗疫物資供應鏈，建立運輸清關綠色通道。此外，中國也將建立30個中非對口醫院合作機制，致力於提升非洲的防控能力。

習近平表示，加強全球公共衛生體系對突發事件的反應，這次的突發事件對人類來說不會是最後一次，未來要針對這次疫情暴露的短板（台灣稱「缺點」）和不足，完善公共衛生體系、提高應急速度、建立全球和地區的防疫物資儲備中心。習近平說，「中國支持在全球疫情得到控制後，支持總結經驗、彌補不足，這工作需要科學態度，需要世衛堅持客觀公正原則。」

習近平也說，中國新冠疫苗研發完成、投入使用後，將作為全球公共產品，促使疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，願與國際社會一道，加大對疫情特別重的國家的支持力度。

最後，習近平呼籲，「讓我們牽起手來，共同佑護各國人民生命健康、共同佑護人類共同的地球家園、共同構建人類衛生健康共同體。」

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核稿編輯：黃筱歡