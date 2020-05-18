亞太地區毒品市場未受疫情影響，「冰毒」在東南亞價格創新低

15日，聯合國指出亞太地區毒品市場並未受到「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情爆發影響，持續擴張且朝向多樣化經營。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（ UNODC）東南亞及太平洋地區代表Jeremy Douglas指出，「當全球將注意力轉向疫情時，所有製造、運輸合成毒品和化學物質的行動，持續在這塊區域創下紀錄。」

《路透社》報導，聯合國毒品和犯罪問題辦公室在15日發布的報告中，根據2019年到2020年第一季的數據指出，亞太地區最盛行的毒品——冰毒（methamphetamine，甲基安非他命）在東南亞、澳洲和紐西蘭的價格觸及過去10年的的新低，產量卻激增。

冰毒的販運在東南亞存在已久。出生於緬甸臘戌的導演趙德胤2014年的作品《冰毒》，帶領整個劇組以游擊戰的方式躲避緬甸官方追查，以近乎紀錄片式的視角，拍攝出這部緬甸社會底層的毒品故事。如今，冰毒被扣押的量還在年年增加，2019年，東南亞國家扣押的冰毒高達115噸，這個數據並未涵括中國的數據——中國在過去5年來，每年扣押30噸的冰毒。

除了販運的數量，新型態的毒品種類也在增加。合成的鴉片類藥物（synthetic opioids）在2014年只有3個種類，2019年就增加至28種。Jeremy Douglas說，「從生產到運輸，是深層的治理問題，像金三角（ Golden Triangle）。我們也憂心東南亞成為供應世界其他地方的毒品來源，隨著這些物質被融入或取代這個地區原先的海洛因供應。」

《The Thaiger》報導，位於緬泰寮交界的金三角地帶長期因毒品而繁盛。近來，金三角地帶的鴉片和海洛因的製造在下降，合成毒品（synthetic drugs）正在抬頭。冰毒製品——被稱作‘yaba‘的小藥丸不斷增加、一種類鴉片的毒品芬太尼（Fentanyl）也在增加。

位於緬甸、寮國、泰國的交界地區，金三角曾是世界上最大的鴉片、海洛英類毒品產地。 Photo Credit：Reuters / 達志影像

毒品和犯罪問題辦公室的毒品分析員Inshik Sim表示，近來情報指出，在曼谷、馬尼拉的街頭，冰毒的價格沒有變化，這兩座城市是冰毒最大的交易市場，「市場中毒品的可得性不受影響。」不過，泰國的國際麻醉藥管制局 （International Narcotics Control Board）常務副秘書長Paisith Sungkahapong分析，因為政府抗疫措施，毒品交易在消費者層次上頗多已經轉移到線上平台。「我們發現透過臉書、推特、Instagram 進行的線上毒品交易在增加。」

《緬甸時報》報導，從緬甸到阿達曼海（Andaman Sea）的海陸運輸，深刻地影響東南亞、太平洋國家。這讓毒品運送地目的踏出中南半島地湄公河（Mekong）區域，延伸到孟加拉、印度。

製造毒品的工廠擴大到前所未有地規模，緬甸政府也強勢回應。2018到2019年間，有14間秘密毒品製造場所被抓獲。3月，緬甸軍方（Tatmadaw）在撣邦(Shan）貴概（Kutkai）地區，執行長達一週的行動，在過去曾被用以製造毒品的，現被棄置的建築中，查扣價值超過1億美元（約30億新台幣）的毒品和製造設備。

相較於北美、歐洲地區等嚴格旅行禁令和邊界控制的地區，阻礙了毒品供應鏈使得價格抬升，亞太地區的毒品市場相對穩定。近來，香港、台灣和澳門的跨國犯罪集團發展出更精細、規模更大的冰毒產製，在緬甸北部建立工業規模的基地，還擴大其網絡遠至日本、紐西蘭。毒品和犯罪問題辦公室報告指出，「供應增加、價格降低，毒品的純度在提升。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒