大馬召開「一日國會」史上最短：國家元首再認證慕尤丁為首相，馬哈迪提不信任動議落空

今年2月馬來西亞「政變」，3月1日慕尤丁成為第八任首相後，馬來西亞的國會終於在5月18日召開，但僅有國家元首阿布都拉發言，朝野議員沒有就任何法案進行辯論，成了許多議會民主國家中，僅召開「一日國會」的罕見局面。

安華與馬哈迪聯手扳倒首相成空

儘管現任首相慕尤丁與前任首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）同屬土著團結黨（以下簡稱土團黨），但他們已各擁支持者，分裂成兩個派系，慕尤丁是土團黨主席，而馬哈迪則任黨總裁。

儘管早今年2月政變發生後，馬國國家元首阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin）在接見朝野國會議員後，宣布慕尤丁已獲得多數國會議員（馬國有222個國會議員議席）支持，得以任相並組閣，但馬哈迪仍希望透過在國會發動不信任動議，挑戰慕尤丁是否已獲得多數國會議員支持。

希望聯盟（以下簡稱希盟）是在2015年，由土團黨、人民公正黨、誠信黨、民主行動黨，但希盟政府已在今年2月瓦解了，因此土團黨內各以慕尤丁、馬哈迪為首的派系則形成了弔詭的局面。慕尤丁派加入與國陣、伊斯蘭黨組成的國民聯盟（國盟），馬哈迪派則留在希盟，並主張土團黨仍未離開希盟。

原本應在3月9日召開的國會，隨著突如其來的政治劇變，以及「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情的來襲，因此延後至5月18日召開，而希盟也期盼能趁此奪回政權。畢竟慕尤丁領導的土團黨議員在國盟中是少數派（28席），最大黨為巫統（39席），再加上慕尤丁任相後即面對了不斷攀升的武漢肺炎確診病例，其地位被各方認為並不穩固。

時間拉回至5月7日，《東方日報》報導，這天希盟宣布推舉公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）為在野黨領袖，而非馬哈迪。不過接著在5月9日，是希盟在2018贏得大選，實現馬國首次政權輪替的兩週年，這天馬哈迪與安華發表聯合聲明，強調不會放棄人民的委託，他們將再次拋開歧見，爭取完成希盟未完成的改革。《聯合早報》報導，這份聲明強調不承認國盟政府，因為慕尤丁所領導的國盟並非民選政府。

不過馬哈迪期望在國會議會扳倒慕尤丁政權的願望很快又成空。儘管馬國國會下議院議長穆罕默德阿瑞夫在5月8日發表聲明，將在5月18日舉行的國會議程中，加入馬哈迪提出對首相慕尤丁的不信任動議，但5月13日國會秘書處卻發表聲明，稱18日的國會議程僅安排國家元首阿布都拉主持開幕後就休會，朝野不會對任何議案進行辯論，而媒體也不被允許採訪。

《中央社》報導，背後的緣由是慕尤丁主張馬國武漢肺炎疫情並未平復，因此引用議會常規第11之2條文及第15之2條文，決定在18日上午10時召開的國會下議院會議，只允許國家元首進行開幕並發表施政御詞後，就全面休會。這意味著，馬哈迪、希盟挑戰慕尤丁任相合法性的希望落空。

此外，根據《當今大馬》報導，除了原被接納的馬哈迪提出的不信任動議受影響外，另一在野黨國會議員劉偉強（沙巴民興黨）要求辯論延長國會至8天的緊急動議也不獲討論了。同樣遭影響的還有執政黨國盟政府則原計劃向國會提呈的4項動議，包括申明安華為國會在野黨領袖、委任在野黨領袖出掌公賬會、展延國家元首施政御詞辯論，以及委任一專責委員會。

Photo Credit：AP/達志影像 馬國國家元首阿布都拉戴口罩（Abdullah Ri'ayatuddin）出席國會議會開幕。

5月18日上午10時，馬國國家元首阿布都拉發表施政御詞。《中央社》報導，阿布都拉首先向所有疫情前線人員致敬，並感謝他們在疫情期間為國家做出的極大貢獻，接著阿布都拉再度強調，土團黨主席慕尤丁確實獲得大多數國會議員的支持，因此有資格被委任為第8任首相。值得注意的是，馬國國家元首在國會的施政御詞，一向是執政黨政府所擬定的。

最終，5月18日召開的國會在一小時就結束了，可謂時馬國有史以來歷時最短的國會。

詭譎多變的馬國政局

就在國會召開的前一日，由馬哈迪兒子慕克里茲（Mukhriz）任州務大臣的吉打州（Kedah）政府垮台，《當今大馬》報導，慕克里茲17日正式宣布他已失去州議會多數支持，立即放棄州務大臣職位。他指控前首相納吉幕後操盤這次逼宮，因為他和父親馬哈迪對慕尤丁形成大戰，目的是為讓國盟政府接手吉打州後，納吉可增加自身的實力，以從各貪污醜聞中脫身。

儘管前首相納吉貪污官司纏身，但納吉仍是國盟政府的其中一國會議員。值得關注的是，國會召開前的5月14日，吉隆坡地方法庭裁決，由於控辯雙方已達致協議，納吉的繼子里扎涉嫌收受一馬公司12.5億元令吉（新台幣85.8億元）的洗錢案獲釋，惟不等同於無罪。而納吉所涉及的23億令吉（新台幣158億元）資金貪污及洗錢案則在國會召開後隔天開庭，各界認為慕尤丁執政有助於維繫納吉的政治生命。

18日國會結束後，馬哈迪等一眾希盟在野黨領袖召開記者會，唯獨不見早前被推舉為希盟領袖的安華出席。《當今大馬》報導，安華不僅沒派遣代表出席記者會，其領導的公正黨國會議員也無現身，因此不禁令人聯想另有內情。

報導指出，安華缺席記者會有兩種說法，一是安華不想被利用而拒絕出席，另一說法是安華要趕往《紐約時報》的採訪。

馬哈迪兒子慕克里辭去吉打州州務大臣的政治風波，加上馬哈迪無法在國會成功發動對其同黨的慕尤丁的不信任動議，馬哈迪家族的政治勢力被認為日漸挫敗；另一方面，日前希盟推舉安華成為在野黨領袖，而非馬哈迪，因此時而結盟夥伴，時而政治宿敵的安華與馬哈迪兩人能否再次攜手合作，為馬國政局帶來變局，仍舊是未知數。

Photo Credit：AP/達志影像 前排左至右，分別是慕尤丁、馬哈迪與慕克里

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範