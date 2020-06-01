後疫情時代逐步開放，觀光產業是否將回復往日榮景？

兩則新聞，大致標示出政府在短期的未來，針對檢疫措施的鬆綁以及旅遊禁令的解除政策：

這兩則新聞新聞的重點：

短期入境的商務人士者檢疫5天且無症狀、檢驗陰性者，可望放行2到3天；長期入境者則維持14天居家檢疫。

觀光局將在近期先推國旅，而後開放國際旅遊。

目前政府相關政策的可能方向，對觀光產業似乎是帶來曙光。但觀察全球疫情的發展，以及身處於全球疫情爆發第一線的企業所做的應對措施，讓現階段展望台灣的「後疫情」時期，恐怕會是失望大於樂觀。

關於國際商務人士的部份

由於台灣疫情控制非常好，所以我們較無法普遍感受到所謂work from home的狀態。但在歐美疫情爆發的第一線，應用數位科技在家遠端工作，已經快要成為常態。換言之，在疫情結束前（不論是治療藥物或者疫苗出現，或是病毒神祕地自行消失），跨國的商務活動仍會盡可能地降低，並以科技的手段解決跨國商務活動的需求。

另外，只要入境隔離檢疫的措施仍在，對企業主或商務客而言，都是得付出額外的出差成本（時間與金錢），以及冒著生命的危險。

所以，儘管開放國際商務客入境，只要檢疫措施仍在，可以預期將不會有大量商務客出現。也因此，以往以國際商務客為主要客源的觀光相關產業（航空公司、高端酒店、DMO、會展相關等等）仍將無法迎來曙光。

關於觀光局推動的防疫旅遊

同樣是由於國內疫情控制得非常好，國旅將能較為迅速地恢復需求。但以過往國旅旅遊人次與消費金額做基準，每年也僅是微幅成長。而國旅的行為模式大多是出現在周休二日或連假期間，因此，報復性消費再怎樣地爆炸狂旺，也是有一定的限度和瓶頸。

若以消費市場大餅維持相當的水準，但所有曾經服務外籍客的供給（不論是旅行社、酒店、交通、零售和餐飲）全部都要把目標轉移至國旅，又會是供給過量的狀態。

最後，誰能夠在這一波賺到錢、誰只是止了乾涸的現金流，就是看各業者自己的能耐。以整體產業而言，仍將會是呈現衰退的狀態。

以近期持續零確診，而開始出現出遊潮、外出吃飯潮，以及外出不戴口罩的比例增加的狀態，未來只要開始有境內病例出現，肯定又會把大家嚇得躲在家裡，盡量少出門、少外食、出門全程戴口罩。一旦如此，國旅又將會被打回原型。

關於開放國際旅遊

有一說，開放國際旅遊的時間點會落在10月份。但不管開放的時程是快抑或是慢，以公衛學者對目前全球疫情發展的看法，認為儘管全球各國的疫情發展在現階段有緩和的趨勢，但預期在今（2020）年入秋之後，會出現下一波疫情傳播。因此，也許開放國際旅遊是有機會的，但為觀光產業相關業者帶來的機會是渺小的。

綜上所述，提出對觀光產業業者一些建議：

現在趕快規劃用來搶國旅市場的產品、行銷內容

為了要玩得開心和防疫安心，光是保持社交距離，就會讓消費者的國旅成本（交通、住宿、餐飲）大增。若是防疫旅遊的指引，期望在公共交通、餐飲座位、甚至住宿的安排，都要維持社交距離，勢必沒辦法把座位和房間坐滿住滿。

若是如此，要想忠實反映成本和費用來吸引客人，肯定是曲高和寡且不務實的念頭。但削價競爭，卻又可能會贏了營收，但敗了獲利。因此，快點把產品設計出來，好好地試算一下P&L（profit and loss）吧。

國際商務客的部份真的不要期待太高，沒什麼太多機會

以往專注於服務外國商務客的業者，若能出乎意料之外地遇見國際商務客，肯定能很迅速地恢復既有的專長。但要轉向國旅，可能會需要一些時間做產品線的調整。

業者得提前多花點心思在企業策略的布局

業者布局的動作可能得比今年2月時，應對得更快和更穩。若今年秋季如預期地發生下一波疫情傳播，不論是企業內部資源（人力、行銷、產品），或整個營運策略和路線的調整，業者們都必須更為靈巧地應對可能的衝擊。千萬別死到臨頭，才肯面對。到時候可沒有這麼多時間讓企業虛耗。

越能靈巧地應對，才能以最快的方式減省各項財務的支出，立馬止血。

現在，企業求的是永續經營。而永續的定義，可能只是短期的半年或一年的未來。政府求的是總體經濟的穩定，維持住失業率和市場資金的流動性。當然，政府還要透過國內經濟的穩定，來強化他政權的地位與合理性。

本文經海森飽嗝授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：王祖鵬