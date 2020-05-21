迷思：糖尿病打胰島素造成洗腎？血糖長期控制不佳才是主因

一名體重破百的老翁，罹患糖尿病已有20餘年，糖化血色素（HbA1c）高達近10％。過去一直誤以為胰島素與洗腎有關，始終抗拒施打。直到出現嚴重蛋白尿與下肢水腫等明顯腎病變症狀後，才一改對胰島素的成見，開始接受治療。

不過也由於血糖過高，即使加強胰島素劑量，僅改善飯前血糖值。在醫師評估下，改採胰島素配合腸泌素（GLP-1 RA），也進一步穩定飯後血糖。

糖尿病易併發腎臟病，血糖長期控制不佳才是主因

收治該名患者的童綜合醫院新陳代謝科曾耀賢主任表示，慢性腎臟疾病是常見的糖尿病併發症。根據2019年糖尿病年鑑報告指出，腎臟病變的比例逐年增加；全台約有近40萬名糖尿病患者併發慢性腎臟疾病，當中又以65歲以上的高齡糖尿病患者增加幅度最多。

曾耀賢主任進一步說明，常有患者將胰島素與洗腎做連結；實際上，會進入到洗腎的患者就是因為血糖長期控制不佳，拖到腎臟病變才會如此。而胰島素治療對患者有其必要性，就像近視需要戴眼鏡才能獲得清晰視野，糖尿病患者則需要胰島素的幫助才能穩定控制血糖。

飯前飯後血糖都重要，降低心血管等併發症

若是糖化血色素無法控制到7％目標值，會以基礎胰島素搭配速效胰島素。針對飯後血糖不佳的患者，會配合腸泌素（GLP-1 RA）治療。

曾耀賢主任強調，能兼顧飯前與飯後血糖，低血糖風險就相對低，也有助於降低心血管疾病等併發症的發生。而現階段有結合胰島素與腸泌素的複方控糖筆，一天只需使用一次，增進用藥的方便性。

併發症的預防是現今糖尿病治療的重點，曾耀賢主任呼籲，患者平時應落實自我血糖檢測，紀錄飯前與飯後血糖，作為後續治療調整的依據。此外，糖尿病的治療也應更加全面，不僅要控制血糖，更須兼顧共病管理。建議患者可以定期安排腎功能與尿蛋白檢查，及早預防糖尿病併發症的發生。

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