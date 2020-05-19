「懲罰」追究武漢肺炎疫情？中國對澳洲大麥徵80.5%關稅

（中央社）「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情跨國究責風波延燒。中國商務部昨（18）日晚宣布，自19日起對澳洲進口大麥徵收期限5年、稅率達73.6%的反傾銷稅及6.9%的反補貼稅，二者合計稅率高達80.5%。

中國商務部晚間透過官網，分別針對反傾銷稅和反補貼稅發布公告，提到上述「最終裁定」。

這2項公告聲稱，中國2018年起針對澳洲進口大麥的反傾銷調查和反補貼調查結果顯示，澳洲進口大麥「存在傾銷和補貼狀況」，使中國國內產業「受到實質損害」，且傾銷、補貼與實質損害之間「存在因果關係」，因此作出上述裁定。

澳洲大麥每年出口中國超過300億，提升關稅將使交易歸零

《路透》日前報導，澳洲目前是中國最大的大麥供應國，每年向中國出口的大麥價值約達15億至20億澳元（新台幣約292億至389億元／港幣約76億至101億元）。而澳洲大麥的總出口量中，超過半數輸往中國市場。

武漢肺炎疫情爆發後，澳洲是主張向中國究責最積極的國家之一，引起北京強烈不滿，日前澳洲商界即已得中國方面將課徵高額反傾銷及反補貼稅的風聲。不久後，中國更片面暫停進口4家澳洲肉商的牛肉。

這些舉動，被視為中國懲罰澳洲強力主張對疫情究責的報復性手段，且有殺雞儆猴之意。

澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）今天表示，中國決定對由澳洲進口的大麥課徵80.5%關稅，令人深感失望。

伯明罕表示，澳洲並未補貼大麥生產商，也沒有向中國傾銷大麥。

澳洲呼籲調查疫情，引發中國不滿

澳洲日前就呼籲就武漢肺炎疫情進行獨立調查，引發北京不滿。但目前已有122國支持調查，相關動議預計18日晚間送交世界衛生大會（WHA）。

英國《衛報》（The Guardian）報導，這項未點名中國的動議，呼籲系統性檢討全球對這次疫情的因應措施。包括歐洲聯盟（EU）會員國、非洲集團（African Group）成員國、英國、俄羅斯、加拿大、澳洲、紐西蘭等122個國家都支持這項動議。

最新版動議也呼籲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）「啟動程序，逐步進行公正、獨立、全面性評估，包括在適當情況下使用現有機制，檢討世衛協調各國因應COVID-19時學到的經驗和教訓」。

這種程序應「儘早在適當時機」啟動，並應諮詢世衛各成員國。

澳洲外長潘恩（Marise Payne）表示，她樂於見到這項由歐盟草擬、澳洲支持的「全面性」動議。她還說，動議獲得各國廣泛支持很振奮人心。

這項動議將在今明2天舉行的世衛年度決策大會上進行表決。這次世衛大會以視訊會議方式舉行。

澳洲是最早、最大力呼籲就疫情源頭和初步因應措施進行獨立調查的國家之一，但澳洲的立場引來中國強烈反彈，中國還稱這是一種反北京的政治操作。

澳洲議員：太多雞蛋放在同個籃子裡

綜合《The Sydney Morning Herald》和《中央社》報導，澳洲日前提出要調查疫情後，中國駐澳洲大使成競業就回應指澳洲的牛肉、紅酒和教育產業可能因此受到中國抵制。對此澳洲執政聯盟陣營的國家黨眾議員克利斯坦森（George Christensen）12日曾在眾議院時表示：「真是夠了！」他也發信要求成競業到議會接受相關質詢。

澳洲賣給中國的商品，佔澳洲出口總值逾36%，占國內生產毛額（GDP）7.9%，克利斯坦森認為，「很明顯的，我們把太多的雞蛋放在同一個藍子」。他也向眾議院強調：「和一個專制政權糾纏在一起，結果是我們的國家被恐嚇和杯葛；中國大使的言論和近日我們的大麥和牛肉被抵制就是例子。」

在今年2月，澳洲參、眾兩院的「貿易及投資成長聯席委員會」展開「澳洲貿易及投資多元化」的調查，主要就是探討澳洲在貿易上過度依賴中國的問題。為了更有效展開調查，克利斯坦森架設了一個名為「調查中國」網站，方便民眾提供建言，也歡迎居住澳洲的台灣和中國民眾提供建言。

克利斯坦森表示，他認為澳洲的貿易應該要多元化，澳洲應該要找尋更多新的貿易伙伴，台灣可能就是其中之一。

《自由時報》報導，澳洲農業部長李特普魯德（David Littleproud）今日表示，針對中國增加關稅，澳洲政府不會採取報復行動，貿易戰沒有任何好處。李特普魯德表示，只需要看看美國和中國，就知道貿易戰對任何人都沒好處。

他也強調，澳洲生產全世界最好的食品，不需要貿易戰，也可以在公平的市場中生存。澳洲政府目前正考慮向世界貿易組織（WTO）上訴，尋求公平的裁決。李特普魯德也補充，政府官員正努力為下輪農作物開闢新市場。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡