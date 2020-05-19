也認識餓死三、四千萬中國人的大躍進

日本侵華，殺死害死差不多兩千萬中國人，大家當然不能忘記。但對於餓死三、四千萬國人的大躍進，教育局以至整個港共政權，是不是也應該時不時拿出來，讓香港學生好好記住？

毛澤東的權術的確一流，但他對經濟沒有認識，他沒有上過大學，跟周恩來、鄧小平不同，他也沒有到過法國半工讀，除了當權後去過莫斯科見史太林之外，他甚至從未出過國。毛自以為人定勝天，因此不用管什麼經濟科學原則，只要能發動億萬群眾奮力向前，就必定可以要超英趕美。

1957年之時，中國大陸以至整個社會主義陣營的勢頭不錯。經過幾年的和平建設，再加上蘇聯的技術援助，大陸的經濟連續幾年有可觀的增助。另邊廂，蘇聯先於美國，發射了第一顆人造衛星。還有，在蘇伊士運河戰爭中，埃及打敗了英法聯軍。毛於是認定「東風壓倒西風」，準備「大展拳腳」了。

情況是不是有點似2008年金融海嘯後，中國領導人以為中國快要取代美國，因此是時候亮一下劍一樣？

毛心中的超英趕美方法，是大躍進，而當中破壞最深的，是土法煉鋼。毛以為，叫幾億農民弄個DIY的火爐，再把家裡的銅鐵拿去提鍊成鋼，一兩年後，鋼的產量就會超英趕美，有了那麼多的精鋼，整體工業要超英趕美就指日可待了。

於是，幾億農民家家戶戶有田不耕，連農具也拿去土法煉鋼，結果煉出一大堆廢鐵，食物卻沒了，幾千萬農民就這樣胡裡胡塗地餓死。

毛澤東不懂經濟科學，但幾億中國人，總有人懂吧？為什麼不出句聲？因為毛在搞他的反右運動，總之那個「知識分子」批評毛批評黨了，就打成右派，受盡折磨。相對務實的前總理朱鎔基，當年也給打成右派。這種政治凌駕專業的風氣下，還有誰會出聲？爭先恐後拍馬屁就差不多。

這個現象，是不是跟近年中國不准「妄議中央」有點相似？

當年的大躍進，雖然死了幾千萬人，但並沒有動搖中共根基，官方隨便把責任推給根本不存在的天災就混過去了。為什麼？一、那一代的中國人窮慣了，從軍閥混戰、抗日到國共內戰，窮了幾十年，沒有由擁有變做失去的忿怒。二、更重要的是，那時的中共尚未腐化，很多率先餓死的，都是農村基層幹部，一般人當然就服氣了。

今天？Well……我唔想畀人DQ，不敢說下去了。還是請教育局以楊同志為首的一眾史學大師教導一下吧。

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