川普發信給譚德塞：30天內不改革，美國可能「永久終止」金援甚至退出WHO

（中央社）美國總統川普致函世衛秘書長譚德塞，在信函中，以台灣曾向世衛示警「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）病毒可能人傳人，但世衛未分享資訊，未盡其責，要求世衛30天內改革，否則將永久終止金援且不排除退出。

川普今天晚間透過推特公布給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的信函。

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

長達4頁的信函，川普首先表示，他在4月14日宣布凍結對世衛金援，是對世衛在處理武漢肺炎不當的反應，他也對世衛被中國把持感到不滿。

在信函中，川普詳列14個武漢肺炎的時間軸，指責世衛未能正視這些警訊，導致疫情在全球蔓延，其中第3點就提到台灣在去年年底對世衛發出的郵件。

川普表示，台灣官方在去年年底曾向世衛提供資料，說明病毒可能出現人傳人情況，但世衛選擇未和全球分享這項資訊，他懷疑背後有政治因素。

川普最後指控譚德塞與世衛因為未盡其責導致疫情蔓延，全球付出慘痛代價，唯有獨立行動於中國之外，世衛才能前進。美方已經與世衛就改革展開討論，但改革必須儘速展開，因為已經沒有時間可以浪費。

川普以美國總統身分「告知」世衛，若世衛無法在未來30天內做出重大改革，他將永久暫停對世衛金援，並重新考慮美國會員資格。

川普：世衛組織是中國傀儡

川普今天稍早證實，他拒絕世界衛生組織視訊演說的邀請。他指責過去一段時間世衛沒有盡到職責，是中國傀儡，以中國為中心，並重申中國應該為疫情爆發負責。

川普今天在白宮與餐飲業者圓桌會談後，現場媒體問及他為何拒絕世界衛生組織的視訊邀請時表示，他在不久的將來會發表聲明，但選擇現在暫不發表。他也再度抨擊世衛，在過去一段時間沒有盡到職責，

「世衛是中國傀儡，說得好聽點是以中國為中心」。

世衛昨天以視訊會議方式舉行世界衛生大會（WHA），美國網路媒體《Axios》引述消息來源指出，世衛在月初時邀請川普在世衛發表演說，不過遭到川普拒絕。中國國家主席習近平也是邀請對象之一。習近平今天在世衛開幕式表示，中國「始終本著公開、透明、負責任的態度」，及時通報疫情。

宣布暫時擱置世衛金援的川普重申，美國每年提供世衛4.5億美元（約新台幣134.8億元）資金援助，中國僅提供4000萬美元，美國沒有被公平對待，世衛還提供許多不好的建議。不過川普也證實考慮給予世衛部分金援。至於金額，許多納稅人認為繳付跟中國等額還是太多，但他「很快會做出決定」。

川普也酸中國，「給了我們一件很棒的禮物，但一點也不漂亮」，病毒來自中國，擴散到歐洲，也散播到美國，全世界都被感染，病毒被釋放出來，但病毒是完全可以預防。川普也譴責中國不允許專家到中國境內進行調查。

在被問及是否覺得中國應該為疫情負責時，川普表示，中國應當負責，中國傷害全世界，也傷害了自己，應當對此負起責任。

《福斯新聞》頻道（Fox News）日前引述一封信件草稿報導，川普政府準備要對世衛恢復部分資助。美國政府給世衛秘書長譚德塞的信件草稿中指出，川普政府將「同意在分攤費用方面和中國出的錢一樣多」。

川普表示美國每年資助約4億5000萬美元給世衛，金額比任何國家都要高，目前正擬定計畫予以削減，因為「我們受到的待遇並不好」。川普指世衛「給了我們很多很壞的建議」。

世衛最高權力機構世界衛生大會2天會議18日在日內瓦開幕，為武漢肺炎疫情自中國爆發蔓延全球以來的首場會議。這波疫情重創經濟，奪走至少31萬6000條人命，其中近1/3在美國。

川普表示，中國每年僅資助約4000萬美元，有想法是讓華府把「我們費用從4億5000萬美元拉低至4000萬」，但「有些人認為太多了」。

今天稍早，世衛已表示將針對2019冠狀病毒疾病因應工作展開獨立檢討。

譚德塞在世界衛生大會虛擬大會中承認確有不足之處，說：「我會盡早在適當時刻啟動獨立評估，檢討我們獲取的經驗和學到的教訓，同時提供建議，改善各國與全球對疾病大流行的準備和因應。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡