從公娼、愛滋到新冠肺炎，社會對八大行業開槍並非史上首次

文：戴綺儀

在清明連假的暴走觀光潮之後，接著幾天備受關注，有媒體消息傳出，一名知名酒店公關確診，該店將停業14天。主責單位立即召開緊急會議，隔天，防疫指揮中心宣布：「酒店及舞廳即日（4/9）起勒令無限期歇業」。防疫視同作戰，是急迫正當「目的」，不過無限期歇業的「手段」惹議。

「他們」和「我們」有不同危險

為什麼第一個停業的是酒店舞廳？直觀地想，因為是近距離、高流動、密閉的空間呀。不過同樣具這些特性的KTV、小吃店、刺青業似乎未引起如此劇烈反應。

還記得當時主要確診是境外移入，那常態性出國的外商、學術產業不也很危險嗎？怎麼大眾沒那麼恐慌？從數量來看，這起是酒店業第二例，和當時已確診五例的中研院相比，反差明顯。

有學者研究全球愛滋防疫政策，整理出兩種思維模式：「流行病學思維」是透過追蹤、掌管個人的行動，勾勒出受監視的公共空間；「熱帶醫學思維」是藉由產生邊界分明的此處、彼處，標誌出兩者的階序差異，用以杜絕「不好的」影響「好的」。

兩種疾病敘事有不同情感結構。放入台灣新冠肺炎脈絡，以時間回溯、接觸史、公告出沒地的方式，就是流行病學思維，將確診的人變成受監視的公共空間；而面對八大行業，是採取熱帶醫學思維，把這些產業劃分到佈滿病體的「彼處」，維持與「此處」的穩固邊界。

於是在性道德階層的運作下，面對傳染病恐慌，社會將槍口指向酒店舞廳業。

八大行業先關再說？

針對酒店舞廳「歇業」的治理手段，的確有助於防疫目的，不過是不是一種損害最小的方式呢？一定要停業才能達成防疫嗎？

歇業在經濟面影響的不只產業員工，還有連帶產業，像美髮、美容、計程車，在社會文化面加深了八大行業既有污名。必須檢視這些成本是否必要。

還記得舞廳第一例嗎？那位過年去金芭黎舞廳的台商，已出現症狀還入場消費，經陪舞小姐舉發確診。當時若沒有那位舞小姐擔任「吹哨者」，高雄恐有社區感染危險，之後快速停業、篩檢、公告路徑、隔離，沒有出現新確診。

在歇業令當天的新聞呈現，一群酒店女性公關沒戴口罩面同方向擠在角落。媒體報導八大行業為防疫停業，卻危險地擠在一起，將酒店再現為一疾病叢生的「彼處」，只有他們是「有病的」、「骯髒的」。彷彿宣告透過歇業令，現在「我們」把「他們」掃除了，「此處」繼續安全乾淨。

阿公店算酒店嗎？

歇業令生效後，有新聞指出「北市酒店歇業大門緊閉 阿公店燈火通明成對比」，為什麼呢？歇業對象到底有誰？

「八大行業」一詞脈絡混亂，日常用語泛指有陪侍的娛樂產業；嚴謹定義依86年「維護公共安全方案—營利事業管理」包含符合特定條件的視聽歌唱、觀光理髮、三溫暖、舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室。此外，現行性產業規範是僅專區內合法，而全台目前沒半個專區。

不過生活中可見養生館、摸摸茶、阿公店、吃魚喝茶呀，這些店家在禁令目標嗎？

在上述八大行業既有規範模糊的前提下，歇業令有嚴重違反明確性的疑慮，似乎只對依法登記在案的酒店、舞廳生效。

有人可能會覺得，即便規範模糊、歇業令太極端，在疾病管制前提下，能有殺雞儆猴效果也好吧！對此作家張娟芬有一段描述：「殺雞只能夠因為『雞該殺』，不能因為『要殺給猴子看』啊。如果雞會說話，雞會問：『那為什麼不殺猴儆雞呢？』」

在法律中，「比例原則」和「明確性原則」是基本原則，那國家為何願意冒此風險決定歇業呢？疾病防治決策並非真空，是個高度階級化、性別化的知識生產過程，同時隱含了專業判斷和主流社會價值，以回應民眾安全感。誰當雞、誰是猴，是權力運作的結果。

這次針對八大行業開槍，並非台灣史上第一次。

從公娼、愛滋到新冠肺炎

1991年，行政院衛生署的愛滋防疫，以「男性尋歡由其配偶乃至下一代付出健康代價」將性產業標誌為禍亂源頭。1997年，時任台北市長陳水扁，受議員質詢為何一面掃黃、一面允許公娼制度存在？當場宣布48小時內廢除公娼。2020年，中央疫情指揮中心針對酒店第二例，24小時內宣布歇業禁令。

從「善良風俗」到「防疫、國民健康」，這些原因掀開，都有社會既存污名。權力關係不再只是過去強調的壓迫，而是具「生產性」的，主流社會在面對緊急狀況時，總能產出很多論述，將對主流貶斥產業的掃除正當化。

性道德的階序，也出現在鄉民對停業帶來紓困補助的討論中，判斷「誰是值得被幫助的」：你是無辜的餐飲業者有資格、你是本來就道德淪喪的酒店業者不值得。

那每個人能怎麼做？

除了好好配合防疫，每個人可以在#TaiwanCanHelp的榮耀下，對生活保持感受，思考疫情對不同群體處境的影響。醫療知識與介入手段本身無法解決所有問題，疾病是變動當中的，而變動方式隨人們介入改變，透過每個人對性別、階級、國族的交織思考，形塑更細緻的公民社會，那麼台灣才能更強韌，從經驗中學習，這也是此次疫情我們能防守較佳的精神。

參考資料

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本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航