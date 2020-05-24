《沖啊！咖啡狂》：用冰滴壺製作一杯有「時間味道」的咖啡

文：賀丁丁

有些紈絝氣質的「高富帥」：冰滴壺（Ice Drop Kettle）

Photo Credit: 台灣東販

紈絝氣質是形容冰滴壺的製作特點，「高富帥」是形容冰滴壺與其他咖啡器具相比，它個子最高，樣子最唬人，價格相對最貴。

打賭「一杯有時間味道的咖啡」

這次打賭發生在我和我的客人之間。一天，原本安靜的門前傳來一陣嘈雜的嬉笑聲，一群穿著時尚的潮人簇擁著一個手搖法拉利車鑰匙的少年走進店裡。此少年相貌非凡，可謂地閣方圓，天庭飽滿，飽滿到可以刻下在十公尺之外，都能清晰可見的「富二代」三個字。這樣的客人既好又不好，好在於他們出手一般都豪邁有力，可為店裡的流水做足貢獻；不好在於他們一般都講「感覺」，溝通起來很不輕鬆，若「feel」沒了，「豪邁」看不到不說，還得招來半晌的數落。

據我發現，八成以上自認不凡的客人點東西從來不看menu。一來，看menu顯得自己沒有消費經驗；二來，他們總會點些menu上沒有的東西，來證明自己的與眾不同。這位少年也是精通此道的達人，菜單往桌邊一撇，說道：「有麝香貓上麝香貓，沒麝香貓上藍山，一人一杯，快點！」一言過後，聽得周圍人讚許聲一片。

「哎呦，我都沒喝過麝香貓……」 「我跟你說，其實麝香貓、藍山味道都一般……」 「誰說的，我在國外喝過，creama特好，但是真挺貴的！」

潮人們你一言我一語，只有少年仍舊晃著車鑰匙，一副了然一切的老成模樣。

「對不起，我們這裡沒有麝香貓咖啡，這是您點的藍山咖啡。」 「哎呦，沒麝香貓呀，我還想喝喝麝香貓有什麼不一樣呢！」 「我跟您說了，麝香貓咖啡在國內可少了，就算有也不是真的。」 「那藍山也不一定是真的，你這個是真的嗎？」 「哎呦，怎麼沒有牛奶呀，不加牛奶我可喝不下，我怕苦！」……

潮人們又開始了熱議。少年沒說話，拿起杯，擺出一副專業的姿勢喝了一小口，又把杯子放回桌上，眼睛半睜半閉地開口道：「味道沒有麝香貓好，一分價一分貨呀！」，然後他把臉轉向我，帶著教育的口吻說：「開店就要有硬貨，現在人消費的是什麼？狀態！有硬貨，這狀態才能往上拔，別說藍山了，連麝香貓都不行，我就覺得現在這咖啡館經營都有問題！讓人喝不出感覺……」

「咖啡確實真沒啥大不了的，一般人去咖啡館都是找個地方坐坐，沒多少人真是奔著喝咖啡去的。但要說這咖啡文化倒是還真有，就是歷史長了點，有很多故事，但是又有幾個人願意去咖啡館聽故事呢？」我說。

想了想我又補充道：「這樣吧，明天您這個時間來，我給大家做一杯有時間味道的咖啡。如果做不出來，我就把今天的咖啡錢退給您。」

「好，就這麼定了！我可就等著這杯咖啡了！」少年這句話說得沒有半分期待感，更多的是一種玩世不恭，勝券在握的口氣。

第二天，少年和眾潮人如約而至。桌上已擺上做好的咖啡。

「這就是那杯有時間味道的咖啡？」少年拉開椅子坐下，手撐在膝蓋上，歪著腦袋端詳著這杯咖啡。

「是的」，我拉過一把椅子坐在他們旁邊。

「怎麼是涼的呀？」少年手握著杯子，面露詫異，一口下去，眉梢向上挑了挑，但是並沒有說話。接著他又喝了一大口，抿了抿嘴，轉臉對我說：「除了有些涼，有些濃，沒那麼苦以外，也沒什麼不同。」

「再等等」我笑著說。

過了3、5分鐘，少年的臉頰已初見紅暈，我問道：「怎麼樣，現在感覺如何？」

「有一點點暈，眼睛還有些漲漲的」少年答道。

「嘴裡呢？咖啡味道還在嗎？」我追問。

「嗯，很濃，都是咖啡的味道。」少年的態度開始有些轉變，他的身體變化讓他產生了好奇。「說說吧，這杯咖啡有什麼來頭。」

「先來說說這杯咖啡用的豆子吧，咖啡和茶、紅酒不一樣，烘焙好的咖啡豆不能儲存，愈放愈沒味道。非要儲存，也應儲存生豆，即便是生豆，放久了味道也會被破壞。唯一有來頭，需要放久了再喝的豆子就是印度豆。印度豆本身品級不高，為了減少運輸成本才用海運方式運輸，咖啡豆坐船3個月，受到海洋潮氣的影響，會帶有一種特殊的海洋季風味道，形成自己獨具特色的風味。你喝的就是這個歷經波瀾的印度豆。」

「再說說烘焙，我用的是日式慢烘的方式進行烘焙，相比其他烘焙方式，用時更長，味道平和厚重，咖啡豆與火接觸的時間更長，這個歷練的過程也最為飽滿！」

「但是最重要的還是這杯咖啡的製作方式，你剛才說這杯咖啡是涼的，沒錯！這是一杯用冰做出的咖啡，但這不是冰咖啡，而是冰滴咖啡。冰咖啡是在做好的熱咖啡裡加入冰塊，喝起來雖然清爽，但是由於冰塊化成了水，稀釋了咖啡的味道，口感變得寡淡。

而冰滴咖啡就不同，它是冰塊慢慢融化，緩緩浸透到咖啡粉中，一滴滴積累出的咖啡，味道比一般咖啡濃郁很多，別看只是這一小杯，卻是用了8個小時才做出來的。冰滴咖啡是所有咖啡製作中耗時最長、口感最為特別的一種製作方式。是什麼帶來的這種不同——時間！這就是時間產生出的獨有味道。」

我指著他手中的咖啡繼續說道：「時間的味道在我看來因人而異，剛才說到豆子的運輸耗時之長，烘焙的耗時之長，製作的耗時之長，三長的結合只是最粗淺地解釋了我對時間味道的理解，也就是說時間的味道等於長久的經歷，經歷得愈多，變化也就愈多，味道也愈發濃郁，這樣才產生了我們去品味它的價值。從來沒聽說過要去品鑑速食，那只能滿足身體對餓與渴的基礎需求。要想切身感受到文化的衝擊，首先自己要尊重和理解文化，若用解渴的方式喝咖啡，用錢去消費最貴的咖啡，一定喝不出『文化』這個詞的味道。」

「正如這杯冰滴咖啡，當你了解得更多，它便會帶給你更多對於時間和味道的思考。關注、耐心，靜下來，看著咖啡滴落在杯中，等待並期待著它給你帶來的不同，這才是文化帶給我的感受。其實不僅是咖啡，茶如此，酒如此，很多事情都如此。」

少年端著杯中的咖啡，晃了晃，抬頭問道：「那為什麼喝完這杯咖啡會有些暈？」

「時間呀！」我笑道，「這也是冰滴咖啡的另一個特點，由於冰塊融化速度很慢，水和咖啡粉相融的時間變得比平時長了很多，而咖啡中的咖啡因極易溶於水中，和水接觸時間愈長，杯中的咖啡因含量也就愈高。我第一次喝冰滴咖啡時，身體也有很明顯的反應，當然這跟每個人對咖啡因的吸收能力有關，大部分人第一次喝冰滴咖啡，身體都會有不同程度的反應，這就是我為什麼讓你等一等的原因，身體也需要時間來吸收杯中的咖啡因，然後再有所反應的。時間是一個有趣的玩意呀，你嘴裡濃濃的味道，身體暈暈的感覺，都是只屬於你的時間的味道。」

「那我能看看這冰滴壺長什麼樣子嗎？」少年問道。

「沒問題呀！」我邊說，邊把他領進吧檯。

「嘿，這東西長得這麼牛呀！」看到冰滴壺的樣子，少年有些小吃驚。「我能買一個嗎？」

「店裡不賣器具，我幫您定製一個吧」我說。

「我看行！對了，你可以教我怎麼用吧？」

「只要你能和它快樂地玩耍起來，必須教呀！」

「成了，我把它當成哥們兒！」少年笑道。

冰滴壺三大特徵

Photo Credit: 台灣東販

冰滴壺三大特點—個頭高、外形帥、價格高。

從個頭來說，冰滴壺是所有咖啡器具中最高的，因為只有足夠高，才可以更好地觀察冰塊融化成水流入咖啡粉中，以及滲透過咖啡粉慢慢滴入壺中的整個過程。它看起來就像一只咖啡沙漏。

從外型來說，冰滴壺是咖啡器具中最華麗帥氣的。特別是近些年，一些工作室設計出了許多造型前衛的冰滴壺，這一件件華麗的「外衣」，使得冰滴壺更加奪目、絢麗！

從價格來說，冰滴壺並不追求性價比，但它也可以霸道地賣到數千元，不是因為功能多、設計繁複等原因。貴的理由就是在賣一種狀態。所以說，冰滴壺是把自身價值做到最大化的咖啡器具。

冰滴的過程

A. 研磨程度

Photo Credit: 台灣東販

冰滴咖啡的製作十分簡單，其原理就是待冰塊慢慢融化成水，滲透進咖啡粉中，透過長時間冰水對咖啡粉的浸泡，從而萃取出咖啡。最需要的其實是耐心！冰滴壺的製作原理都是一樣的，只是不同品牌的冰滴壺會在外觀設計方面大作文章，所以千萬別被它的眩目樣子搞暈，誤認為冰滴咖啡製作流程複雜！

B. 沖泡裝備／必備器具／建議器具

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C. 製作流程

將新鮮烘焙的咖啡豆研磨成所需要的咖啡粉量。製作一人份冰滴咖啡，參考用量為10～12g，以此類推。 把咖啡粉放入冰滴壺的咖啡粉杯中，輕拍粉杯邊緣，以確保咖啡粉表面平整。 將冰塊放入冰滴壺的盛水瓶中，製作一人份冰滴咖啡所用冰塊的參考水量為150～180ml，以此類推。 打開水滴調整閥，調整水滴的滴落速度。如果水滴速度過快，會出現積水現象，導致咖啡萃取不足，味道寡淡；如果水滴速度過慢，則會拉長咖啡粉的浸泡時間，導致咖啡發酵，產生不必要的酸味。建議水滴滴落速度為每分鐘40～50滴。 6～8小時後，一杯冰滴咖啡大功告成。 將咖啡倒入杯中，就可以享用了。

書籍介紹

《沖啊！咖啡狂》，台灣東販出版

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作者：賀丁丁

本書以擬人化的敘述方式為十餘種咖啡沖泡器具賦予了不同的性格和人物設定，並且以令人驚豔的手繪插圖為不同種類咖啡器具增添了令人過目不忘的風格特色，咖啡文化由此有了更靈動的內涵。

書中用圖示解讀咖啡器具，追根究柢的講述咖啡歷史背景，咖啡對世界不同地區的人們的影響。提升「製作效果」和「使用者的用後感受」，這兩點成為重中之重。

讓我們和咖啡真正玩起來，玩出樂趣！希望書中那些被忽略的細節，能讓大家對咖啡製作產生更多的興趣，並希望能彙集更多體驗者的感受，以喚起大家對咖啡文化和品鑑有更全面、更真實的理解。

人們把咖啡當飲品，當話題，當生活品質符號，那麼有什麼方法可以讓大家更好地享受一杯咖啡裡子與面子，這就是本書的最終目的。透過解答大家對咖啡的疑問，以擬人化性格介紹咖啡沖泡器具，圖解說咖啡器具系統分類，追根究柢的講述咖啡歷史背景，咖啡文化對人們的影響。

Photo Credit: 台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航