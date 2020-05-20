【520檢視蔡英文－勞保改革篇】凝聚817萬民意的民進黨，別再用「破產」懲罰未來的世代

你想過退休的那一天，每個月可以領到多少退休金嗎？

你可能會猜30,000元或是25,000元，但根據2015年的資料，全台有75.5%的人退休後每個月領不到20,000元，其實在目前制度下，就算你在退休前30年平均薪資40,000元，退休後勞保加上勞退，每個月也只能領回21,600元。

為何這麼少？一定是因為勞保大水庫一年比一年枯竭對不對？錯了，相較於2012年勞保基金4,845億元的規模，去（2019）年年底已經幾乎翻倍達到了7,410億元，直到疫情爆發之前，總規模每年也都不斷增加。

你可能會問：既然我們繳多領少，基金規模還一年比一年大，為什麼常聽到有人說「勞保快破產了」？再想想，我們退休的那一天，每個月兩萬元的退休金，真能維持我們的老年生活嗎？

從頭談起：「勞保破產」的定義是什麼？

首先，我們討論的是「勞保」而不是「勞退」，而相較於「政府幫你存一部份收入，退休後加利息還給你」的勞退，勞保具有「隨收隨付」與「確定給付」的特性，也就是不管你工作時繳多少錢，只要退休後活得夠久，每個月就都能持續領到公式算出的金額。

如果把勞保基金想成一個水缸，收入的錢是倒進水缸的水，付出的錢是流出的水，如果流出的水量一直比注入的多，讓水缸沒有水了，那就是所謂的「破產」。但什麼時候會發生呢？

根據勞動部今（2020）年初發布的精算報告，如果維持現行的勞保費率和給付制度，勞保基金恐怕於2026年破產。聽起來很可怕，但仔細想想，這樣的「破產論」我們好像從小聽到大，但各大基金卻也活得好好的。

背後的一大因素，是因為勞動部使用了「商業保險」——像是我們個人投保保單那樣——的概念精算，以投保人每年繳入的錢和「平均餘命」綜合計算，算出每個人要付多少、領多久，多久之後水缸裡的水會不夠。

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對此，台灣學界有一派說法認為屬於「社會保險」的勞保不該用商業保險思維，而該用「世代分配」的概念思考——現在有工作的人繳給退休中的人，世世代代、生生不息，再加上政府每年少量增加保費與減少發給，所以即使「快要破產」的聲音一直存在，每年勞保基金收入也仍然稍微大於支出。

這樣理想的算法有一個盲點，因為台灣的少子化和高齡化狀況越加顯著，未來繳錢的人會越來越少，領取退休金的人會越來越多；加上國際情勢變化影響投資收益，或許有一天，勞保真會發生「入不敷出」的狀況，那也就是「勞保破產」的前兆。

台灣勞保制度，真正的問題在哪裡？

台灣的勞保制度，和許多國家一樣都是在戰後嬰兒潮的時期設計，當時就業充分、勞動人口多，政府自然會設計出高福利的制度吸引勞工——因為當時大家都只繳錢，還沒人開始領錢。

然而這樣的制度在遇到入不敷出的問題時，各國政府也都會提出不同程度的改革方案，但不見得都能達到效果。

以台灣為例，2008年立院修改《勞保條例》時，雖然想將勞保改以每月領回的方式「延年益壽」，但經過立法委員們「以人民為優先」的各個提案，把行政院原來1.1%的年給付率拉高到1.55%，讓每年的支出變多；在收入的部分，雖然勞動部精算時建議保費要調高到18%，最後不但修成逐年上調，還加上12%的天花板，種下了收支不能永續平衡的因。

不僅如此，這個看起來「相對比較好」的制度，也讓無業者、家管這類原本應該加保「國民年金」的民眾轉投保勞保，這些以「職業工會」名義加保的民眾，有許多人在繳納15年後即開始請領退休金，加上職業工會「政府補助40%保費」的規定讓國庫負擔一大部分的保費，羊毛出在羊身上，也沒有達到原本的改革期望。

《關鍵評論網》訪問桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜，針對現行的勞保年金制度保障提出三大問題，包括：

保障不足——月領20,000元以下的人數占了超過七成，比基本工資23,800還要低。 分配不均——不只農漁軍公教勞工之等各職業別之間的標準不一，就算同樣是勞工，相對低薪的人，退休後能夠領取的比例又較高薪者少更多。 保費不夠——因為「公司投保」企業要付70%的保費，政府因顧忌企業反彈，而不敢大幅提升保費造成財務吃緊。

綜合以上，台灣的勞保就變成大家看到要倒不倒、每個月都要繳錢，退休後又領不了多少的奇怪樣貌。

Photo Credit: 關鍵評論網／丁肇九 桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜

勞保基金該如何一勞永逸的改革？

其實針對勞保現行制度的改革，學界長期有提出各種改革建議。《關鍵評論網》訪問中國文化大學勞動暨人力資源學系李健鴻教授，提出了五種因應之道：

方案一：將各大基金整併為「基礎年金」

簡單來說，「基礎年金」就是打破過去以農漁軍公教勞工作為分別的「職業別」，將所有人納入同套制度，過程透過繳納的金額高，但退休時全民都可以領到一定量的「基礎年金」，再加上不同職業別的額外年金。

這個方式其實不是多新穎的概念，早在1900年代就有許多北歐國家採用，事實上，20多年前台灣在討論「國民年金保險」制度時就曾有人提出，不過當時的行政院長連戰否決了這項建議，把國民年金變成今天這種「專為無業者加保的」畸形存在。

李健鴻教授指出，錯過那次機會，20年後的今天若要再次整併，幾乎台灣每一個人的權利義務都會受到影響，改革阻力會比當時的軍改還要更大，因此支持這個的人相對也少。

Photo Credit: 關鍵評論網／丁肇九 中國文化大學勞動暨人力資源學系李健鴻教授

方案二：將「勞退新制基金」與「勞保基金」合併

以2019年12月的數據為例，相較於勞保基金7,410億的規模，勞退新制基金高達2兆4,448億——幾乎是勞保規模的四倍——而且還不斷增加，可以直接解決勞保財源不足的問題。

不僅如此，勞退基金雇主所繳的6%加上勞保現行繳納「天花板」的12%，正好是當時勞動部精算出可達永續的18%，而且不論勞保基金或勞退新制，都是同一群勞工的錢，使用的也都是「個人帳戶」，不會有帳務亂掉的問題。

為什麼政府不這樣做呢？李教授表示，其實這個方案在十多年前就有人提出，被否決的原因，就是看起來「太大膽」，許多民眾心中有著「勞保快要倒閉」的想法，擔心若兩筆基金一起整併會不會「一起倒」，自己最後什麼都領不到？原本兩筆獨立的基金，混在一起帳面會不會亂掉？修法的規模要有多大？

因為這些工程浩大的溝通工作讓勞動機關卻步，至今沒有進展。

方案三：不合併，讓「勞保基金」向「勞退新制基金」借錢

相較於前述大刀闊斧的方案，若讓規模較小的「勞保基金」向金援充足的「勞退新制基金」設定特殊條件、年限、額度的「借」，就可以達到挹注勞保基金的效果，所需要的修法工程也較小。

話雖如此，因為台灣從來沒有過這樣的先例，因此能借多少、借多久、需不需要利息等等的細項皆需要取得足夠的共識，一般民眾也可能擔心勞保基金會「還不出來」。

方案四：不借，讓「勞保基金」流用「勞退新制基金」的錢

因為借錢的爭議太多，有部分學界人士便提出「流用」的方式——不還，那就不算借了。

確實，因為勞退帳戶的增加速度很快，在精算之下進行移用並不會因此倒閉，來源都是同一群勞工也沒有亂帳疑慮，更不用糾結在利息和還款的問題。話雖如此，如何讓一般民眾願意讓兩帳互通需要一番功夫，而最難突破的心結，還是民間「怎麼可以有借不還」的思維，造成推動的困難。

方案五：不對外借錢，在「勞保基金」內另設立「緩衝基金」

有些學者覺得長遠的勞保黑洞不像政府所說的那麼大，但也同意可能會產生短期的入不敷出，於是就提出了「設立緩衝基金」的解方。

簡單來說，這就是在基金內部擴大財源管道，包括增加政府預算撥補、移用一些既有的規費，或是讓基金投資獲利不要全部歸入勞工帳戶等方式，設立一筆緩衝基金，專門用作短期的應急支應，這樣的方案也有不少擁護者。

Photo Credit: 中央社

桃產總的葉瑾瑜秘書長則提出另一層面的想法：即使改革讓勞保「不會倒」，只要「少領」的狀況仍然存在，勞工在退休後就無法獲得真正的保障，應該由政府在現有的退休金上額外加墊，達到「人人退休後，至少都能領到基本工資」的目標。

對此，葉瑾瑜秘書長認為政府應該以每年約5,000億的資金挹注，弭平國民保險和勞保勞退請領者未達到基本工資的差距。5,000億元大約是GDP的3.2%，政府若將台灣現行12.8%的租稅負擔率提高3.2%至16%，其實也仍低於日本（17.9%）、韓國（18%）等國。

這樣的做法，不僅能讓台灣的企業在各種政策優惠下負起該有的社會責任，還可以一舉確保所有的台灣人，在退休後都能有足夠的社會福利支撐他們，有了基本的請領保障，政府在提高保費的時候，民眾的接受度也才會變得更高。

凝聚817萬民意的民進黨，是時候該做些「真正的」改變

看起來解決的方案很多，但政府用了哪些方法呢？答案是以上皆非。

目前行政院一直以來的做法，就在精算之後定期調整，讓勞動者多繳一些，讓退休者少領一些，所以我們才會時常看到「新制讓勞保可以晚兩年倒閉」這樣的新聞標題。

但是這樣的方式並不是真改革，政府一味的修改少領，其實如同懲罰未來的世代，更重要的是這些做法充其量就只能達到「任內不破產」的功效，並不是實際的改革之道。

當然，改革必會遭遇阻礙。李健鴻教授就指出，理想上賺得多的人多繳稅，當然可以達到更加的財富重分配，但實際上各政黨都往相反的方向做，不管藍綠也都會拿減稅當作「德政」，背後的原因，就是在低薪環境下民眾不支持加重所得稅，有錢人也會以「資本罷工」的方式威脅政府撤資，讓「創收」有實質上的難處。

然而葉瑾瑜秘書長認為，相較於國民黨創制初期使用優惠的保費，民眾老了才發現領得不如預期，獲得817萬民意支持的民進黨難道還要繼續走老路，甚至如同「個人承擔」的概念一樣要民眾自己加保商業保險？其實，政府應該要讓退休金制度變作如同「健保」那樣團結台灣人的制度，凝聚共識，讓勞工、家庭主婦、軍公教，都不會覺得社會要拋棄自己。

Photo Credit: 中央社

在勞保改革的議題上，執政者最應該做的，就是將數據攤開來談、指出問題，而不是持續拋出「要破產了」的說法製造恐慌，甚至讓許多民眾因為擔心而選擇一筆領掉，讓水缸裡面的水更少，反而加快了勞保體制崩潰的速度，實際的分配不均問題也還是存在。

擁有817萬民意支持的民進黨政府，現在就是大刀闊斧改革，證實自己訴求社會正義的最好機會。

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核稿編輯：翁世航