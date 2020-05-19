520蔡英文就職前夕，在野黨談什麼：前瞻、司改，還有「確立台灣主權」

總統蔡英文將明（20）日正式就任第二任期，在野黨近日除了給民進黨政府「打成績」外，也提出施政建言。國民黨黨主席江啟臣表示不會出席就職典禮，呼籲民進黨回歸民生務實治國；時代力量提出「司法改革」；台灣民眾黨則檢視前瞻第二期預算，呼籲不應急於通過；目前在國會當中僅有一席的台灣基進黨則表示，希望蔡英文的就職演說不要再停留在「兩岸維持現狀」，陳柏惟將提出《中國關係法》草案，讓兩岸關係定為更清楚。

國民黨5問蔡英文，盼回歸「民生經濟」

國民黨上週就由黨主席江啟臣召開「國政挑戰」記者會，國民黨今天也公布1份委託TVBS針對總統蔡英文執政4年成績的民調，11個項目裡，社會安全、社福照顧、環境保護勉強及格，其餘7項包括經濟發展、改善低薪、青年發展、保障勞工、都不及格；兩岸關係與外交的評分也很低，其中司法改革領域被打了4.96分的最低分。

江啟臣對蔡英文提出「5個問題」，包括針對疫情造成的產業衝擊，產業轉型政策和全球佈局是否有重新調整？以及即將面對就業的應屆畢業生，有何協助就業的相關作為？面對少子化有何對策？疫情之下中美衝突再度升高，現在台灣一昧「依賴美國」是否為最好的策略？是否願意和國民黨朝野合作共同防疫？

江啟臣表示，國民黨原本期待如果民進黨願意尊重少數，將欣然出席520總統就職典禮，象徵台灣因民主而團結，因對話而包容；可惜民進黨仍維持著「逢國民黨必反」的態度，他只能引前總統李登輝曾說過的：「不參加520，讓總統了解，不是對他的政策和各方面都支持」，以不出席就職典禮表達人民對民進黨政府的「不認同」。

江啟臣認為，實質的對話合作如果缺乏互信與善意，出席就職典禮便只是流於形式，更是虛假；國民黨永遠打開溝通的大門，期待朝野對話，但更希望民進黨政府放下政治算計，一起為中華民國未來打拚。

台灣基進擬推《中國關係法》，陳柏惟籲蔡英文確立台灣主權

立委陳柏惟與台灣基進黨主席陳奕齊今日則共同召開「把握歷史契機，確立台灣主權」記者會，表示台灣基進正在草擬《中國關係法》草案，以取代不合時宜的《兩岸人民關係條例》，並向蔡英文提出4大建議，包括跳脫《兩岸人民關係條例》的思考框架、以民意打破「國家統一前」的政治僵局、台派立委一同推動《中國關係法》，以及「脫離中國」就是經濟的超前部署，要讓台灣在歷史的關鍵時刻確立主權。

陳奕齊表示，過去4年間，國際政經環境的急速變化，從中美貿易戰、反送中運動到武漢肺炎疫情，全球正展開新一波的「脱中」浪潮，期待蔡英文能側重以台灣為主體的未來展現。陳奕齊指出，蔡英文在2016年的就職演說曾提及，依據《兩岸人民關係條例》處理中國事務，但條例中的「國家統一前」就是「一中原則」，在當前局勢下，今年的就職演說應強調台灣主體，不談《兩岸人民關係條例》。

陳柏惟則表示，台灣基進正在草擬《中國關係法》，用來取代不合時宜的《兩岸人民關係條例》，重新檢視定義台灣與中國大陸往來有關之事務及主管機關單位，也將廣納各界意見，推動區域和平與平等友善的交流。陳柏惟說，過去台灣在經濟與政治上與中國過度掛勾，導致台灣本土政治的自主空間不斷緊縮，甚至讓民主生活也受到中國干預。台灣應著眼於國家安全、政治安全以及經濟安全，以此進行「超前佈署」。

民眾黨關注「前瞻預算」，呼籲防疫優先

立法院民眾黨黨團今天也召開記者會，針對立法院最近在審查的前瞻建設預算第二期經費提出建言。民眾黨立委賴香伶表示，現在防疫當前，此時並不適合急著籌編第二期前瞻特別預算，應以防疫、紓困及振興經濟優先，不要急於通過。

立委邱臣遠指出，前瞻計畫已經能看出中央規劃與地方執行脫節的問題，中央計畫經費達成率高達9成，但是地方政府預算實現率卻幾乎未過半。邱臣遠解釋，在實務上地方政府爭取補助的同時，也必須提出相應的自籌款；在第一期4200億的前瞻計畫中，地方政府自籌經費就高達1500億，但許多地方根本無力負擔高額自籌款，因此即使中央給了錢，地方也花不了。

立委蔡壁如則表示，現在受到疫情的影響，不管是全球的供應鏈、經濟結構、消費模式，都已經和3年多前規劃前瞻的時空環境有很大改變；不只振興必須環繞轉型，3年多前的前瞻計畫也該通盤檢討。

另外台灣民眾黨下午也由幾位發言人公布針對過去4年蔡政府施政表現所做的網路民調。結果顯示，低薪問題僅有近2成民眾滿意；司法改革只有約1成民眾信任現行司法；另外對未來4年蔡英文處理兩岸事務有信心的比例也僅約2成6。民眾黨國家治理學院公關長吳怡萱表示，許多政見第一任期未能落實，隨著新內閣就位，希望不是「新瓶裝舊酒」，有更多具體施政作為。

時代力量將出席就職典禮，支持蔡英文「改革」

時代力量黨團邱顯智、陳椒華與王婉諭和黨主席邱顯智以及多個民間團體代表，也於今日召開「公平正義 改變台灣：對蔡英文總統新任期的期待」記者會。徐永明表示，他將與邱顯智代表時代力量出席就職典禮，表示時力對總統未來4年改革的支持。

時代力量也對未來4年的任期，向蔡英文提出包括「憲政改革，青年要新政」、「司法改革，司法要有力」、「居住正義，生活要減壓」、「媒體改革，多元要保障」、「科技創新，思維要翻新」等5大建言。

邱顯智表示，時代力量過去及現在提出許多法案，也都是蔡英文的競選政見，希望第二任期內能在立法院落實。其中包括最近因傅崑萁案大家很關心的立委職權問題，應修正《公職人員選舉罷免法》；關乎居住正義的《平均地權條例》修正案，包含實價登錄揭露門牌、預售屋納管以及政府查核權入法，「如果年輕人買不起房子、不敢生小孩，那國家有何未來？」

邱顯智也呼籲蔡英文正視司法改革，應盡速修改《貪汙治罪條例》與《外役監條例》，落實打擊貪污、人民參與審判、保護吹哨者；產業創新制定《太空法》，強化公司治理與健全資本市場。小燈泡媽媽王婉諭提出強化社會安全網、增加公共托育家園及公辦民營托嬰中心，後續也將提出《犯罪被害人保護法》修正草案，落實犯罪被害人權利的法制化。

陳椒樺則指出，520就職後，應根據《工廠管理輔導法》，儘快拆除違章工廠。尤其像在彰化、雲林與屏東，仍見多處位於農地內的違章工廠。另外時代力量也將持續關注《礦業法》修法。

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核稿編輯：黃筱歡