連續12天零確診，陳時中回應WHA：台灣公衛被世界看見，不只因為武漢肺炎

中央流行疫情指揮中心今（19）日表示，國內今日沒有新增病例，累計有401人解除隔離。面對18日世界衛生大會（WHA）開幕時，中國國家主席習近平致詞讚譽世界衛生組織（WHO），陳時中說：「WHO秘書長跟中國習主席，在世界上備受檢驗，免不了想互相取暖。」此外，今日指揮中心也針對接下來幾個重要防疫時間點，如遠洋漁船返台、婚宴旺季、端午連假等作出回應。

連續12天「零確診」，疫苗研發是接下來的抗疫「期末考」

中央流行疫情指揮中心今日表示，國內今日無新增病例，累計有401人解除隔離。

指揮中心表示，昨日新增268例COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）相關通報，截至目前累計通報6萬9657例（含6萬8588例排除），其中440例確診。

確診者中，分別為349例境外移入、55例本土病例，以及36例敦睦艦隊。確診個案中，7人死亡、401人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮官陳時中今天表示，防疫「期中考」至今，連續0確診，代表社區也慢慢平穩，但他強調，民眾仍然不可大意，必須保持良好習慣，力行「防疫新生活」。

陳時中提到，接下來就是「期末考」，期末考就是研發相關疫苗，把病毒的危害減到最低，他說，今天早上他到一些生技公司去看，生技公司台灣的產能、產線有相當的準備，台灣疫苗方面有相關進展，希望這些公司可以跟政府保持高度合作。不過要等到疫苗上市，還有一段路。

陳時中回應WHA開幕：「習近平跟譚德塞互相取暖」

此外，18日、19日是WHA會議，陳時中今天早上對此表示，雖然無法加入WHA，但「世界已經看見台灣，也需要台灣」。今日指揮中心記者會中，他也闡明這句話的意義，他說，3年前上任時，「我就說我們應該有這樣的決心：我們需要WHO，也應該讓WHO需要我們。」他說，台灣不僅在這次防疫讓世界看見，前2年世衛推動「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage，UHC），也看到台灣健保的成就。而這次，很多國家也都喊出要效仿「台灣模式」防疫。

此外，18日在WHA的開幕式中，WHO讓習近平致詞，習近平也說WHO在秘書長譚德塞的領導下，對全球防疫有非常大的貢獻。有記者針對此事詢問陳時中的看法。陳時中說，世界各國很多人提案，想檢視WHO對疫情的處理是否適當：「WHO秘書長跟中國習主席，在世界上備受檢驗，所以想互取暖，免不了。雙方互相支持一下，他們應該的啦。」

也有記者詢問，武漢解除封城後，重新大規模檢驗，但檢驗方式粗糙，是否代表他們有再爆發的可能，指揮中心是否針對武漢重新檢視疫情的發展？陳時中說，中國強烈的封城跟小區的封閉，相信有一定的效果，但在開放的同時會不會對社會帶來傷害，以他們公布情況，看起來不需太擔心，但陳時中也說，「現在是WHA開會期間，為了能讓狀態看起來平穩，是否有第2波的隱匿不敢說。以他們隱匿的常態，我們提高警覺也是應該的。」

幾個「防疫關鍵時間點」，台灣做好準備了嗎？

也有記者詢問接下來防疫可能備受檢驗的幾個時間點，指揮中心有什麼規劃，包括5月底6月初的遠洋漁船返台、6月的婚宴旺季、端午連假出遊返鄉潮，以及未來的邊境解封。

遠洋漁業：國外回來的遠洋漁業漁工許多人是移工，在台灣很難有完善的居家檢疫空間，也可能無法負擔防疫旅館的住宿費。副指揮官陳宗彥說，漁業署上週完成規劃，漁船回來後，一部份人在船上一人一室進行檢疫，其他人就到防疫旅館一人一室檢疫。此外，農委會決定會補貼每名漁工每人每天1000元的防疫旅館補帖，加上交通部原本的1000元，組共補貼2000元，目前也都得到漁船公司支持。

婚宴旺季：陳時中說，日前公布開放250人以下婚宴會館，大型宴會場所目前都已經做好相關準備，相信會順利進行。

端午連假：陳時中說，放假潮國內經過2波（指清明連假、五一勞動節連假），社區都還算安全。

邊境開放：陳時中說，不會做通案式的開放，只會對重要經貿活動開放，定案了就會跟大家公告。另外，近期關島旅遊解封，將台灣將那入首波旅遊免簽計畫，也有記者問，國人從關島回來需要隔離嗎？陳時中說，「相信很多國家願意對台灣開放，因為台灣相對安全，但那邊如果有疫情，我們的管制還是沒有要變，尤其旅遊方面。」

另外關於近期造成熱議的北車大廳開放，陳時中說：「非必要的群聚，還是要避免，如果不能避免要嚴格戴口罩。但他說北車大廳的開放屬於火車站的管理權責。」

另外，也有記者問道，按照目前勞工紓困的申請速度，下週就將超支，是否會再開放加碼申請嗎？陳時中保證：「我們會把預算找出來，只要有需要、照程序申請，我們一定會發。」

指揮中心表示，全球累計483萬923例確診，分布於187個國家／地區；病例數以美國153萬477例、俄羅斯29萬678例、英國24萬6406例、巴西24萬1080例，及西班牙23萬1606例為多；全球病例中31萬7894例死亡，以美國9萬1413例、英國3萬4796例、義大利3萬2007例、法國2萬8239例，及西班牙2萬7709例為多。

核稿編輯：黃筱歡