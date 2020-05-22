共享汽車夯什麼？專訪Zipcar董事長彭仕邦Ｘ台灣福斯汽車總裁安士杰

「車」是許多人喜歡討論的話題，不論是廠牌、外型，還是駕駛體驗，只要是熱愛汽車的人一打開話匣子就會停不下來。全球最大共享汽車平台Zipcar台灣董事長彭仕邦（Andy）和台灣福斯汽車總裁Sacha Askidjian更是如此，聊到車這個話題就像兩個大男孩、欲罷不能，可說是不折不扣的狂熱車迷。

Andy和Sacha不僅是汽車產業的合作夥伴，也是私底下常會相約開車兜風的好友，對他們而言，投入汽車產業都是將興趣結合工作的完美展現，Sacha認為有機會能夠投入汽車產業是一件非常幸運的事情，也因為產業的多元性讓他有機會能夠體驗不同的工作內容。而Andy則喜歡多方嘗試，因為想要挑戰不同領域，曾經跨足化妝品產業，還因為喜歡美食與下廚，甚至有過開餐廳的念頭，但最終還是投入了租車與汽車共享平台服務，希望進一步帶給大眾更多元的駕乘體驗。

Photo Credit：TNL Brand Studio

車的轉變：從「操控」到「智慧科技」，賦予汽車更多硬體之外的意義

Sacha談到過往汽車產業是以「一對多」的方式，提供單一的車款給消費者，時至今日汽車不再只是單純的交通工具，須因應人們不同的用車需求與考量重點，例如針對單身新貴、大家庭、或喜愛戶外活動的人士等打造適合的車款。Andy也觀察到汽車產業開始從以操控感為導向，到現今結合各項高科技，讓開車變得更輕鬆與安全。此外，車也展現了個人風格及生活型態，Andy提到 : 「像我這樣Hardcore的玩家來說，我就想要一台能讓我「玩」很久的車，但對我的家人來說，他們想要的是更舒適的車型，隨著產業技術的進步與人們對車的需求複雜化，「共享汽車」的用車方式便因應而生」。

Andy表示，新時代的消費者，已高度認同可透過共享經濟模式，讓可支配的收入最大化、減少資產和動產的束縛，用更靈活的消費支配，可以追求自己的喜好，如旅遊或其他生活體驗，甚至也願意身體力行去實現環保理念，從而帶動起汽車共享的趨勢。

另外，新冠肺炎疫情延燒，許多產業都受到重創，但共享汽車的需求卻逆勢成長，Andy分享，近幾個月以來，大眾為減少群聚機會，傾向以自駕方式代替大眾交通工具， Zipcar全程無人、隨時取用的特性，再加上Zipcar提供車況良好、安全可靠的車款，正好符合大眾所需，不但新用戶成長明顯比過去快速，使用率也有顯著攀升。不僅僅是台灣，全球的Zipcar用戶數也在近期加速成長，比起買車，Zipcar讓人們可以快速獲得可靠，且CP值高的交通工具。

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從「所有權」到「使用權」，Zipcar聯手台灣福斯汽車打造全方位的用車

對大多數的消費者而言，汽車畢竟是高單價的產品，須經過諸多考量後才會入手一台適合自己的車子；但如果買了卻未能有效利用，不僅虛耗養車成本，也徒增維護上的煩惱，而汽車共享能夠幫助消費者輕鬆取得與使用代步工具，多樣的車型也滿足了各種使用情境。

Andy舉了一個例子說明，很多住在都會區的人並沒有天天開車的需求，但偶爾想要享受自己開車的便利，想到買車所要付出的成本，可能需要貸款，還要考慮停車費、保險、稅費、保養維修等花費，勢必得緊縮其他的開銷，真的入手了一部車之後，過幾年後，可能覺得車太小、舊了，不符合自己需求了，又得來一輪天人交戰考慮是否要換車。而Zipcar省去養車的負擔，隨時預約、各式車輛任選，還可以體驗不同車款，這也是為什麼公司同事們越來越多人捨棄擁車，成為Zipcar的愛用者、甚至擁戴者。

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Zipcar正是因為理解消費者的期待，也充分知道共享並不表示願意犧牲對車輛品質和款式上的要求，透過與台灣福斯汽車的合作， 提供多元的車款選擇以及優質的共享服務，徹底從服務面和產品面滿足消費者的期待，讓會員不管是平日幾個小時的差旅用車，或是假日帶著家人出遊，都能開著適合的車子去想去的地方。

看似衝突但其實「所有權」和「使用權」是相輔相成的，共享汽車的「使用權」讓會員能以較低成本享受隨時有車可用的便捷，而當生活型態改變時，會員也可選擇購買最適合的車款，重拾「所有權」，同時仍可利用Zipcar，滿足不同的用車情境或臨時的用車需求。

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展望朝向低污染、智能及更優質的自由用車體驗

在AI、5G、IoT等新科技日益增溫的趨勢下，再加上汽車搭載資通訊技術已漸成主流，可以預見的是未來將會更大量的新技術導入，Sacha說道：「福斯汽車同樣會積極將新科技導入汽車設計之中，也會持續往低污染、電動車和智慧車等方向發展」。在軟體服務方面，Andy表示：「在未來的交通移動情境之中，Zipcar會持續提供完善的綜合服務及更便捷、更具彈性的用車模式，讓使用者可以選擇最有效率及舒適的方法到達目的地。」

未來人們會越來越享受能夠自由用車的好處，隨著新科技的發展，人們會在車內那個屬於自己的空間內找到更多的快樂，而Zipcar的目標就是在自由用車的狀況下，提供更好的用車體驗及服務。

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