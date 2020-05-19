重振歐洲經濟！法、德連線提5000億「復甦基金」，恐引發「節省4國」反對

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）重創歐洲經濟，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）和德國總理梅克爾（Angela Merkel，港譯「默克爾」）昨（18）日共同提出一項金額高達5000億元的「歐盟振興計畫」，以因應這場史上罕見的危機。計畫建議由歐盟「舉債」取得基金，再將基金以「贈款」的方式支助受疫情影響較嚴重的國家。這個計畫雖然得到義大利（意大利）等國的支持，卻引起奧地利等「節儉國家」的反彈。

《德國之聲》報導，馬克宏和梅克爾5月18日經過視訊會議討論後，共同提出了一項「法德倡議」（French-German Initiative），建議創立一個5000億歐元（約新台幣16.6兆元／港4.2兆元）的「復甦基金」（recovery fund），從這筆復甦基金中提供款項，資助受武漢肺炎影響嚴重的國家。

《自由財經》報導，這項計畫預計在下週，由27個歐盟成員投票。一旦計畫通過，將允許歐盟以撥款而非借貸的方式提供資金給有需要的成員國。

梅克爾表示，歐洲必須進一步發展，這項計畫是針對疫情危機短期應對，包括歐盟改革在內的長期解決方案，仍待討論。馬克宏則表示，這是一項重大的轉折，復甦計畫更是歐盟向前邁進的重要一步，歐元區必須保持團結。

《鉅亨網》報導，消息公布後，歐元兌美元從1.0851美元彈升至1.0912美元，義大利公債殖利率也從1.79%下降至 1.67%，為一個月的低點（在這波疫情中受創嚴重的義大利擁有龐大的公共債務）。

法德倡議涵蓋哪些內容？

《歐洲動態》解釋，「法德倡議」分為4大項，分別為：

發展歐盟的「戰略衛生主權」 在歐盟層面成立「復甦基金」 加快環保和數位轉型 提升歐盟經濟和工業的復原能力和主權

其中討論聲浪最高的，就是第2項的復甦基金，不過基金的「給款方法」與「集資方式」與都受到部分會員國質疑。

歐盟國家有誰支持、誰反對？

給款方面，《NPR》報導，復甦基金的資金不是用「貸款」的方式、而是用「贈款」的方式給予需要資助的國家，也就是說，接受資金的這些國家不需要「還錢」。這導致節儉的北方會員國和受疫情肆虐、財政狀況較差的南方會員國爆發分歧。

財政紀律良好的奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）就在推特上說：「我們的立場保持不變，我們已準備好向大多數受影響的國家提供『貸款』。」

但受疫情肆虐的義大利總理孔蒂（Guiseppe Conte）則讚賞法德倡議，將這個提案描述為「朝著正確方向邁出的重要的第一步」。

除了「給款」方式引發分歧，「集資」方式也引發討論。

《路透社》報導，法德倡議建議，由歐盟委員會（歐委會）代表整個歐盟向金融市場「借款」，並透過歐盟2021～2027的預算來還款。

《歐洲動態》解釋，這是第一次有人提議讓歐委會自行集資，而歐委會自己沒有財政儲備，其自己的財政來源主要靠成員國撥款。因此，這個「歐盟債券」的提議，背後的抵押就是27個成員國的國庫，其實就是27國聯合舉債。

對於財政狀況較差的國家而言——特別是最受疫情衝擊的義大利——因為他們是跟德國等信用較好的國家一起向國際金融市場借錢，借錢成本（即債券利息）會比義大利自己獨立借錢更低，因此義大利等財政狀況較差的南歐國家一直主張聯合舉債。

相反的，財政狀況較好的北歐陣營就一直反對聯合發債。奧地利總理庫茨就表示，會跟財政紀律較好的荷蘭、瑞典和丹麥領袖討論，堅持不同意聯合舉債。（奧地利與這3個國家，因為財政紀律佳，合稱「節儉4國」Frugal Four）。

《路透社》報導，法國和德國沒有具體說明，經濟體的規模越大的成員國，是不是就要貢獻越多，或是要對歐盟會員國增稅。但梅克爾表示，5000億歐元的舉債，應在很長一段時間內還清，德國將負擔大約27%的還款金額，與他們在歐盟常態預算中所佔比例相同。

《NPR》報導，馬克宏承認，德國和法國之間的協議並不代表「所有27個成員國之間的協議」，但他表示，如果德國和法國「不首先同意協議」，就不會有歐盟協議。歐盟委員會主席德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen）則對此提議表示歡迎。

不過，法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）今（19）日表示，這筆基金最快也要在2021年才可能準備好，兩國還必須說服一些不太願意的國家，包括奧地利、丹麥、瑞典和荷蘭。

《NPR》報導，在此之前，歐元區國家4月9日已經同意批准一項5400億歐元的資助計劃，這5400億歐元將提供給受疫情影響的企業和經濟體。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：黃筱歡