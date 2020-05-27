《我的人生不卡卡》：一時情緒上來而不喊卡，只會製造出更多的問題

文：蔡稀尹

方向錯誤，請喊卡！

我們常常陷在沉重的錯誤中，不願意面對，因此醞釀出後面更大的災禍。

就拿做人處事來說，很多人即便做錯了事情，卻寧願繼續錯下去，就像說了一個謊，要用十個謊來圓，不知不覺越陷越深。

人，往往不會因為說了一個謊就嘎然而止，這是我親身的體驗。以前我的工作就是靠說謊、欺騙感情來討生活，踏入八大行業的第一天，經理耳提面命對我說：「燈火酒綠的歡場千萬不能掏真心，否則只會讓自己人財兩失。」

後來，漸漸發覺說了一個謊，就要用十個謊去掩蓋，有時候不小心忘記和上一位客人講過什麼，再次提到相同的話題，當場被揭穿，只好繼續打迷糊仗。

每天需要不斷地想著對誰說了什麼、對誰不能說什麼，讓自己異常疲憊。假使今天是一名業務員，為了達到成交而說謊，騙得了第一次、第二次，往後就成了拒絕往來戶。

「想不想參加一個免費的聚會？」有些傳直銷行業的業務員會以這樣的話題開場，因為期望不同，就容易引爆爭議，如果對方一開始就擺明說出來：「我是傳直銷，你願不願意聽看看我們的制度，同時讓你有額外的收入？」開門見山，有市場就會有需求，兩不相瞞，同樣的結果，卻有美好的收場。

一般人會因親情、愛情和工作問題，而選擇謊言，漸漸地，就習慣用謊言包裝自己的真心，眼看紙包不住火了，咬牙也要硬撐著，不敢喊卡。

有時候過度包裝或誇大，只是為了博取別人信任，想要戳破自己說謊的壞習慣，首先要放下面子，誠實面對問題所在。

舉例來說，今年度我要展開拍電影計劃，如今還沒有看到作品，關心此事的朋友不免詢問：「電影拍得怎麼樣啊？」、「在鏡頭前演出會不會緊張？」、「預計在什麼時候正式上映？」等等。

「快好了！到時候我會跟愛奇藝合作、中央台怎樣怎樣……。」如果因為虛榮心、好面子，誇口說大話，最後下場可想而知。

回到當下，我實際的回答是這樣：「電影計劃一直在進行中，可是剛好遇到資金有些問題，現在暫時先拍微電影，再由短片持續推動出去，感謝你對我的期待，請再稍等一些時間喔……。」沒有受到面子的牽制而說出違心之論，此時就勇敢喊卡，別人反而會挺身相助。

但是多數人卻不這麼做，為什麼不承認自己的錯誤呢？因為擔心放出對自己不利，或公司有虧空的消息，資金就會抽走，投資客會走避。

礙於面子拉不下來，走入死胡同還咬牙硬撞，把自己撞得頭破血流，這才是真正的人財兩失吧。

生活中的換位思考，如果早先認清問題點，設下停損點，是不是更容易找到突破點？不用走到山窮水盡，就能柳暗花明。

放下無意義的執著，面子問題，請喊卡吧！

放下大人的面子，聆聽孩子的心聲

親子間的相處也是如此，明明是父母的不對，卻怪罪給小孩子，讓他們承受不白之冤，造成人生一輩子的陰影，讓本該明亮的色彩，瞬間化成灰敗。

大人有錯，就應該勇於承認，舉我和女兒貝樂的相處之道，她沒有做錯什麼事，可能只是考試成績不佳，我就大發雷霆。

「我做的這一切都是為你好啊！」很多家長的口頭禪，聽了往往讓人不寒而慄。「為誰好？」其實，高壓緊繃的相處模式之下，沒有人會好。

反過來想，我為什麼要生氣？她可能天生資質就是如此，考試考不好，並不代表以後就不好，生那麼大的氣幹什麼呢？甚至於訴諸暴力，都是不明智的行為。

孩子用功的目的為何？不就是在一定規範之下，讓他慢慢發展並培養出興趣，喜歡唸書就好好唸書，不喜歡唸書的，還會有別的方向可以全心投入啊！當我想通了之後，母女關係就不再困於彼此的情緒勒索。

有時候，麻煩正是出在父母的固執。

那些不合時宜，如今聽來看來已經食古不化，可以當作活化石了，為什麼還有人死抱著不放，當作聖旨？還是貞節牌坊？（是在演穿越劇？娘娘不要啊！）

時代在走，基本常識要有，年輕人的事，就該用一顆年輕的頭腦。

曾經看過一個小朋友偷東西，父母親察覺後，就是一陣打罵全武行：「羞恥啊！家裡怎麼出你這樣的孽子！」說穿了又是面子問題，認為丟了家族的臉，讓全家人一起蒙羞。

打罵只是皮肉傷，往往觸不到孩子的心裡去，傷筋動骨頂多一百天，等到傷口痊癒了，心頭的瘀血卻化不開，只會讓孩子把心門更加緊閉，找開鎖達人都沒有用。

這些所謂的大人們何曾想過，有沒有問問小朋友為什麼這樣做？當你瞭解行為的前因後果，真的只是為偷而偷嗎？是你認為他在偷，還是他真的在偷？

我們常常沒有弄清楚問題的因由，一旦觸及「高大上」的面子問題，自然而然就不分青紅皂白認定為偷竊，為了面子問題，不願意放下身段，頂著這塊道德水平的假招牌，往往是兩代關係疏離的起點，終點是涇渭分明的決裂。

走到這一步，一切，就回不去了。難道，這是你要的嗎？

爭吵時，先喊卡吧！

說完兩代之間，咱們來談談夫妻關係。兩個因愛而相互結合的人，站在同一個平面，到底是對等？還是對立？

熱戀時，我眼中有你，你眼中有我，彼此不分你我，你儂我儂。

爭吵時，你有你的立場，我有我的原則，我們是兩個截然不同的個體。

此時，若是對方不喊卡，自己當然不願意停口，一定要爭個水落石出。

但是事情真有對錯嗎？往往只是看待事情的角度，不一樣而已，為什麼不能在大家快要吵起來的時候，先冷靜下來。

走在關係的鋼索上，傷害一觸即發，只為了一個「贏」字，賠上了夫妻之愛，真的值得嗎？

既然知道前面是死路，那就不要走了，我們先各自繞路，或是先退回來。

然而，多數夫妻非要爭出一個輸贏，甚至以離婚收場也在所不惜，最後受到傷害的，都是落單的小孩。

因此，爭吵時，大家先各自冷靜，設下防火牆，避免大火持續蔓延、擴散，避免「燒」及無辜。

原本素不相識的兩個人，本就來自不同的家庭、不同的成長環境、擁有不同的朋友、做著不同的事情，今天有緣互為伴侶，共組家庭，為什麼不能退一步來想想。

一件事情，兩個人，在爭執對與錯的時候，我拉這邊，你拉這邊，相互拉扯之下，拉扯的也是彼此脆弱的心。

如果發生爭執的當下，及時喊卡，讓情緒冷靜下來，就能尋回自己的理智線。

喊卡的時機，可視當下情況而定；我的做法是先離開，此時對方可能會開罵：「妳怎麼可以一走了之？」我仍不加理會。等到一段時間，再折回來：「你氣消了沒？消了的話，我們再來談，剛才其實我覺得怎麼樣……。」如果對方又罵起來，我再離開就是了。

夫妻關係就像是一種遊戲，兩人是生死與共的隊友，總不能一直衝鋒陷陣，老想著贏面，還要有謀略、規劃，以及後勤補充戰備的喘息時間。

有時候舞刀弄槍太久了，都忘了過去還有甜蜜的時刻，正因那份爭執當中有太多糾葛難解的情緒――愛、恨、情、仇、心疼、不捨、埋怨、責怪……，通通揉合在一塊。

但是我們終究是夫妻啊，對方能夠容許我離開幾次？以我個人的經驗，頂多一兩次，慢慢地雙方就能靜下來和談。

我們永遠不要只想到去改變對方，而是從自己做起。這個時候按下「暫停」鍵，就是改變劍拔弩張的氛圍。

你喊卡，不只是對別人喊卡，也是對自己喊卡。我們很難撼動別人的情緒，但是可以用自己的方式來改變自己，我們要做的是解決事情，而不是製造問題。

一時情緒上來而不喊卡，只會製造出更多的問題而已。

所有工作、親子、夫妻關係出現紛歧時，永遠都是如此，每個人都在創造問題，卻沒有人在解決問題。

以自己的前段婚姻為例，因為對方不願意面對問題，選擇逃避，沒有找到對話的空間，但我不想持續處在暴風圈，於是我改變「一頭熱」的做法，採取「冷處理」，他在我的生命中，單純只是小孩的父親，如此而已。

一旦夫妻離異之後，更多人是老死互不往來，或是在小孩面前搬弄前任的是非，也有人會用不准探視的手段，限制親情交流，達到報復對方的目的。

但是，捫心自問，除了沒有緣分的另一半，要是有了下一代，親子關係是否為自己心中天秤的重要一端，假如答案是肯定的，你一定願意花更多的心力去突圍，而不肯讓它成為失落的一塊。

因此，那時候的我，身上沒有什麼錢，但是我會借錢來孝敬前婆婆，討她開心，我才可以看到小孩，因為孩子是我生命中的一部分。

一間屋子兩個人，伴侶關係要走得且長且久，不說忍讓，而是理解；不求寬容，而是包容。

我努力過，儘管前段婚姻成了生命的經過，卻沒有遺憾。我愛過對方，如今我的愛，只是再次回到我自己身上。

書籍介紹

本文摘錄自《我的人生不卡卡：利他而後成就自我的日常練習》，博思智庫出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：蔡稀尹

生命沒有奇蹟，只有自己努力的軌跡，

成功沒有運氣，唯有無論如何的勇氣。

蔡稀尹，從寫遺書到成為一名激勵講師，

她說，失敗是一種選擇，選擇使你走向失敗，

卻也給了翻轉的力量，讓人昂首向前。

稀尹的奇蹟變身三部曲，看她如何一路從「遺書小姐」、「迷路專家」，再到「不要臉女王」，不可思議的情節，即將撼動你的三觀。

講台上兩分鐘的精彩演出，十萬次的練習都不嫌多，精選十個「奇蹟如昫」的日常修煉，沿途收集，你的成功可以不一樣！

也許，目前的你正深陷生命的泥沼，覺得上天對不起你，給了難以承受的折磨和考驗，身邊也沒有一個可以求助的對象，別害怕，因為作者蔡稀尹也曾經走過一樣的難路。

期許透過稀尹的生命演繹，引領閱讀本書的你，走過自我淬鍊的歷程，重新找回「為自己而活」的感動。

安住當下，跨出框架，人生不卡卡，成功由自己定義！

〈方向錯誤，請喊卡！〉

一般人會因親情、愛情和工作問題，而選擇謊言，漸漸地，就習慣用謊言包裝自己的真心，眼看紙包不住火了，咬牙也要硬撐著，不敢喊卡。

有時候過度包裝或誇大，只是為了博取別人信任，想要戳破自己說謊的壞習慣，首先要放下面子，誠實面對問題所在。

生活中的換位思考，如果早先認清問題點，設下停損點，是不是更容易找到突破點？不用走到山窮水盡，就能柳暗花明。

放下無意義的執著，面子問題，請喊卡吧！

利他，而後成就自我

敬一個值得的人生！

讓我們一步步跟隨作者的腳步練習，一點點改變自己的人生！

Photo Credit: 博思智庫

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航