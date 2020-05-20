【直播】第15任總統、副總統就職典禮， 蔡英文、賴清德宣誓就職

今日是520，總統蔡英文的第2任期就此展開。

因逢疫情，今年520不舉辦大型活動，就職典禮採「簡單隆重」辦理。

上午9點，蔡英文偕賴清德在總統府，宣誓就職中華民國第15任總統、副總統，行政院長蘇貞昌、新任府祕書長蘇嘉全、新任國安會祕書長顧立雄也宣誓就職，眾人歡送卸任副總統陳建仁伉儷離開，並轉台北賓館，預計上午10時發表就職演說。

現場也回顧第14任副總統陳建仁任期內的作為。總統蔡英文在影片說，陳建仁大概是有史以來「最忙碌的副總統」，稱他專業認真、溫暖無私、使命必達、不怕困難，是最重要的工作夥伴，也回顧陳建仁在任期內主持的大法官提名、年金改革、婚姻平權、在武漢肺炎中與世界分享台灣的抗疫經驗。

而現場也公開宣讀美國國務卿蓬佩奧恭喜蔡英文展開第二任期的祝賀聲明。這也是第一次美國國務卿公開祝賀台灣總統就職。

祝賀聲明中讚賞蔡英文帶領民主台灣，台灣堪稱區域和全世界的表率，美國將持續視台灣為世界上一股良善的力量，也是可靠的夥伴，對於台灣的支持不分黨派。台美對於印太地區有共同願景，也肯定台灣的防疫表現值得國際效法，蓬佩奧說，在蔡英文的帶領下，台美關係必將欣欣向榮。

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核稿編輯：楊士範