讓大家席地而坐的北車大廳像是奉茶的地方，我著實希望這樣的美好不要消失

文：陳怡君（燦爛時光：東南亞主題書店員工）

想在一開始向讀者介紹我自己，我是燦爛時光東南亞主題書店工作的員工（長工Ｔ）。多年前由同事吳庭寬發起的「北車地板行動圖書館」，書店每個禮拜日，下午一點到五點全年無休（除了過年），拖著滿滿印尼文書及越南文書到台北車站大廳擺書攤（確切地點是阿默蛋糕旁邊），讓東南亞朋友能在席地而坐的北車大廳，有個可以閱讀的小角落（最重要的是提供免費且無期限的借書服務❤️）。

於是，身為一名「台灣人」，因為我神奇的工作背景，有機會成為星期日的北車常客，觀察星期日北車的風景，也成為風景的一部份。

從武漢肺炎開始，疫情的發展難以預測，健康及安全起見，燦爛時光從二月行動書攤停擺至今，一是怕群聚的風險，二就是也等待著北車的因應。從台鐵公布台北車站公佈不提供大廳群聚的消息，就有種預感（其實不是第六感，是有跡可循），台鐵勢必會趁勢取消開放大家席地而坐的權利（說是權利不知道合不合適）。而我馬上跟同事及朋友說：「我很好奇等疫情趨緩後，台鐵會怎麼處理大廳這件事？趁機判斷他是一個怎麼樣的單位。」

台鐵台北站站長黃榮華表示：「從禁止地板席地而坐以後，那原則上我們發現，確實對整個，環境的感覺的一個清爽度會比較好，原則上目前我們台鐵是傾向將來也不開放席地而坐的一個方式，那至於要如何來作、如何來執行，那我們台鐵會再研議。」

說實在，我一點都不意外今天台鐵今日公告，臉書上的同溫層都非常生氣，但弔詭的是我一點怒氣都沒有（本人性格脾氣情緒管理超不好），因為失望及為台鐵感到惋惜（沒有遠見及品牌經營的概念）的心情大過於憤怒。並且，我更好奇那些生氣的「台灣人」背後承載的又是對台灣社會有著什麼樣的誤會與認知。

接下來，我會寫下身為星期天常客（星期天是移工最常有放假的日子，週末與週間北車的風景完全不同），對於星期天台北車站大廳的觀察。

首先，大家會認知，北車大廳都坐滿了「移工」。是，星期天有許多移工會出現在北車大廳（所以我們才去擺書吼），告訴你們一個可愛的內行觀察，尤其在月初發薪水的星期日人潮是最多的，大夥兒會到這裡匯款、相聚、購物，進行資本主義的消費行為。所以我總是可以從人潮的密集度去判斷，大家現在是手頭寬裕還是手頭緊（而我無論月初月底手頭都很緊）。

但，如果你仔細觀察，你將會發現，坐在大廳的有很多「台灣人」。在更之前，無知的我也以為北車大廳坐的都是印尼朋友，但在一次特別導覽（是的，我們書店有北車小印尼導覽，靠著導覽「東南亞朋友」的世界賺錢喔喔），帶領學生突擊印尼朋友，甚至一度亂入一群穿著團服的台灣安室奈美惠粉絲聚會，才發現大廳裡有一半都是「台灣人」。

台北車站大廳席間，團聚的除了印尼朋友之外，群聚的「台灣人」也很多，有拿著手機連線打手遊的「台灣人」、很喜歡放閃的「台灣人」情侶、穿著社團服裝的各種青年、中年、老人「台灣人」團，有空可以星期日到北車進行觀察（啊！你們看不到了）。

Photo Credit: 中央社 為防疫而禁止民眾席地而坐後，近日台北車站大廳已顯得冷清。

剛剛說的是過客，而北車有許多像我這樣的「住民」，長時間進駐在北車的人。很有秩序及風度的無家者，他們大部分聚集在台北車站的門外空間（我想這應該又是另外的台鐵課題）。我熟悉的有，我們書攤旁的阿默蛋糕店員（他們的店員都很可愛），總是會來向我們打招呼的打掃阿姨，這位阿姨是個國際化的工作者喔（他會許多國語言的問候及指引方向的單字，引導來自世界各地的旅客），他常會向印尼朋友學印尼文（阿姨會的印尼文比我還多）。

再告訴大家一個更內行的秘辛，北車有一個明文規定，一般人不能在大廳進行現金交易。所以，每次北車大廳的新警察，幾乎每個禮拜都會來關切我們，以為我們在賣東西（到底為何警察內部沒有流傳我們書攤我真的一萬個好奇），屢試不爽，於是我們一看到警察就會下意識說：「我們是借書，沒有賣東西。」轉頭跟同事還有印尼朋友說：「到底是要問幾遍？！！！」。

因為這個規定，北車發展出隱藏式的販售模式，為保護各個業者，我這邊不便透露，（但可以參加燦爛時光的導覽，我就會偷偷告訴）。另外一個是，不能躺著，如果你躺著，警察也會來請你坐正（這邏輯我也是不懂，是怕位置不夠嗎（笑）。

其實，我沒那麼喜歡到北車擺攤，因為非常耗體力，感覺什麼事都沒做到但回家就像電力耗盡一般（我都開玩笑北車是吸陽氣的場）。但疫情之後每次經過北車大廳，我都只能用想像力回想之前我那熟悉獨特的北車星期日風景（連警察，我都懷念起來了）。

現在的大家總是將北車與移工劃上等號（我猜想這應該也是台鐵一直懊惱的點？），但切個不同向度思考，是不是因為台灣其他的地方相對來說沒那麼友善，台北車站大廳在非自願之下，營造了相對美好的場域，讓這美好的一切發生。

我想詢問那些憤怒的朋友，是不是某層面也將台北車站直接聯想成，哦～～～東南亞朋友去的地方。那在台鐵「放棄」了他創造美好事情的大好機會後，我們其他的「台灣人」是否也準備好讓東南亞朋友進入你的地盤？

如果疫情是一門課，台鐵的思考模式是這樣，那身為「台灣人」的你又將會怎麼重新思考北車大廳呢？

韓國節目《花漾爺爺》曾經來到台北車站大廳，申久爺爺在看到北車大廳的景象特別印象深刻，對金牌製作人羅英石說：「在韓國我們沒有像這樣的空間吧？候車的人們沒有椅子席地而坐，可以睡覺可以看書 ，每一個空間都是開放的、自由的！很帥 ！！」 （我想這應該也是吸引韓國人來到台灣的地方之一）

北車是一個美好的地方，對於我來說，我想對於大家也是。我覺得取消大廳席地而坐的台鐵，太小看自己了，也太小看「移工」與「台灣人」，最重要的是，太小看自己的大廳所帶來的隱藏的正面效應。就因為台灣是一個開放自由治安好的國家，我躺在北車大廳睡覺時（會被警察趕），從來不用擔心錢包被偷（題外話，同事長工嘍囉因為協助移工錢包被偷，因而牽起了與警察的姻緣，連婚紗都特別來大廳拍一組，台鐵你看看你為生活在台灣的人們創造了多少美好回憶）。

Photo Credit：吳象元 2016年，在台穆斯林於台北車站慶開齋節，北車的大廳湧入五萬人

台北車站與其他車站最有競爭力的地方就在這，大廳裡對任何人敞開，就是你的大廳（不是車票也不是便當），只有你的台北車站大廳產生了這麼多可能。從品牌經營的角度來看，台鐵累積了多年的友善大廳環境（提供乾淨舒適環境、冷氣、遮風避雨、廁所、各式飲食店之完美公共場域），倘若取消，從資本主義角度來看完全就是賠本生意啊。（再白話一點，你們只看到台北車站大廳帶給你們的價格，卻沒看到他創造出來的價值）

坐在大廳裡面的人，他們在台北車站進行的消費有多少你應該要好好重新估算（我說的是會出現在北車的全人類，偷偷跟你說，我的東南亞朋友們的消費力很強大，失去他們真的是損失）。經過每次都被印尼朋友餵食的經驗告訴我，這裡的店家靠著流動的旅客們進帳許多。如果是我，就會將台北車站大廳的星期日風景當作台北車站的特色，找攝影團隊好好取景，成為台鐵的形象廣告，這是一個足以引領著台鐵走向國際的最佳籌碼。（不要將這個風景當作劣勢，這是一個非常值得驕傲的優勢）

人們是回憶的動物，我想台北車站應該將自己視為一個創造美好回憶公共場域的引領者，開拓公共場域新可能的不同想像。北車大廳裡都是人，而裡面的人們，每個人都擁有各自來到這裡的原因，而北車是讓美好的一切發生的地點。

來自嘉義鄉下的我，依稀記得小時候田間的榕樹下（但我想更多是在戲說台灣裡面看到），大家會在榕樹下奉茶，提供者不求任何回報，只希望過客能夠在榕樹下稍作乘涼、歇息。我從未在臺北看過這樣的榕樹與奉茶空間，但身為一個遊子與台鐵旅客，我想台北車站之於旅客們，台北車站就是榕樹，而台北車站大廳就是奉茶的地方，我著實希望這樣美好的地方不要消失。

PS.文中沒有寫，我在北車親眼看到親身遇到的各種歧視live場面，因為這足夠自己成為另外一篇，也覺得其他人寫得會更多，故不在此多琢磨。

PPS.此文不代表書店立場，僅代表長工Ｔ立場

文章獲作者授權轉載，原文標題為《臺鐵，我真的不意外你這樣想》。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範



