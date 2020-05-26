《你不可能是漢族》：為了新疆、蒙古、西藏等大片領土，孫中山自揭「五族共和」大騙局

文：吳銳

【第三章】皇漢民族復國：從民族主義到民族帝國主義

（前略）

肆、由「驅逐韃虜，恢復中華」到北伐奪權

朱元璋當年就是打著「驅除韃虜，恢復中華」的旗號打敗大元帝國。排滿革命黨人認為朱元璋將漢族地盤從蒙古異族手裡奪回來，現在漢族的地盤被滿族侵佔，革命黨人的任務就是從滿族的手裡將漢族的地盤再次奪回來，因此同盟會的政綱「驅除韃虜，恢復中華」，即效法朱元璋。《民報》第五號扉頁載有三幅照片，稱為「中國大民族革命偉人肖像」，分別是：朱元璋、洪秀全、孫逸仙。朱元璋、洪秀全都是當過皇帝的人，洪秀全登基之後頒布了一篇《祭明太祖文》，給孫中山樹立了榜樣。洪秀全的《祭明太祖文》說：

不肖子孫洪秀全，率領皇漢天國百官，謹祭於吾皇之靈曰：昔以漢族不幸，皇綱覆墜，亂臣賊子，皆引虎迎狼，以危中國，遂使大地陸沉、中原板蕩。朝堂之地，行省之間，非復吾有。異族因得以盤踞，靈秀之胄，雜以膻腥，種族淪亡，二百年也。不肖秀全，自維良薄，不及早除異類，慰我先靈。今借吾皇在天之靈，默為呵護，群臣用命，百姓歸心，東南各省，次第收復。謹依吾皇遺烈，定鼎金陵，不肖秀全，何敢居功？自以體吾皇之用心與天下託付之重，東南既定，指日北征，驅除滿洲異族，還我神州，上慰吾皇在天之靈，下解從百姓倒懸之急，秀全等不敢不勉也。敢告。

洪秀全忘記了，他的老家廣西，從來都是被中國人視為野蠻異種的巢穴，與滿洲不過半斤八兩。

孫逸仙野心更大。鴉片戰爭（1840–1842）之後，民間出現了一些地下組織，以反清復明相號召，通稱「會」，如天地會、哥老會等。孫中山起家的資本是一八九四年在美國檀香山創立興中會，次年總部遷往香港。興中會以「驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府」為政治綱領，成員多來自香港，並以香港為顛覆當時中國政府的基地。一九〇五年七月三十日，中國同盟會成立籌備會就是在東京黑龍會創始人內田良平家中召開的，內田良平、宮崎寅藏等一批黑龍會會員正式加入了中國同盟會，包括後來日本法西斯主義教父的北一輝（1883–1937）。在中國經過審查的網路上，黑龍會被定性為以侵略中國為目的的反動組織。一九〇五年與黃興（1874–1916）等領導的華興會等團體聯合組成同盟會，成為國民黨的前身。

各種「會」都是推舉一個老大，實行家長制領導，組織結構和黑社會差不多。孫中山終其一生就是想從會黨的老大成為國家的老大，再通過以黨治國，建立新型的政教合一政權。他雖然也混出國外，但一點也沒有西方的民主意識。一九一二年二月十二日，清帝宣佈退位。作為中華民國臨時大總統的孫中山，緊接著做了兩件事。一件是在十三日向參議院發出《辭臨時大總統文》和《推薦袁世凱文》；另一件是在十五日舉行「民國統一大典」。作為大典的一項內容，就是由孫中山親自率領「國務卿士、文武將吏」拜謁明太祖朱元璋的墓——孝陵。這次拜謁活動，以孫中山名義發表了兩個文告：一是《祭明太祖文》，一是《謁明太祖陵文》。前一篇是「祝告文」，後一篇是「宣讀文」，兩件均已收入《孫中山全集》第二卷。

《祭明太祖文》是這樣向中國歷史上史無前例的大暴君朱元璋俯首稱臣的：

中華民國元年二月十五日辛酉，臨時大總統孫文，謹昭告於明太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝之靈曰： 嗚呼！國家外患，振古有聞，趙宋末造，代於蒙古，神州陸沉，幾及百年。我高皇帝應時崛起，廓清中土，日月重光，河山再造，光復大義，昭示來茲。不幸季世俶擾，國力罷疲。滿清乘間入據中夏，嗟我邦人諸父兄弟，迭起迭碚，至於二百六十有八年。 嗚呼！我高皇帝時怨時恫，亦二百六十有八年也。歲在辛亥八月，武漢軍興，建立民國。義聲所播，天下回應，越八十有七日，既光復十有七省，國民公議，立臨時政府於南京，文以薄德，被推為臨時總統。瞻顧西北，未盡昭蘇，負疚在躬，尚無以對我高皇帝在天之靈。邇者以全國軍人之同心，士大夫之正議，卒使清室幡然悔悟，於本月十二日宣告退位，從此中華民國完全統一，邦人諸友，享自由之幸福，永永無已，實維我高皇帝光復大義，有以牖啟後人，成茲鴻業。文與全國同胞，至於今日，始敢告無罪於我高皇帝，敬於文奉身引退之前，代表國民，貢其歡欣鼓舞之公意，惟我高皇帝實鑒臨之。敬告。

孫中山名為祭祖，實為登基，他是多麼想成為漢族中國的太祖高皇帝啊！將孫中山的《祭明太祖文》和洪秀全的《祭明太祖文》對比一下，可以發現它們驚人地相似，都是想過皇帝的癮。孫中山終其一生，不需要像「低端人口」那樣擺攤設點以糊口，革命就是他的職業，革命就是他的大生意。

民國元年元旦，孫中山還發布了《臨時大總統佈告全國同胞書》，「中華民國軍政府大總統孫，為佈告大漢同胞事……此必我黃帝烈聖在天之靈，佑助我同胞，故能成此興漢之奇功，蓋可以決滿廷之必無噍類矣。」「今特佈告我大漢同胞，共鑒前車，牢持來軫；再接再厲，全始全終。……自能唾手燕雲，復仇報國，直抵黃龍府，與同胞痛飲策勳，建立共和國，使異族俯首貼耳。」這哪裡是「告全國同胞書」，分明是「告大漢同胞書」！是打倒異族之後大漢同胞之間的狂歡，孫中山認為自己理所當然地就是漢族的族長。黃帝是漢族的老祖宗，孫中山現在就是漢族的活祖宗。也許是因為太露骨了，這篇文章沒有收入《孫中山全集》，保留在國民黨國防研究院印行的《國父全書》裡。所謂「國父」，也是國民黨強加給中國所有民族的。

武昌起義之時，孫中山根本不在國內。不過隨之成立的軍政府在閱馬場舉行了盛大的「祭天大典」，昭示漢族光復大業成功，特告慰華夏始祖軒轅黃帝的在天之靈。

一九二五年三月十二日，孫中山病死在北京，還沒有入土，遺體暫厝西山碧雲寺，等待南京修建中山陵。要求死後和蘇聯列寧那樣，保留遺體「供民眾瞻仰」。在他病故的第二天，當時還未能奪取政權的國民黨就與蘇聯共產黨爸爸聯繫，定制安葬列寧時使用的那種「水晶棺」。三月下旬，蘇聯共產黨用火車將「水晶棺」運來中國，因技術問題，最終未能使用。這才決定將孫中山埋葬在南京。為什麼非要埋在南京呢？因為他的太祖朱元璋也埋在南京。中山陵完全是按照皇帝的規格建造的。一九二九年春，中山陵主體工程完工，同年六月一日舉行了「奉安大典」。為迎接這具僵屍，全國交通一律停止三分鐘，全國民眾一律停止工作，靜默三分鐘致哀。國民黨政府強迫全國人民天天要學《總理遺著》，總之孫中山死了還不安神，還要繼續禍害人民。

孫中山這人非常崇外，趕時髦信仰了基督教。連「中山」這個名字都是取自日本人的姓。從精神上講，孫中山完全脫離了中國人，屬於特殊材料製成的人。中國共產黨供奉孫中山為先行者，以繼承孫中山的道統自居。每年十月一號國慶日，天安門廣場都要供奉孫中山的像，與天安門城樓的毛澤東像遙遙相對。中國共產黨自豪地宣稱自己是特殊材料製成，孫中山確實已經先行。

由驅逐到暗殺再到屠殺，是造反派對付滿族的三個步驟。奉行復仇主義，鼓吹暗殺，這些東方塔利班歌頌「暗殺時代」。北京市五四大街原北京大學紅樓，現在改為新文化運動紀念館，展品有蔡元培的手槍，就是暗殺用的。

《湖北革命實錄長編》載：武昌首義之後，「是日（十月十一日），革軍遇旗人，不論老少皆殺。」在目睹了武昌城內屠殺滿人的慘境，梁鼎芬致書武昌軍政府都督黎元洪，痛陳「萬國兵禍無此慘酷」，並質問他：「謂滿洲為異種人，西洋各國獨同種乎？何以於此則殺惟恐不盡，於彼則待之惟恐不親。媚人欺己，諂強凌弱，黃帝無此政教。」如此藉革命之目，行屠殺之實，梁氏書正是鐵證。

伍、孫中山自揭「五族共和」大騙局

等到辛亥革命勝利，排滿的任務僥倖提前完成，如果僅僅以黃帝作為漢種的祖先，中華民國將失去新疆、蒙古、西藏等大片領土。如果只要求光復漢族的中國本部，以外的地盤遠遠大於本部，這是革命黨不甘心的，於是有「五族共和」論出籠打圓場。

孫中山在一九一二年一月一日發布的《臨時大總統宣言書》中主張： 合漢、滿、蒙、回、藏諸地方為一國，即合漢、滿、蒙、回、藏諸族為一族，是曰民族之統一。

合為一國也好，合為一族也好，徵求了滿、蒙、回、藏各族同意了嗎？問過所有漢族了嗎？清帝遜位三天後，二月十五日，孫中山即往謁明孝陵，發布兩篇祭文，完全站在「驅逐韃虜」的立場，抬出朱元璋，將民國法統之繼承對象，歸諸明國，又將清廷蔑稱為「東胡」、「滿虜」、「夷狄」。一月二十八日孫中山在電報中稱「兩會（指同盟會、光復會）欣戴宗國，同仇建虜」，所謂「建虜」，等於說興起與建州的滿族野蠻人。既然這麼看不起這些野蠻人，為什麼還要與他們合為一國、合為一族呢？無非是貪圖野蠻人的土地。

一九一四年五月頒布的《中華民國約法》就這樣寫著：「中華民國之領土，依從前帝國所有之疆域。」有人一本正經地拿清國皇帝的退位詔書說事，認為既然滿清將政權交給了中華民國，中華民國理所當然地繼承清國的領土。但是我們都知道，要使簽約有效，必須保證雙方都有表達自己意願的自由。退位詔書那口氣正是假漢人天命論、人本論的混合，雖然至今找不到作者是誰，但肯定不是溥儀皇帝本人。因此，這樣的退位詔書只能是無效合同。

正如漢族作家茉莉指出的那樣，如果當今在台灣的國民黨政府不想割斷歷史，他們就應該承認，他們的前任——曾在大陸執政幾十年的中華民國政府，在西藏等邊疆民族問題上所犯下的嚴重錯誤，其中包括：製造「五族共和」之泡沫，虛構「中華民族」之名義，不經邊疆民族同意，單方面宣示對他民族的主權，給後來武力攻佔、強行行使國家主權提供了所謂的法理依據，從此釀成百年衝突，給邊疆民族帶來了百年厄運。所有的這一切，都根源於大漢族主義者的「大一統」觀念，歸因於強勢民族的利己主義。

這裡順便解釋一下「大一統」，目前已經成為中共的意識形態。前面多次說到，西元前一〇二七年西周建國之後，分封了一大批國家，形成「周盟」，他們以「華夏」標榜，後世遂誤認為在先秦形成了一個華夏民族，這是本書下一章反駁的主題。魯國因為是周公的封國，周公是西周的總設計師，相當於中共的鄧小平，得到王室的賞賜特別多，魯國從此將成為周文化的博物院。

孔子就是魯國人，對周公崇拜得五體投地。魯國有一部編年體史書叫《春秋》，儒家一直一口咬定是孔子編的，至今還有相當多的人信以為真。儒家說，孔子編這個書的時候，故意不把大道理說出來，這些大道理就叫「微言大義」，需要解釋，大家才能懂藏在字縫背後的意思。《春秋》是孔聖人編的，叫「經」。解釋經的，要低一個層次，叫「傳」。解釋《春秋》經的，形成了三大派，即《公羊傳》、《穀梁傳》、《左傳》。公羊、穀梁、左都是儒生的姓，具體是誰，至今沒有定論。《春秋》因為殘缺不全，從魯隱公開始記載。假如齊全的話，應該從周公記起，對不對？至少要從伯禽記起，因為周公這麼重要的人物要留在王室日理萬機，魯國就交給他兒子伯禽實際治理。

《春秋》第一句話：「元年春王正月。」元年當然是魯國的隱年，王卻是周王，用現在的話說，「王」是中央，魯是地方。地方既然接受分封，就要採取中央的曆法，古書有個專門的詞，叫「正朔」。比如二〇一九年，在台灣叫中華民國一〇八年，這就是正朔，只能在台灣使用，中華人民共和國是絕不接受的。同理，中央研究院的人來大陸開會，「中央研究院」一定會縮水為三個字「中研院」，作用和正朔差不多，就是絕不承認有兩個中央。

《公羊傳》解釋道：「何言乎王正月？大一統也。」這個「大」，是動詞，可以理解為表彰、彰顯。一統呢，就有點水分。第一，周王室的正朔僅僅通行於分封國，其他的泱泱大國如楚國，彈丸之地如邾國，必然不會買帳。第二，周王室對分封國的事物無權幹預。到了春秋時期，王室自身難保，還要仰仗分封國保駕，「尊王攘夷」的口號就是這樣出籠的。

前面也講到，劉邦討厭儒生，漢國建立之初，窮得很，國家的意識形態是黃老之學，這是託名黃帝、老子的一種學說，主張無為而治，相當於中共總書記胡錦濤說的「不折騰」。到了漢武帝，國家有錢，他要折騰了。《公羊傳》還有一個思想，是鼓勵復仇。匈奴圍困過劉邦，羞辱過呂皇后，這還得了？復仇！復仇！這和革命黨鼓吹的「革命哉，革命哉」多像！因此，儒生公羊派就受到漢武帝的青睞，當的當官，講的講課，好不威風！穀梁派、左氏派的儒生只能流口水了。這和現在申報課題、套取科研經費不是一回事嗎？古史大師顧頡剛先生寫了一本極其通俗的《漢代的方士和儒生》，方士是裝神弄鬼的，儒生是啃經書的，目標一致，都是不願當低端人口，要吃輕鬆飯，別以為古人都是書呆子。因此，我們現代人為什麼要接受古代學術騙子「大一統」的騙術？如果真有漢族，這是你們的民族遺產，不妨信一信，四夷與儒學無關，沒有義務接受你們的教義。

革命黨對於中國丟失高麗這塊殖民地，痛心疾首，認為「高麗自明以來，已具藩服之形式於中國」應當永遠臣服於中國才好。高麗是四夷的一支，革命黨已及之後掌權的革命黨一直覬覦四夷的土地，宗族論、邊政學……都是這樣應運而生的。

沒過幾年，孫中山拋棄五族共和論，對五族共和論深惡痛絕。他在一九一九年還有這樣的論述：「更有無知妄作者，於革命成功之初，創為漢、滿、蒙、回、藏五族共和之說，而官僚從而附和之，且以滿清之一品官員之五色旗，為我中華民國之國旗，以為五色者，代表漢、滿、蒙、回、藏也。而革命黨人亦多不察。」

可見孫中山反對五族共和論是發自內心深處。北洋政府時期的國旗為「五色旗」。紅黃藍白黑五色，象徵漢滿蒙回藏五族共和。稍後，國民黨時期的國旗，即「青天白日滿地紅」，以紅白藍三種色彩象徵自由、平等、博愛，象徵三民主義，也是對五族共和的否定。孫中山骨子裡就是要用漢族強制同化其他所有民族，他毫不掩飾地說：「今日我們講民族主義，不能籠統講五族，應該講漢族底民族主義……拿漢族來做個中心，使之（滿、蒙、回、藏等）同化於我。」

韓國學者引用孫中山上面這段話之後指出，五族共和極有可能是面對周邊民族的獨立主張實施的一種懷柔和撫慰策略。事實上，孫中山在勸說蒙古方面取消獨立要求時，集中宣傳了五族共和的主張，到二十世紀二十年代，孫中山的五族共和主張被以漢族為中心的民族融合政策所代替，例如：一九二〇年十一月的演講「滿清雖然滅亡了，但是為了抵抗帝國主義列強的侵略，民族主義仍需要繼續」，「現在停止五族共和，促進民族的融合，只有建立一個中華民族才能成就民族主義」。

《民報》創立之初，第壹號自己標注日本明治三十八年（1905）十一月二十六日初版發行，十二月八日再版發行，有以下中外偉人的像：

世界第一之民族主義偉人黃帝（《民報》自注：中國民族開國之始祖）

世界第一之民權主義大家盧梭

世界第一之共和國建設者華盛頓

世界第一之平等博愛主義大家墨翟

這說明革命黨對民主思想家如盧梭，民主實踐者如華盛頓，以及中國本土的博愛思想家並不陌生，而他們供奉的祖先則是一個殺人如麻的征服者，他們偽造的四萬萬皇漢民族則是為了結集人數優勢，以吞併同化其他民族，爾後他們建立的共和國最終走向一個領袖、一個主義的法西斯。黃帝是革命黨用來打人的手段，皇漢民族也是。革命黨並沒有得魚忘筌，一旦掌握權力，就要變本加厲地推行法東斯政策。

相關書摘 ►《你不可能是漢族》：只要對國家有利，即使「中華民族」是個黑頭套，也必須給少數民族戴上

書籍介紹

本文摘錄自《你不可能是漢族：百年民族魔咒大破解》，八旗文化出版

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作者：吳銳

「你才是漢族，你全家都是漢族！」

台灣人已不認同自己是中華民族，那他們有可能逃脫漢族的魔咒嗎？

新疑古派史學家，無情破解史上最大迷思

文化上的漢人披上國族的外衣＝漢族？

事實上，「漢族」這個名字不過百年而已，比你的家族記憶還要短！

如果沒有漢族，那麼，你到底是誰？

中國如何定義漢族？

不能被官方歸類為少數民族的人，難道就會是漢族嗎？

關於中華人民共和國的民族政策實際運作，實情是所有不被官方承認的少數民族都被迫消失，遺忘原有的身分認同，而以「民族融合之名」，被迫歸類到漢族之下。這也是為什麼中國的少數民族從1953年人口普查的400多族，被有計劃降低至現今的55族。權力結合知識的壓迫，造就當代中國的一切民族問題。

不能被歸類為少數民族的中國人，為什麼理所當然被歸類為「漢族」呢？本書從中國少數民族「穿青人的消失」說起，以「穿青人的消失」作為經典案例，不僅體現中國少數民族的噩夢，更清楚呈現出加諸在所有中國人民身上的民族魔咒。作者吳銳認為，這個魔咒起源自百年前的辛亥革命時刻，由當時企圖推翻滿清的革命黨人所建構出來的「皇漢民族」論述。

「漢族」純屬虛構！？

「中華民族」的歷史不是你的歷史，而是建立在虛構之上的妄想！

台灣人的認同多元而複雜，但是，即使是最具有本土意識的台灣人，也無法否認自己的祖先來自於中國南部沿海地區如福建、廣東等地。因此，即使許多台灣人在政治上不認同中國，在文化與血統上，仍然保有自己是「漢族」、「漢人」的想像。

本書試圖挑戰這個想像，「漢族」實在是一個只有一百多年歷史的建構，是出於「排滿」的需要而建構的魔咒，「中華民族」、「華夏正統」也不外如是。深入歷史考察，便會發現「漢族」和漢代的關係非常薄弱，更和秦漢之前的華夏沒有任何關聯，幾千年歷史的神話，是經不起嚴密考證及批判的，或許這是本書能帶給台灣讀者的最大啟發。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰