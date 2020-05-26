《你不可能是漢族》：只要對國家有利，即使「中華民族」是個黑頭套，也必須給少數民族戴上

文：吳銳

【第五章】國民黨將「中華民族」變成黑頭套

（前略）

肆、四夷各族擺脫「炎黃子孫」黑頭套的努力

中華民族是一個、中華民族都是炎黃子孫，這是國民黨的定調。試看由國民黨元老戴季陶作詞、黃自譜曲的《中華民國國旗歌》：

山川壯麗，物產豐隆，炎黃世胄，東亞稱雄。

毋自暴自棄，毋故步自封，光我民族，促進大同。

創業維艱，緬懷諸先烈；守成不易，莫徒務近功。

同心同德，貫徹始終，青天白日滿地紅；

同心同德，貫徹始終，青天白日滿地紅。

炎黃世胄也就是炎黃子孫的意思。青天白日滿地紅是中華民國國旗的顏色。

早在一九一七年，李大釗在《甲寅》日刊上分別發表《新中華民族主義》和《大亞細亞主義》兩文，認為今日世界之問題，不僅僅是國家之問題，而是民族之問題。而今日民族之問題，尤其不是苟活殘存之問題，而是更生再造之問題。針對日本人宣揚的以日本民族為中心的大亞細亞主義，他提出了中國人應激發出一種以各民族融合為基礎的「新中華民族主義」，向「吾新中華民族少年」 大聲疾呼，當仁不讓地承擔起「興亞」的責任。

他說：「以吾中華之大，幾於包舉亞洲之全陸，而亞洲各國之民族，尤莫不與吾中華為鼻祖。今欲以大亞細亞主義收拾亞洲之民族，舍新中華之覺醒，新中華民族主義之勃興，吾敢斷其絕無成功。」他認為「五族共和」的各個民族、文化已經逐漸趨向一致，而又隸屬於一個自由平等的共和國體之下，「凡籍隸於中華民國之人，皆為新中華民族矣。」今後國家的之政教典刑，都應當根據此旨以建立民族之精神，統一民族之思想。此之主義，即新中華民族主義。必新中華民族主義確能發揚於東亞，而後大亞細亞主義始能發揮光耀於世界。

李大釗是中國共產黨的先驅，一九四九年中共建國之後，並沒有理睬「新中華民族主義」，中華民族是一個、中華民族都是炎黃子孫，國民黨的這個定調被共產黨全盤繼承。尤其是對台灣的統戰需要，「炎黃子孫」、「血濃於水」是耳熟能詳的口頭禪。八十年代，有一首很流行的歌，歌名叫「龍的傳人」。「龍的傳人」也就是炎黃子孫，也是中華民族。

一九八四年，政協六屆二次會議上，一個名叫米暫沉的回族委員寫了一個提案，不同意用「炎黃子孫」指代中華民族。他認為炎黃子孫只是漢族的祖先，少數民族各有自己神話和歷史傳說中的祖先，所以這個提法不利於民族團結。第二年，中共中央辦公廳就此事下發檔，寫道：「今後對此詞使用的意見是：在黨和國家機關檔及領導人的正式講話中，還是用『中華民族』代稱中國各族人民更好一些。鑒於『炎黃子孫』一詞今天在港臺同胞和海外僑胞中有積極作用，今後這個方面的個人署名文章、一般性談話以及對台宣傳中，仍可沿用。」

一九九〇年，對於這個用法在少數族中引起的不滿，當時的總書記江澤民特意說，鑒於部分少數民族對『炎黃子孫』等提法提出不同意見，「可以研究在國內用『中華民族』、『中華兒女』這樣的詞，以加強對各族人民的感召力。」到了一九九三年，當時的政協主席李瑞環提出就用「中華兒女」或者「海內外中華兒女」。

進入九十年代，一些少數族群代表繼續對「炎黃子孫」問題提出不同意見。例如八屆人大第三次會議上，貴州省台江縣的代表張明達等提出《請中央通知有關部門，不要再用「我們都是炎黃子孫」一詞取代憲法規定的「中國各民族」的提法，以利民族團結的建議》。這個建議把這個問題提到了憲法的高度，因為憲法規定了「中國各民族」的提法。中宣部以正式檔的形式答覆了這個議案。《貴州政協報》全文刊登了中宣部的覆函，《貴州民族報》也作了相關報導。據報導，貴州各少數民族看到後受到很大鼓舞。

由於中宣部的文件對這個用法的廣泛流行毫無約束力，八屆人大第四次會議上，張明達等代表又一次鄭重提出議案「請中央行文通知全國各地的新聞出版單位和各廣播電視部門，不要再使用『我們都是炎黃子孫』一說，以利民族團結的建議」。

到了二〇〇二年，廣電總局發出《要求切實把握好民族宗教宣傳的正確導向的通知》，其中第二條說：「宣傳中華文明史要多提『中華民族』的概念，慎用『炎黃子孫』的概念，注意表明是各民族共同創造了中華文明。」

二〇一〇年一月，《中國民族報》發表題為「拜年活動的民族象徵意義」的文章，對教育部宣導全國學生在網路上開展「給祖國母親拜大年」的活動之內容提出不同意見。教育部的宣導中，第一拜是拜壯美河山，第二拜是拜炎黃始祖。文章認為「關於『炎黃子孫』的敘事，是漢族的祖先想像。對於漢族學生來說，祭拜炎黃或可說是天經地義，但對於少數民族學生來說，這樣的活動內容就不適宜了，因為這可能與他們的祖先想像有衝突。」

在二〇〇九年一次有關族群和邊疆問題的重要討論中，北京大學研究中國民族問題的馬戎教授提醒說：「我們在當代構建國家認同、中華民族認同的前提下，要充分考慮到中華民族大家庭中各民族歷史演變的複雜性。近些年來，炎黃文化成為中國學術研究和媒體宣傳的熱點，『炎黃子孫』在許多漢族人的觀念裡似乎已經成了『中國人』的代名詞。我們必須面對如何劃定中華民族民族認同範疇的問題，即『炎黃子孫』的稱呼是否適用於中華民族全體成員？今天我們使用『炎黃子孫』、『龍的傳人』作為『中國人』的代名詞是否合適？」更有少數族知識分子尖銳地提出，「把炎黃子孫等同於中華民族的全體，把漢族等同於中華民族。這種傾向不利於民族團結，不利於國家安全。」

二〇一二年初，中央統戰部副部長朱維群發表了一篇很重要的文章《對當前民族領域問題的幾點思考》，被認為是新的民族政策的一個信號。這是一篇很長的文章，其中只有一處提到「龍的傳人」和「炎黃子孫」的說法「不科學」。就這一句話，卻引來很多漢人的反對，網上可以見到很多。更重要的是，《環球時報》很快專門發表評論員單仁平的文章，題目是《民間提「炎黃子孫」無妨》。

這是自八十年代有關「炎黃子孫」的爭論產生以來，尤其是官方最高層對這個說法從慎用到否定的態度越來越明確的時候，由官方媒體發表的為「炎黃子孫」辯護的公開和系統的言論。

單仁平的文章說：「有熟悉民族事務的官員近日撰文稱，漢族人喜歡說『炎黃子孫』、『龍的傳人』等，但這些稱謂不科學，含『狹隘民族意識』。提出這個觀點，顯然是為了照顧少數民族的感受。」單仁平認為「炎黃子孫」和「龍的傳人」在「社會的籠統觀念裡，並非漢族的專屬概念。它們甚至不是民族概念，而是文明概念」。更重要的是，他認為：「『炎黃子孫』、『龍的傳人』這些概念迄今給中國社會帶來的凝聚力，遠遠大於它們帶來的副作用。」

朱維群和單仁平的文章發表後，網上支持用「炎黃子孫」指代中華民族的人可以說難以勝數。最極端的言論是：「因為那幾個不聽話不安分的貨色，十億漢人都要對其退讓，是什麼道理？」「民間無妨就是說官方有礙，漢人的訴求誰來保障？如果民族團結因為漢人稱自己是炎黃子孫被妨礙了，那所有漢人都是生來有罪的。」

「炎黃子孫」和「龍的傳人」是究竟僅僅屬於漢人，還是也屬於其他族群的有關他們的祖先和起源的概念？這個問題本質上不是一個學術問題，而是現實生活中的用法賦予一個概念的內涵和不同的人對它的解讀。一般來說，認為這個說法可以泛指中華民族的基本上是漢人，而且其使用場合都涉及「中國人」或者「中華民族」的認同，而反對它的人不是非漢族就是學術界人士或者政府主管族群事務的官員。這種分別本身就很說明問題。生活的常識是：我的身分不能由你說了算。當我自己不認可這個說法的時候，你怎麼可以說它代表了我的身分呢？何況我並沒有說不讓用這個概念，而是說它可以代表漢族，但不能代表中華民族。

重要的是，單仁平的文章強調的是這個說法的「凝聚力」，就是說「炎黃子孫」這個說法有重大的意識形態功能，國家不能輕易放棄，尤其是不能因為少數族對這個說法（加上「龍的傳人」）有意見，國家就做出妥協和退讓。

令人深思的是，反對用「炎黃子孫」指代中華民族的人，把這個問題提到民族團結甚至國家安全的高度，而單仁平也把堅持這個提法提到「凝聚力」的高度——所謂凝聚力，當然是有利於國家統一的力量或者向心力。

一個很簡單的提法，在一派眼裡有損族群團結和國家統一，在另一派眼裡卻正是國家凝聚力的來源。對「中華民族」這個概念的理解和如何鞏固這個多族群的國家，在一個簡單的提法上就有如此針鋒相對截然相反的立場，這個事實提醒我們：在一些基本的共識還沒有達成的情況下，中國族群關係的和諧之路還很漫長。

上面提到的馬戎，是一位據稱對民族問題憂心忡忡的學者。他雖然是回族，但最關心的是中華民族。他認為改革開放已經三十年，中國在經濟和意識形態等方面都進行了革新並取得進展。遺憾的是，在非常重要的民族問題一節，卻基本上因循舊路。如果不理清中國民族問題的癥結，可以預見不僅會影響到國內社會的穩定，也會對中國的外部崛起帶來極大隱患。他認為必須重新審視當時合理現在卻嚴重滯後的「民族」理論，重新建立「中華民族」和五十六個「族群」的關係。並且，需要警惕近年來個別「民族理論」的權威學者提出應廢棄「中華民族」這一提法：

關於這些學者要求進一步強化我國的民族區域自治制度，甚至要求設立民族區域制度的全國性常設機構等提議，中央必須非常慎重。因為一九二三年和一九三六年的蘇聯憲法規定，每個「民族」都有獨立的權利，每個加盟共和國、自治共和國都有自己獨立的議會和憲法，在體制上都有各自的總統及內閣部長們。所以蘇聯是一個多重政治結構，第一層是蘇聯，第二層是各加盟共和國，第三層是自治共和國，第四層還有自治區和邊疆區。蘇聯憲法明確規定，聯盟是「各擁有平等權利民族的自願聯合」，「每一個共和國均有自由退出聯盟的權利」。在蘇聯的新體制下，各族接受了現代「民族」理念及其政治含義，「民族意識」不斷加強。同時，蘇聯憲法也為這些「民族」脫離蘇聯並成立獨立國家提供了法律依據。在戈巴契夫不負責任的改革過程中，蘇聯原有的意識形態紐帶、經濟秩序、政治凝聚力都遭到破壞，於是那些已建立「加盟共和國」的「民族」因勢轉變為獨立的「民族國家」。直到今天，一些已建立「自治共和國」的「民族」（如俄羅斯聯邦的車臣自治共和國、喬治亞的南奧塞提亞〔South Ossetia〕自治共和國等）仍在為獨立而戰。 蘇聯在民族理論工作和民族制度實踐中的經驗與教訓，我們應當仔細研究和借鑒。由於改革開放前中國民眾很少有機會在國際事務中直接體會到「中國公民」的現實意義，而在國內日常生活中由於各種民族制度與優惠政策使少數民族身分具有顯著的現實意義，結果在客觀上把「中華民族」虛化和架空了。我們幾十年來一直在報刊和講堂上宣講馬列主義民族理論，介紹史達林的「民族」定義，介紹列寧的「論民族自決權」，這樣宣講和教育的結果，就使包括漢族在內的國民把對「民族」的認識定位於五十六個民族，而不是包含所有中國人的「中華民族」，並把現代政治觀念的「民族」意識介紹給各「民族」的知識分子與民眾。

因此，在馬戎看來，目前中國民族問題的癥結就在於一九四九年建國後，我們參照蘇聯史達林的民族理論（「民族」定義）、民族制度和民族政策，在中國進行了「民族識別」，客觀上把中國建成了一個「多民族聯合體」，這一結構使有些原來並不具有現代「民族意識」的「民族」精英開始接受這樣的意識，並萌發潛在的獨立願望。從理論上講，只要一個群體被本國政府、外國政權，以及本群體精英集團認定是一個「民族」，那麼，無論是根據西方資本主義國家傳統的「民族自決權」理論，還是根據列寧的馬克思主義「民族自決權」原則（「無條件地、堅決地維護每個民族的政治自決的權利，即分離的權利」），這個「民族」都會非常自然地萌生出通過自決建立獨立民族國家的願望。在中國實行改革開放政策後，派遣出國的留學生和來到西部旅遊和交流的境外人員，也不可避免地成為催生民族主義思潮的媒介。

馬戎重提他在二〇〇四年提出的針鋒相對的解決辦法：把中國的民族分界、民族身分「文化化」，也就是「去政治化」的思路，建議保留「中華民族」的概念，並在這一思路下重新開始「中華民族」的「民族構建」，以「中華民族」為核心認同，建立一個全體中國人的「民族國家」，同時把五十六個「民族」改稱「族群」（簡稱××族），在這樣的概念框架下強化中華民族的「民族意識」，逐步淡化目前各「民族」的「民族」意識。

對於馬戎的高論，我覺得有必要正名。畢竟名不正則言不順。就「夏」指「中國」區域而言，「夏」與「中」相通，所以「中華」二字意義相同。可見「中華民族」四個字不能涵蓋非華夏族。馬戎如果非要製造一個「中華民族」，那麼請把四夷除開。因為中國境內所有的民族並不能用「中華民族」指代，本文已經作了簡要的回顧。馬戎承認，「漢族民眾和青少年普遍缺乏關於我國少數民族的基本知識，在他們思考問題時有意無意地把『漢族』等同於『中華民族』。」「北京等大城市和漢族地區發生的針對藏族、維吾爾族人員的整體性歧視行為（計程車拒載、旅店拒住、機場歧視性安檢等）卻反映出漢族整體性的大漢族主義態度。」我以為揮舞「中華民族」的麻袋要把「少數民族」往裡裝，正如宣揚中國人都是炎黃子孫，強迫給少數民族安裝祖先一樣，正是「大漢族主義態度」。

馬戎主張取消民族區域自治制度，完全違背《世界人權宣言》和《土著人民權利宣言》，不值一駁。另外使馬戎感到氣憤的是：「民族優惠政策造成大量漢族和少數民族的混血兒一律填報少數民族，漢族人口直線下滑，主體民族缺失，對國家之穩定不利。」我知道了他的苦心：不確立漢族的人口優勢，「中華民族」就像一個癟口袋，豎不起來。換言之，「中華民族」就是要鞏固漢族老大的地位。就依馬戎等絕大多數人所說，漢族形成於漢國，其先人是先秦的華夏族。華夏族在先秦的人數必然是少數，為什麼到現在發展到十二億多人，占據了國內的大部分生存空間和生存手段，這算什麼倫理？漢族還讓全世界頭暈目眩，感覺中國的龐大人口就像三峽大壩，有時刻潰堤之虞，這就是中國對全世界的貢獻嗎？

偶然翻看我們社科院主辦的二〇〇九年八月二十五日《中國社會科學院報》第三版，是新疆「七一五」事件之後的民族問題專版，第一個就是清華大學國際問題研究所所長閻學通的高論，題目是《加強中國民族國家的構建》，他說：「中國在建設民族國家的過程中，必須首先明確，建立一個統一的中華民族是正確的還是錯誤的。如果是正確的，就要採取一切有利於培養所有公民的『中國人』民族認同政策。凡是不利於或破壞個人形成『中國人』民族認同的政策，都要進行修改。」閻學通的「一個凡是」，意思無非是說，只要對國家有利，即使「中華民族」是個黑頭套，也必須給少數民族戴上。馬戎，你是回族，請先自己戴上！

相關書摘 ►《你不可能是漢族》：為了新疆、蒙古、西藏等大片領土，孫中山自揭「五族共和」大騙局

書籍介紹

本文摘錄自《你不可能是漢族：百年民族魔咒大破解》，八旗文化出版

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作者：吳銳

「你才是漢族，你全家都是漢族！」

台灣人已不認同自己是中華民族，那他們有可能逃脫漢族的魔咒嗎？

新疑古派史學家，無情破解史上最大迷思

文化上的漢人披上國族的外衣＝漢族？

事實上，「漢族」這個名字不過百年而已，比你的家族記憶還要短！

如果沒有漢族，那麼，你到底是誰？

中國如何定義漢族？

不能被官方歸類為少數民族的人，難道就會是漢族嗎？

關於中華人民共和國的民族政策實際運作，實情是所有不被官方承認的少數民族都被迫消失，遺忘原有的身分認同，而以「民族融合之名」，被迫歸類到漢族之下。這也是為什麼中國的少數民族從1953年人口普查的400多族，被有計劃降低至現今的55族。權力結合知識的壓迫，造就當代中國的一切民族問題。

不能被歸類為少數民族的中國人，為什麼理所當然被歸類為「漢族」呢？本書從中國少數民族「穿青人的消失」說起，以「穿青人的消失」作為經典案例，不僅體現中國少數民族的噩夢，更清楚呈現出加諸在所有中國人民身上的民族魔咒。作者吳銳認為，這個魔咒起源自百年前的辛亥革命時刻，由當時企圖推翻滿清的革命黨人所建構出來的「皇漢民族」論述。

「漢族」純屬虛構！？

「中華民族」的歷史不是你的歷史，而是建立在虛構之上的妄想！

台灣人的認同多元而複雜，但是，即使是最具有本土意識的台灣人，也無法否認自己的祖先來自於中國南部沿海地區如福建、廣東等地。因此，即使許多台灣人在政治上不認同中國，在文化與血統上，仍然保有自己是「漢族」、「漢人」的想像。

本書試圖挑戰這個想像，「漢族」實在是一個只有一百多年歷史的建構，是出於「排滿」的需要而建構的魔咒，「中華民族」、「華夏正統」也不外如是。深入歷史考察，便會發現「漢族」和漢代的關係非常薄弱，更和秦漢之前的華夏沒有任何關聯，幾千年歷史的神話，是經不起嚴密考證及批判的，或許這是本書能帶給台灣讀者的最大啟發。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰