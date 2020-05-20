不少港人以為，如果共和黨的特朗普在11月美國總統大選落敗的話，美國對華政策好可能會腳軟，甚至好似台灣的國民黨一樣媚共。

這樣想的人，認定拜登（Joe Biden）立場「親華」，又或者整個民主黨都是「左膠」，無力應付中共。

這樣說，究竟有什麼現實或者歷史根據？

拜登跟特朗普（Donald Trump）不同，沒有個富老爸，也沒有遍及全球的生意。1972年，他以30歲之齡當選國會參議員，一直到2009年成為奧巴馬（Barack Obama）的副總統，沒有在私人市場撈一筆，公認是個窮議員。

更不幸的是，就在當選參議員那年，拜登的第一任妻子跟三個兒女遇上交通意外，妻子跟一歲大的女兒身亡。多年後的2015年，他的長子也在45歲之時腦癌過世了。

拜登的另一個兒子，的確是開商業顧問公司的，在國外有業務，去年特朗普就以外交援助為條件，企圖迫烏克蘭政府調查他，結果只為特朗普自己鬧出醜聞。相對之下，特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）不久前才在中國拿到多個商標註冊，卻是個客觀事實。

更重要的是，拜登作為參議員或副總統之時，究竟制訂過什麼「親華」政策法律？我搞不懂。倒是特朗普經常說「President Xi」是他的「very very good friend」。

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特朗普關心的是美國出口，他的確有大力迫使中國多買美國貨，但除此之外，在「武漢肺炎」前，特朗普對北京沒有怎樣。去年的《香港人權及民主法案》，推動的不是他，是民主黨國會眾議院長佩洛西（Nancy Pelosi）。

特朗普之所以被認為是「中共剋星」，不過是因為他行動高調搶眼，但其實早在奧巴馬年代，美國已經開始重返亞洲，計劃中的新貿易組織「跨太平洋夥伴關係協定」（Trans-Pacific Pact），就是要踢中國出局。為了應對南海局勢，美國又拉攏東南亞國家，因此美國海軍才得以重啟菲律賓海軍基地，加強駐澳洲北岸兵力，以及駐軍新加坡甚至曾經跟美國打仗的越南。

奧巴馬做了，卻沒有打鑼打鼓語驚四座，因此香港人沒有留意而已。

至於民主黨歷來「左膠」，我就更不明白了，民主黨的杜魯門總統（Harry S. Truman）在1948年放棄國民黨是事實，但跟共產集團打韓戰的亦是他，之後在古巴問題上跟蘇聯對峙的，也是民主黨的甘廼迪總統（John F. Kennedy），大打越戰的，亦是民主黨的詹森總統（Lyndon B. Johnson）。

讓中國加入世貿（WTO）的確是民主黨的克林頓總統（Bill Clinton），但當初在1971年推動中共取代中華民國在聯合國席位並且打入國際社會的，是共和黨的尼克遜總統（Richard Nixon）。類似的史例還有很多，總之，美國曾經對中共心存幻想，是不分黨派，無關左右的。

當然，大部分港人沒權投票選美國總統，因此怎樣想其實不重要，但看到莫名其妙的「拜登媚共論」，我有點不吐不快。

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責任編輯：Alvin

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