司馬遼太郎《燃燒吧！劍》推薦文：為堅守信念而死的「鬼之副長」土方歲三

文：洪維揚（「幕末．維新史」系列作者）

推薦文：為堅守信念而死的土方歲三

新選組雖深受現代日本與台灣年輕人的喜愛，但在幕末卻不是這麼一回事。當時長州藩、土佐藩鄉士及尊攘派浪士是新選組最大的受害者，對新選組的痛恨到戊辰戰爭結束後仍未平息，持續緝捕該組織成員。不僅如此，進入明治以後新選組仍是個禁忌，倖存的隊士如齋藤一、永倉新八等人在明治時代幾乎隱姓埋名，不讓人知曉曾經是壬生狼的過去。

儘管戰前也曾出版過永倉新八的《新選組顛末記》和子母澤寬的《新選組始末記》、《新選組遺聞》等書，雖然為大眾揭開了新選組的神秘面紗，但並未能扭轉其形象。根據現存資料來看，戰後最早以新選組作為撰述題材當屬村上元三與井上友一郎兩位作家，他們在一九五○年代分別撰述以《新選組》和《近藤勇》為主題的歷史小說。不過真正讓新選組翻紅並廣受民眾喜愛應歸功歷史小說大師司馬遼太郎，他於一九六四年接連完成以「鬼之副長」土方歲三為主人公的《燃燒吧！劍》以及以新選組為主題的短篇集《新選組血風錄》。

在司馬遼太郎的筆下，近藤勇和土方的劍術幾乎不相上下，但近藤對組裡的隊士和藹可親，使得他深受隊士愛戴；而土方因制定只要違反便切腹的嚴格隊規，在隊裡不僅人緣不佳，更成為隊士怨恨的對象。然而，新選組能在三年多的時間裡令長州藩、土佐藩鄉士及尊攘派浪士為之膽寒，憑恃的不是近藤的和藹可親，正是土方所制定的嚴格隊規才能讓新選組發揮出強大的戰力。

本書以土方生平為經，以幕末歷史為緯。在認識土方生涯的同時——雖說是土方的生涯，但也只有從上京成立新選組到戰死箱館（函館）的六年間——也連帶認識幕末時期佐幕與討幕勢力的消長。司馬筆下的土方是一介沒有知識的平民，因此他無法像幕末時的志士（也包括他的好友近藤勇）那樣滔滔不絕談論政事，即便他最擅長的戰鬥，卻也無法像曾留學歐洲的幕府旗本如大鳥圭介、榎本武揚那樣動輒引用歐美軍事理論。不過土方憑藉實戰取得的經驗比只會紙上談兵的大鳥、榎本做出更為正確的判斷，卻也因為他出身平民且而不被重視，不僅不被高知識份子的大鳥、榎本重視，不被新選組上司會津藩家臣重視，甚至也不被汲汲於成為幕府直參的好友近藤重視。

本書最大的轉折點在於慶應三年十二月十八日，這一天沿著伏見街道視察的近藤勇遭到現為御陵衛士的前新選組隊士篠原泰之進等人襲擊，傷及右肩。從這日起，新選組實際領導人由近藤改為土方，近藤不僅缺席數日後的鳥羽伏見之戰，也缺席了戊辰戰爭。

土方參與的戊辰戰爭（鳥羽伏見之戰、甲斐勝沼之戰、宇都宮城之戰、宮古灣海戰、箱館戰爭）除甲斐勝沼之戰，每一場都是不留後路的全力拚鬥，然而幕府的覆亡已成定局，土方再怎麼盡全力也難以扭轉時局。雖是如此，土方認為「只要是男人，就應該堅守自己的信念，甘願為堅守自己心中的理想去死」，土方把這一信念帶到對京都或江戶都是千里之遙的蝦夷地（今北海道），在那裡貫徹他人生的最後一戰。

土方與榎本、大鳥等人征服蝦夷地效忠新政府的松前藩後，隨即成立蝦夷政權，留學荷蘭的榎本武揚被推選為蝦夷政權總裁。幕末被派往留學歐洲或是旗本出身的佔據蝦夷政權的首腦要職，只有百姓出身的土方以及迎接培里到來的浦賀奉行所與力中島三郎助是唯二的例外，蝦夷政權的首腦中也只有這兩人為幕府殉節，其餘出身名門的旗本或高知識菁英分子並沒有為幕府作戰至死的意願，在最後時刻紛紛投降，過了幾年的監禁後搖身變為新政府成員。

當然，並不是一定要為幕府戰死才能顯示忠心，如有名的幕臣勝海舟在新政府軍即將對江戶總攻擊之際，他以一己之命為保全德川宗家與江戶百萬生靈與新政府周旋，得到西鄉在內所有新政府成員的敬重，如果勝海舟不能忍一時之辱，那麼他在後世歷史就不會有崇高的名聲。榎本、大鳥等人亦復如此，或許在作戰方面他們不如土方，但早年留歐的心得與經驗仍讓他們為新生的明治日本做出貢獻。

《燃燒吧！劍》雖不是最早的新選組傳記，卻是首部以土方為主人公的歷史小說，透過司馬遼太郎遒勁的筆鋒，生龍活現的將這位「鬼之副長」呈現在讀者眼前。《燃燒吧！劍》和《新選組血風錄》之後，日本大量湧現以新選組為題材的作品，盛況從上世紀六○年代到本世紀一○年代人氣依舊不減。當中最常見的是以土方和沖田總司為主人公，次於這兩人的應屬齋藤一，局長近藤勇反而排不進前三名。

相關書摘 ►司馬遼太郎《燃燒吧！劍》：此時的土方歲三除了「鬼」字，沒有其他詞可以來形容

書籍介紹

本文摘錄自《燃燒吧！劍（上）（下）》，遠流出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：司馬遼太郎

譯者：吳亞輝

新選組主題讀物首選

打鬥殺陣刻劃生動

堪比組織架構的商業參考書的縝密布局

幕末動亂期新選組副長土方歲三，出身武州石田村農家，眾人眼中的棘手分子，發揮好勇鬥狠的性格與天生的組織能力，加上堅強信念與超凡魅力，將浪士與平民結成的新選組打造為當時最強武裝集團，成為最令敵人與同袍恐懼的男人，並為日本歷史掀起意外的滔天巨浪……。

與《龍馬行》並列的幕末主題顛峰作

大眾文化最膾炙人口的創作主題

自1965年《新選組血風錄》與《燃燒吧！劍》電視劇播出後，土方歲三即成為風靡大眾的歷史偶像人物，至今有近40部小說、電影、動漫等作品，如《薄櫻鬼》《銀魂》《神劍闖江湖》等知名作品皆以土方歲三及新選組為主題或創作靈感。

改編電影即將公開，由《關原之戰》黃金組合， 導演 原田真人＋主演 岡田准一再現幕末新選組的熱血生涯！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰