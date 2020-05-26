司馬遼太郎《燃燒吧！劍》：此時的土方歲三除了「鬼」字，沒有其他詞可以來形容

文：司馬遼太郎

硝煙

這天晚上，見到了亡靈。

五月九日夜間五點，天空晴朗。歲三從戰場上回來，待在五稜郭大本營的自己房間裡。突然他感覺房間裡氣氛奇怪，於是下床。歲三凝視房內，見到他們。眼前有人，不是一、兩個人，而是一群人。

「武士不會成為怨靈。」

自古就有這樣的說法，歲三也堅信。以前在壬生的時候，有一次住持跑到駐地說，新德寺的墓地出現了切腹自盡的隊員亡靈。

歲三不相信。

「這種東西肯定不會是武士。如果真有冤魂現世，我就殺了他，把他重新送回到那個世界中去。」

歲三去了墓地，他撫著劍，徹夜等待亡靈出現。然而始終沒有看見什麼亡靈。

然而現在，亡靈就在這間房裡。他看見亡靈們或坐在椅子上，或盤腿坐在地上，或側躺著。

他們都穿著京都時候的服裝，表情輕鬆。

近藤勇坐在椅子上。

沖田總司頭枕著手臂躺著地上，看著歲三。他的旁邊是在伏見之戰中飲彈而死的井上源三郎，依然是一副平民百姓的神情，盤著腿，呆呆望著歲三。山崎烝在房間的一角正在換刀鍔。除了他們，還有另外幾個舊時的同志。

（看來我是累了。）

歲三在床沿坐下來，心裡想著。五月以來，歲三幾乎每天率領士兵從五稜郭出擊，打退不斷進攻的新政府軍。

不眠之夜持續之下，所以房間裡出現幻影了。

「怎麼回事？」

歲三問近藤。

近藤無言地微笑著。歲三把眼光轉向了沖田。

「總司，你還是那麼不懂禮貌。」

「因為我累了。」

「你也累了嗎？」

歲三很吃驚，沖田卻沉默了。雖然沒有燈光照明，但看得出來他確實在微笑。歲三心想，大家都累了。回想一下，在幕末，旗本八萬騎還在過著安逸舒適生活的時候，正是現在出現在這間房裡的新選組隊士在努力維護著不斷崩解的幕府「威望」。他們究竟在歷史發揮了什麼作用，時至今日，歲三也不知道，他只知道他們累了，即使成了亡靈，還是那麼疲倦。

歲三發呆地想著這一切。

「阿歲，函館明天就要陷落了。」

近藤終於開口說話了。聽他的語氣，不像是預言也不像是忠告。

歲三本應該被這話所震懾，但是事態發展至此，早已經沒有什事能讓他驚訝的了。他有的只是疲勞，他的內心已經枯竭。

「會陷落嗎？」

歲三表情漠然地說。近藤點點頭：

「函館城的後面有一個叫函館山的地方，那兒防守好像很薄弱。新政府軍大概會派奇兵悄悄地爬上那裡，然後一舉進攻市區。守將永井玄蕃頭本來就是個舞文弄墨的官吏（文官），他守不住的。」

歲三覺得很奇怪。這個意見很早以前他就跟榎本武揚提過，當時他要求把那座山作為要塞。但是遺憾的是函館軍既沒有

足夠的兵力也沒有足夠的物資。

——至少可以讓我去守。

這話今天早上剛跟榎本說過，但是榎本害怕在五稜郭見不到歲三，沒有准許。

（咦，這不是我的意見嗎？）

他翻了個身，在床上坐起來。剛剛好像只是打了個盹，他身上的軍裝、長靴都沒有脫。

（原來是夢——）

歲三下了床，在房間裡踱來踱去。房間裡確實有一把剛才近藤坐過的椅子，歲三還在沖田躺過的地板旁邊蹲了下去。

他伸手摸了摸地板。

很奇怪，上面留有人的體溫。

（總司這小子真的來過呀。）

歲三在那個位置上躺了下去。頭枕著手臂，擺出和沖田一模一樣的姿勢。

又過了半刻鐘，他聽到門把手轉動的聲音，立川主稅進來了。立川是在甲州戰爭前後加盟的甲斐鄉士，維新後改名鷹林巨海，剃光頭髮當了和尚，後來成為山梨縣東山梨郡春日居村的地藏院住持，並在那裡度過了餘生。在歲三成為「歲進院殿誠山義豐大居士」後，終身為他祈禱冥福的就是這位巨海和尚。

「您怎麼啦？」

立川主稅吃驚地推醒歲三。歲三和沖田一模一樣的姿勢，躺在地上又睡著了。

「總司這小子來過了，近藤、井上、山崎也都來過了。……」

歲三起身，盤腿坐好，聲音爽朗地告訴立川。

立川主稅的表情好像覺得歲三瘋了。因為這時的歲三與平時的他太不一樣了。

歲三讓他把新選組倖存下來的隊員都叫進來。

大家都來了，馬夫澤忠助也來了。說是大家，其實也不過十二、三人。其中在京都時加入新選組的有兩、三人，他們是資格最老的前新選組伍長島田魁、同尾關政一郎（泉）等，其餘的都是在伏見、甲州和流山招募的人。他們現在分別擔任步兵大隊的各級指揮官。

「我想和大家一起喝喝酒。」

歲三在地上依次放好座墊，大家坐下，酒宴開始了。下酒菜只有墨魚乾。

「酒宴是為了什麼事啊？」

「沒什麼，就是想大家一起高興高興。」

歲三什麼也沒說。只是興致很高，反而讓大家感覺很不舒服。

等大家弄清楚他的意圖的時候，已經是在第二天早上了。這天，兵營告示板上貼出了新的人員隸屬關係變更布告，包括前一天晚上參加聚會的人在內的全體士兵都成為總裁榎本武揚直接統轄的下屬。

就在這一天，函館淪陷。

永井玄蕃頭等人不敵敵人的進攻，逃回了五稜郭。函館政府最後只剩下弁天崎砲台、千代岱砲台以及大本營五稜郭這幾個據點了。

「土方，讓你說中了。敵人就是從函館山方向打過來的。」

榎本臉色蒼白。歲三越想越覺得奇怪。他想自己的確說過敵人會從函館山方向打過來，但是並沒有說什麼時間會打過來。他覺得昨晚的夢不是簡單的一個夢，而是近藤他們特意來提醒自己的。

「明天去函館吧。」

歲三說。

榎本表情疑惑，他想，市區不是已經成了新政府軍的天下了嗎？

五稜郭內馬上召開了一次軍事會議。

榎本、大鳥主張籠城，歲三照例不說話。副總裁松平太郎堅持要歲三說一說自己的意見，於是他開口了。

「我要去和敵人決戰。」

簡簡單單就說了這麼一句。陸軍奉行大鳥圭介的臉上毫不掩飾地露出對歲三的厭惡。

「土方君，你這不是什麼意見。我們現在是在開軍事會議，不是來聽你要幹什麼。我們應該商量下一步該怎麼辦。」

此人後來成了一名外交官，就是因為他具備這樣的性格。他總是要求什麼場合說什麼話。

「你提籠城的意見，我聽見了。但是籠城的目的是等待援軍到來。請問，在全日本我們的援軍在哪裡？現在這種時候，除了出戰，還有什麼必要坐在這裡舉行毫無意義的軍事會議，商量什麼對策？」

歲三說。歲三很懷疑他們所謂的籠城，實際上是為投降做準備。

松平太郎、星恂太郎等人同意歲三的意見。於是會議決定第二天天未亮開始奪回函館的戰鬥。

湊巧的是，就在這一天裡，新政府軍參謀府也決定了向五稜郭發起總攻的時間。

這天，歲三走出五稜郭城門的時候，天地間還是漆黑一片。這一天是明治二年五月十一日。

歲三騎在馬上。

跟隨他的只有五十個人，都是從榎本軍中被認為是最強的西式訓練隊、舊仙台藩的額兵隊和舊幕府的傳習士官隊中抽調出來的。

他的這一大膽舉動讓松平等人大為驚。但是歲三說：

「我不需要太多的人，我只要帶領大家像錐子一樣在新政府軍中鑽出一個洞，向函館殺過去。至於擴大洞穴的任務就交給你們了。你們就帶著所有的兵力和武器彈藥擴大我們的成果吧。」

這一天，歲三已經做好了決死的準備，他要在這場戰鬥中告別世界，去和近藤、沖田相聚。他很清楚，只要自己在這個世上再苟活幾天，就會和榎本、大鳥等人一樣成為投降者。他想：他們要投降盡管去，而我卻永遠不會向長期以來的敵人薩長投降。

可能的話，他希望自己像個真正的勇士那樣深入敵陣，死在無數敵人的屍體前。

歲三以三門砲車開道。砲車走在隊伍最前面是因為當時的砲射程都很短。

途中要穿過一片樹林。快到樹林跟前的時候，突然從昏暗的樹蔭裡跳出一個人來，一把拉住了歲三的馬繩。是馬夫忠助。

「忠助，你幹什麼？」

「我們都來了。大家說了我們要為新選組而死。」

抬眼一看，以島田魁為首，前天晚上聚在一起喝酒的人都來了。

「胡鬧，快回去。今天的戰鬥靠你們的劍術是贏不了的。」

說完策馬就走。島田等新選組的人在馬的旁邊跟著跑了起來。

太陽升起來了。

就像等著歲三他們似的，政府軍的四斤山砲隊、艦砲發出了隆隆的震天巨響，新政府軍開始進攻了。

五稜郭的二十四斤要塞砲隊、艦砲也開始噴出火舌。在歲三的隊伍之後，有松平太郎、星恂太郎、中島三郎助的隊伍跟著，他們的山砲也開始了邊前進邊射擊。

眼看著天地間被砲灰所籠罩。

歲三的身邊不斷有砲彈炸裂後的碎片飛過，但是他的隊伍速度卻越來越快。

途中還有一片原始森林。

穿過這片森林，他們遭遇了政府軍百人左右的先遣部隊。

敵人已經在路上向歲三的隊伍瞄準。

歲三蹬了一腳馬肚子，馬飛也似的向前衝去。歲三騎在馬上，揮劍砍死一個砲手。

這時，新選組、額兵隊和傳習士官隊紛紛趕到，他們白刃中交織著槍聲，奮力作戰。這時松平、星和中島的隊伍也趕到了，他們一舉擊退了敵人的先遣部隊。

歲三帶領隊伍繼續前進。途中又碰上一隊新政府軍，像是津輕兵。隊伍中有穿和服的，也有穿洋服的。在歲三的三門大砲和米尼槍的連續射擊下，新政府軍又敗退了。正午，隊伍來到函館郊外的一本木關門前。

新政府軍的主力集中在這裡。他們已經佈置好了排砲和槍陣，開始了猛烈的射擊。

松平隊用槍砲進行反擊，這是一場絕無僅有的激戰。戰鬥的激烈程度可想而知。

歲三肩上扛著白刃，在馬上不停地指揮，但是形勢不容樂觀。敵人是以久經沙場的薩長兵為主，其餘藩的兵力作為後備力量，沒有後退一步的跡象。而且到了這裡，從函館港射出來的艦砲命中率也提高了，松平太郎等人的作用只剩下是阻止己方的潰退了。

歲三看出此時除了打近身戰，已經沒有任何辦法。他發現敵人左側射出來的子彈不是很密集，於是回頭看了一眼隊伍裡的士兵，說：

「我要從這裡沖過去到函館，可能不會再回五稜郭了。誰要是厭倦了現世，可以跟我來，否則不許跟著。」

好像被他的話吸引了似的，松平隊、星隊和中島隊中有不少士兵跑上前來，人數達到了二百餘人。就這樣，這支隊伍沒有組織隊形就開始向敵人的左側呐喊起來。

歲三從敵人的頭頂上越過，一邊左右開弓，一邊前進。

此時的他除了「鬼」字，沒有其他詞可以來形容。

這時，新政府軍的後備隊伍趕到，保住了左側部隊的潰敗，也導致五稜郭的軍隊再難前進一步。

隊伍無法繼續向前。

但是，只有一騎，只有歲三還在前進。他在硝煙彌漫中無所畏懼地前進。

士兵們想追隨在他的後面，卻被擋在了政府軍的人牆前面，一步前進不得。

大家茫然地目送著歲三騎在馬上的身姿。不只是五稜郭軍，就是匍伏在地上射擊的新政府軍將士也被正穿過自己隊伍的敵將大無畏的氣勢所壓倒，誰也不敢靠近一步，甚至忘了向他對準槍口。

歲三走了。

他來到函館市區一端的榮國橋時，從地藏町方向跑步趕來增援的長州部隊見到了這個面生的穿法式軍裝的將官。有士官上前問：

「你去哪裡？」

「去參謀府。」

歲三瞇起一笑會讓人感到害怕的雙眼皮眼睛回答。他是打算單騎殺進參謀府。

「你叫什麼名字？」

長州部隊的士官心想或許他是薩摩的新任參謀。

「名字嗎？」

歲三想了想，不知為什麼他不太願意說自己的函館政府的陸軍奉行。

「我是新選組副長土方歲三。」

聽到這名字，新政府軍像大白天裡見到了鬼似的驚訝不已。

歲三繼續前行。

士官讓士兵們散開，準備射擊。在開槍前，有人問道：

「你去參謀府幹什麼？如果是投降的軍使，應該有慣例的做法。」

「投降？」

歲三沒有放慢速度。

「剛剛我已經說過了，我是新選組副長，去參謀府除了殺人沒有別的。」

「啊……」

全軍立刻擺出射擊的姿勢。

歲三踢了一腳馬，從他們的頭上跳了過去。

然而當馬再次落地的時候，坐在馬鞍上的歲三，身體落到了地上，發出一聲重重的悶響。

還是沒有人敢靠近。

當歲三黑色呢絨軍裝開始被鮮血染紅的時候，長州人這才知道這個敵人的將領已經變成了一具屍體。

歲三死了。

又過了六天，五稜郭開城投降。總裁、副總裁、陸海軍奉行等八個閣僚中，只有歲三一人戰死。八個閣僚中，有四人後來得到赦免為新政府工作，他們分別是榎本武揚、荒井郁之助、大鳥圭介和永井尚志（玄蕃頭）。

歲三的屍體被安葬在函館市內的納涼寺，墓碑由鴻池的代理友次郎立在該市淨土宗稱名寺內。

為歲三善後的是友次郎，但錢是全市各商家捐的。他們的理由只有一個，那就是歲三曾經為函館人做過「善事」。在五稜郭後期，大鳥曾經提出過讓函館居民捐獻戰爭經費的意見。

「這些錢只是杯水車薪。」

歲三表示反對，他說：

「就算五稜郭滅亡了，這個城市會繼續存在。只要我們對這個城市有一分錢的虧欠，橫徵暴斂的政府形象將永遠難以消除。」

他的這番話阻止了大鳥的提案。

刻在墓碑上的戒名是廣長院釋義操，俗名是土方歲三義直，上面有一個字是錯的。而函館居民建的墓碑上俗名則是義豐，這是對的，但戒名卻是歲進院殿誠山義豐大居士。

會津的藩士中也有人供奉歲三，並留下了有統院殿鐵心日現居士的戒名。

在土方家，明治二年七月，歲三的勤務兵市村鐵之助的來訪，得知他陣亡的消息。第二年的明治三年。又有馬夫澤忠助來訪，知道了他的戒名，選用了「歲進院殿……」作為牌位來供奉。

市村鐵之助的來訪極富戲劇性。

那一天，在雨中，乞丐模樣的他站在武州日野宿盡頭的石田村土方家門前。當時，因為社會上普遍認同函館政府軍為賊軍，所以他只好裝扮成這個樣子悄悄來到土方家。

「請允許我拜祭佛龕。」

被帶到佛龕後，市村叫了一聲：

「隊長。——」

就大哭不止。據說他趴在歲三的佛龕前整整哭了有一個多小時。

鐵之助在土方家和佐藤家藏匿了約三年之久。在社會輿論開始鬆動後，土方家的人安排他跟附近一個叫安西吉左衛門的人離開武州，把他送回了故鄉大垣。前面已經提到過，後來他又離開故鄉，在西南戰爭中陣亡。也許是歲三的狂熱傳給了這個年輕人，他終於沒有按捺住自己的瘋狂，在戊辰時代爆發出來了。

阿雪，死在橫濱。

其後的事情不得而知。明治十五年樹木長出新綠的時候，有一個身材矮小的婦人在函館的稱名寺裡留下了歲三的供奉費。寺院的僧人問她與故人的關係，婦人只是臉上露出了很懷念的微笑。

什麼也沒有說。

此人大概是阿雪。

這年初夏，函館常下太陽雨。這一天，或許也有太陽雨滴落在這個寺院裡的石板上。

相關書摘 ►司馬遼太郎《燃燒吧！劍》推薦文：為堅守信念而死的 「鬼之副長」土方歲三

書籍介紹

本文摘錄自《燃燒吧！劍（上）（下）》，遠流出版

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作者：司馬遼太郎

譯者：吳亞輝

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰