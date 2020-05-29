店名「越廣福」透露身世，除了越南廣東料理還有老闆的逃難經歷

故事捕手：徐湘婷

下午三點，我來到「越廣福」，綠色的招牌在路上顯眼醒目，店裡窗明淨几、乾淨整潔，一進門看見老闆陳正榮，一身休閒裝扮神采奕奕的樣子，很難想像他在四年前就已退休。

這家把越南與廣東的好味道，帶到宜蘭校舍路上的越廣福，店名取於老闆陳正榮的身世。

從越南到過台灣、澳洲，再回歸台灣生根

他是一名越南華僑，父母來自於中國廣東，這家店是在他與老闆娘退休兩年後合開的，因為懷念起以前在越南的好味道，再加上他也有一手從嫂嫂跟媽媽那裏學來的好手藝，因而有了現在的越廣福。

陳正榮出生於越南，原本過著平靜的生活，然而這樣風平浪靜的日子在1975年因為南北越之間的衝突而被打破，使得當年才18歲的他，孤身前往陌生的新國家──台灣展開新的生活。

初來台灣，他當過越南餐廳的服務生，為了不荒廢課業也去南陽街補習，儘管半工半讀適應這陌生的社會非常辛苦，然而皇天終於不負苦心人，隔年他很幸運地考上了台大機械系，畢業後他在上班的公司，認識了這一生最重要的妻子，婚後他在母親的鼓勵下移民澳洲與家人團聚，並重回校園攻讀資訊工程，畢業後難敵妻子的思鄉之情，他再度回到台灣展開新生活。

除了健康美食，還有老闆特別的逃難經歷

聊天的過程中，老闆和老闆娘請我喝了一碗牛肉湯，原本就美味的湯再擠上檸檬汁提味，湯頭就越來越鮮美起來，讓我忍不住一口接一口地喝。

現在夫妻倆的日常生活就是，由妻子負責採買，兩人一起備料，把自己喜歡的味道跟上門的客人分享，他笑說：「客人吃的開心，我就開心跟滿足，在這裡除了美食還有老闆特別的逃難經歷，既精彩又驚險，常讓客人覺得不可思議！」

Photo Credit : 民進黨婦女部 美味的牛肉湯

夫妻倆共同打拼，為新住民與台灣朋友帶來好味道

回到台灣，他最感謝他的妻子:「我覺得她很有勇氣，在我ㄧ無所有的時候嫁給我，共同努力一直到現在。」目前他們的兒女都去海外念書，我問他們會寂寞嗎？他笑著說：「少年夫妻老來伴！我們有彼此就夠了，況且有很多客人也成為朋友，日子很踏實！」陳正榮老闆笑眼瞇瞇，語氣裡是和妻子之間的情誼和珍惜，與妻子幾十年來的相依作伴，是最為珍貴和感謝的人。

訪談中，講到有很多位越南外配也會來店裡，他觀察到有許多越南外配，感覺自己地位比較低，對此他有不同的看法：「一個越南人能自己來這裡，有能力立足在這裡，是件很光榮的事，不要覺得自己低人一等。」他認為除了新住民的觀念要改變，台灣人也該拋棄自己對於新住民的有色眼鏡，最重要的是大家抱持的態度，唯有包容與尊重，才能接納這個越來越多元的新社會。

陳正榮老闆的人生故事非常精彩，過程中有許多困難的事，很難三言兩語道明。現在他的日子清閒且幸福，有妻子，也有持續為人們帶來好味道的越廣福陪伴著他，他也期許越南新住民和台灣人能夠改變一些觀念，讓這個社會變得更和善美好！

Photo Credit : 民進黨婦女部

越廣福異國美食

聯絡電話：039372328

通訊地址：宜蘭縣宜蘭市校舍路50號

捕手介紹：徐湘婷，出身在桃園，喜歡旅行，從小就接觸多元文化，非常喜歡異國文化的差異和有趣之處，身處桃園中壢經常思考外籍勞工與社會之間或多或少的糾葛和矛盾，希望能藉由這個活動讓更多人用不同的視野來看待他們，這些與我們都居住在台灣這塊土地的人們，從學習中理解然後漸漸包容，這也是我想成為捕手志工的初衷。

本文獲民進黨婦女部─新島嶼故事捕手計畫授權刊登，原文請見此

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒