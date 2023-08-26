2023/08/26,
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大英博物館2000件文物遭竊：2021年就有人通報在eBay上看到館藏拍賣，館長引咎辭職

大英博物館2000件文物遭竊：2021年就有人通報在eBay上看到館藏拍賣，館長引咎辭職
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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丹麥古董商格拉德爾（Ittai Gradel）估計，這起竊案恐有高達2000件文物遭竊，包括幾乎一整批沒有登記的寶石。早在2021年時，就有人大英博物館通報有文物在拍賣網站eBay上出售，然而大英博物館卻置若罔聞。

英國大英博物館上周證實，館內有批未公開展示的館藏在今年初發現「丟失、被盜或損壞」，並已解雇了一名員工，倫敦警方也已經對此展開調查。對此，大英博物館的館長費雪（Hartwig Fischer）昨（25）日則發出聲明表示，因自己對於2021年的警告和如今浮現的問題，「未能做出應有的全面性回應」，決定辭職以示負責。董事會則表示已經在尋找新的館長。

館長辭職負責：對2021年就有的警告未能因應

（中央社）英國大英博物館館長費雪（Hartwig Fischer）承認館方並未就館藏不翼而飛的警告採取「應有的行動」，今（26）日宣布辭職，即刻生效。

《法新社》報導，大英博物館（British Museum）上週表示，館方在發現館藏文物「遺失、失竊或損壞後」，已解雇一名員工，並通報警方。

大英博物館透過聲明表示，這些失竊或損毀的館藏包括西元前15世紀至西元19世紀間的金銀珠寶、半寶石和玻璃寶石。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，就文物遭竊發出警示的丹麥古董商格拉德爾（Ittai Gradel）估計，這起竊案恐有高達2000件文物遭竊，包括幾乎一整批沒有登記的寶石。

倫敦都會區警察局昨天表示，調查人員已約談一名男子，不過目前並未逮捕任何人。

德國籍藝術史學家費雪表示，由於得以讓文物被帶走的過程存有缺失，他會辭職負責，且即刻生效。他說：「這項過錯的責任，最終必須由館長來承擔。顯然，大英博物館在面對2021年的警告，和如今全然浮現的問題方面，並未做出應有的全面因應。」

向《英國廣播公司》（BBC）披露的電子郵件聲稱，早在2021年時，就有一名古董商向大英博物館通報有文物在拍賣網站eBay上出售，然而大英博物館卻置若罔聞。

館方形容，受到影響的文物大多是「館方其中一項展覽的庫房所保管的小型物件」。大英博物館稍早指出，這些文物近期都沒有公開展出，且主要是供學術和研究用途。

費雪在辭職前表示，館方已加強保全措施，並邀集外部專家協助就遺失、受損或失竊文物彙整「最終報告」。他說：「這將讓我們能夠全力投入找回文物的工作。」

《典藏》報導，來自德國的藝術史學者費雪自2016年起，成為大英博物館百年來首位非英籍的館長，而上個月底館方才宣佈他將於2024年卸任。大英博物館董事會表示已經接受了辭呈。董事會主席奧斯本（George Osborne）表示，費雪「在面對已經犯下的錯誤時表現得光明正大。」他也透露已經開始尋找新的館長，董事會也將作出臨時安排，以確保博物館有主導者帶領它度過這個動盪時期。

位於倫敦市中心的大英博物館成立於1753年，以豐富珍稀館藏聞名，是世界上最著名的博物館之一，館藏約800萬件，包括古埃及羅塞塔石碑（Rosetta Stone）、木乃伊和古希臘帕德嫩石雕（Parthenon Marbles）。

涉嫌竊盜者為資深策展人

《典藏》報導，8月17日時，《The Telegraph》揭露，涉嫌竊盜文物者應為今年7月遭到大英博物館解僱的資深策展人希格斯（Peter John Higgs），他從1993年進入大英博物館任職長達30年，為館內資深策展人，並擔任希臘、羅馬部門（The Department of Greece and Rome）主管，也是大英博物館「文化遺產保護人」（monuments men）之一。2021年策劃的展覽現在都還在世界巡迴中。

大英博物館的部分收藏品在2016年就曾在eBay上出現。曾有一名藝術專家發現在eBay上出現的一塊羅馬時期的寶石，出自博物館官網上的藏品圖檔；這名eBay賣家的名稱「sultan1966」，與希格斯的Twitter帳號一致。當時他曾與該賣家聯繫、詢問其是否為希格斯，遭到對方否認。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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