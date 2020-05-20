史上最特別的就職典禮：520蔡英文宣示就職，稱所有的台灣人都是英雄

今日是520就職典禮，總統蔡英文今日在台北賓館發表就職演說。適逢疫情，本次就職典禮典禮秉持簡單、隆重，而蔡英文也說，「這是中華民國史上，最特別的總統就職典禮」，特別的地方在於，「我們都知道，這一路走來有多麼不容易」。蔡英文也說，她要感謝台灣人民，「是你們讓這麼不容易的事，在台灣發生」。

蔡英文表示，她要特別謝謝每一位在防疫初期，在藥房門口排隊的台灣人民。謝謝你們的耐心，以及謝謝你們對政府的信任。是你們讓全世界看到，台灣，即使在最不安的時刻，也能保持公民的美德。

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蔡英文也說，她要謝謝那些居家檢疫、居家隔離的人。

你們忍受生活的不便，為的是保護他人的健康。謝謝你們，展現人性中最善良的一面，成就台灣防疫的成功。

蔡英文說，國家的光榮感，生死與共的共同體，這一段記憶，將會存在我們每一個人心中。團結的感覺，就是這個樣子。

她也對現場許多各國使節代表說，我想藉著這個機會告訴你們，你們看到的國家，有一群善良而堅韌的人民。這一群人民，無論在多麼艱難的環境中，依然能靠著我們的民主、我們的團結，和我們對彼此的責任感，克服挑戰、度過難關，讓台灣在世界上屹立不搖。

台灣連續兩次讓國際社會驚豔

蔡英文說，從一月到現在，台灣連續兩次讓國際社會驚豔。第一次是我們的民主選舉，第二次則是我們的防疫成績。

她說過去這一段時間，因為防疫的成功，「台灣」出現在全世界的各大新聞媒體上。

「台灣」也寫在我們一箱又一箱送往國外的物資上頭。台灣人是世界上最良善的一群人，當我們有能力的時候，一定會向國際社會伸出援手。

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她也希望全體國人同胞，除了分享光榮跟喜悅之外，也能體會「自助助人、自助人助」的精神。

後疫情時代，台灣六大核心戰略產業

蔡英文接著話鋒一轉，開始談及經濟策略。她提到，這次疫情對全球的衝擊既深又廣，它改變了全球政治經濟的秩序，加速、加大了全球供應鏈的重組，重新排列了經濟板塊，也改變了人們的生活和消費型態，甚至也改變了國際社會對台灣和周邊情勢的想像。她表示這些改變是挑戰，但也是機會。

蔡英文表示，2016年啟動了「經濟發展新模式」，致力讓台灣經濟走向世界，不過未來4年，我們面對的是全球經濟更劇烈變動，和供應鏈加速重整的局面。她表示，未來將秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」的政策理念，持續落實前瞻基礎建設、兆元投資等重大計畫，來鞏固未來幾十年的經濟發展。

蔡英文提出六大核心戰略產業：

第一，持續強化資訊及數位相關產業發展，利用半導體和資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位，讓台灣成為下一個世代，資訊科技的重要基地，全力促進物聯網和人工智慧的發展。

第二，發展可以結合5G時代、數位轉型、以及國家安全的資安產業。全力打造可以有效保護自己，也能被世界信賴的資安系統及產業鏈。

第三，打造接軌全球的生物及醫療科技產業。這次疫情中，無論是試劑製造、或是新藥和疫苗的研發，「台灣團隊」都有足夠的能力，跟全球頂尖技術接軌。我們要全力扶持相關產業，讓台灣成為全球克服疫病挑戰的關鍵力量。

第四，發展軍民整合的國防及戰略產業。除了已經在進行當中的國艦國造、國機國造，更強力推動軍民技術整合，激發民間製造能量，更進一步進軍航空及太空產業。

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第五，要加速發展綠電及再生能源產業。過去四年，再生能源有飛躍性的發展，台灣成為國際再生能源投資的熱點。在這個基礎上，2025年綠能占整體能源20%的目標，我有信心可以達成，台灣將成為亞太綠能中心。



第六，要建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業。面對未來的全球秩序變化，從口罩、醫療及民生用品、能源到糧食供應，我們要把重要的產業鏈留在國內，維持一定的自給率。

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蔡英文也提到，在當前的國際局勢中，誰能擺脫依賴，誰就掌握國家生存發展的先機。在未來幾年，我們要將國內需求，作為基礎能量，來帶動產業發展。

像是在這次疫情中，口罩等防疫物資的戰略需求，帶動了相關產業的發展，就是最好的例子。

未來的國防產業和再生能源產業，也都能循著類似的模式，加速發展。不只有口罩國家隊，未來，我們也會視各產業的規模及條件，組成國家隊。藉由政府對內部需求的保證，建立「台灣品牌」的全球戰略物資製造業，並且拓展到其他市場。

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感謝防疫英雄，稱每個台灣人都是英雄

致詞最後，蔡英文也表示，今天現場有很多防疫英雄：口罩國家隊上中下游產業成員、疫情指揮中心的公衛團隊、以及蘇貞昌院長帶領的政府團隊，蔡英文也一一請他們起立，接受現場的掌聲。

Photo Credit: 總統府 直播截圖

蔡英文說，還有更多沒有在現場的各行各業防疫英雄們，醫護人員、郵務人員、藥師、便利商店店員、以及運將朋友等等。她表示，

容我無法一一叫出各位的名字，但我想要告訴大家，70年來，台灣可以度過一次又一次的挑戰，依靠的從來不是一兩個英雄；而是像各位一樣，一起轉動歷史巨輪的無名英雄。是因為有你們，台灣世世代代的幸福、安定、繁榮，才得以延續。

蔡英文說，所有的台灣人都是英雄。蔡英文跟賴清德，很榮幸能在此，接受各位的託付。

她表示未來的路不會一片順遂，挑戰只會越來越多，由衷期許所有的國人，記得過去這幾個月，上下一心、緊緊相依、克服難關的感動。中華民國可以很團結，台灣可以很安全，當一個台灣人可以很光榮，可以抬頭挺胸、昂首闊步。

Photo Credit: 總統府 提供

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範