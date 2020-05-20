斗膽諷刺警察，就是《頭條新聞》的原罪

面對特區政府及保皇黨強攻，香港電台終於跪低，《頭條新聞》季後停播檢討。一直以來，特區政府對香港電台的要求好簡單，除了要港台跪低，更要求港台道歉，不是隨便道歉，而是直接向警察道歉，好好跪一次。

通訊局裁決，《頭條新聞》有三宗罪，一，是資料準確性有問題，其實歸根究柢，就是關乎諷刺環節的尺度。

《頭條新聞》的環節，部分屬諷刺類型，類同政治漫畫、網絡惡搞、二次改圖、或立場新聞美術部的諷刺配圖，特徵是難免誇張、增強戲劇效果，但諷刺內容之源起，皆有事件可據，不會無中生有，旨在用輕鬆手法，諷刺時弊。

諷刺的筆法，當然不會事無大小，每一句話都說明出處，例如尊子漫畫不會每一幅圖都配一百字背景資料，來說明事件非虛，否則會影響節奏，大家都笑唔出。

《頭條新聞》受宰割，因為要遵守《電視通用業務守則》，而這守則沒有一套適用於諷刺類節目的規定。

以特區政府猛虎出籠之勢，各位漫畫家、毒舌師、網絡惡搞達人都要小心，林鄭月娥已講明，警方會積極打擊網絡假消息，其實很多改圖都可以被視為「假」，魔爪隨時伸到你身上。

第二宗罪，大家更要關注：「污衊和侮辱」警察。

根據通訊局的裁決，《頭條新聞》其中一件錯事，乃王喜在《驚方訊息》環節中，從垃圾桶跳出來的gag及相關言論，裁定《頭條新聞》違規，因為「令整個警隊受污衊和侮辱」。

通訊局謂，《頭條新聞》違反了《電視通用業務守則—節目標準》3.2(b)，但裁決中引述的條文，只是節錄：「不得在節目中加入……可能導致任何人士或羣體基於社會地位等原因，而遭人憎恨或畏懼或受到污衊或侮辱的材料」。 通訊局竟然認為警察屬於一種「社會地位」（social status） 而受此條文保障，看清楚完整條文，全文如此：「持牌人不得在節目內加入……可能導致任何人士或羣體基於民族、國籍、種族、性別、性取向、宗教、年齡、社會地位、身體或心智不健全等原因，而遭人憎恨或畏懼或受到污蔑或侮辱的材料……」[3.2(b)]

即是，此條文旨在保護的群體，乃有關種族、小眾、年齡、殘障人士等身分的邊緣群體，免他們受歧視，而非保護某種職業，更非保護警察。

這些條文的宗旨，在保護弱勢，而通訊局竟然把條文理解為保護強勢、滿身裝甲與先進裝備的警察！

再者，警察是一種職業，不是一種「社會地位」，根本不應受條文保護，如果「警察」根據此條文被視為受保護群體，同樣邏輯，也能涵蓋「問責高官」、「入境處官員」、甚至任何一種職業，廣播機構要批評時都要小心翼翼，因為隨時可以指控你污衊侮辱，以言入罪。

第三宗罪，就是《頭條新聞》都是批評警察與政府，沒有播出他們的聲音，沒有多方面意見。

這點，本人要重覆一遍，香港電台四十多年來孜孜不倦，為香港警察營造美好形象，最偏頗的節目，叫《警訊》。論平衡報道，警隊已經賺到笑，曾經有一份愛在你面前你不懂珍惜，不要怪人。

而且，諷刺節目，若不諷刺權貴，難道諷刺弱小才算高尚情操？傳媒不監察權貴，難到要監察無權無勢的弱者？當然，有些人會覺得欺凌露宿者或舉槍指向手無寸鐵婦孺才夠威風。

不過，本人以為，《頭條新聞》有兩宗罪。

一，（有時）唔好笑，楝篤笑唔好笑，係死罪。

二，（有時）太好笑，用笑聲麻醉世人，為憤怒的市民提供出氣袋，簡直是維穩先鋒；特區政府不理解《頭條新聞》愛國愛港的苦心，水平太低。

香港電台的遭遇，同樣適用於全港市民，當權者總動員發動鬥爭，只有一種心思：叫所有不聽命的人，全部給我好好跪低。

跪，或不跪，是這個時代，每個人終要面對的抉擇。

文章獲作者授權轉載，作者網誌。



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