蔡英文就職演說：八字箴言談兩岸，拒絕北京「一國兩制」矮化台灣

第15任總統、副總統宣誓就職典禮今（20）日舉行，總統蔡英文在就職演說中表示，這是中華民國史上最特別的總統就職典禮，其特別之處不在於典禮規模或參與人數，而在於得之不易；典禮之所以能順利舉行，要感謝過去四個月來展現耐心和信任政府的台灣人民。

八字箴言談兩岸問題

蔡英文提到，從一月至今，台灣連續兩次讓國際社會驚艷，一次是民主選舉，一次是防疫成績。台灣靠著團結而防疫成功，更有能力捐贈口罩給國外，希望國民感受到「自助助人、自助人助」的精神。

針對外界關注的兩岸議題，蔡英文提到，政府在過去4年積極推動國防事務改革，維持兩岸穩定，並希望台灣能更積極參與印太地區的事務；透過這次防疫物資外援，更展現台灣對友邦的合作價值。在新任期中，這些大方向不會改變，對於兩岸和平，也願意展開對話，但是不會接受北京政府以「一國兩制」矮化台灣。

我要再次重申「和平、對等、民主、對話」這八個字。我們不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，這是我們堅定不移的原則。

蔡英文說，面對兩岸事務，政府會持續遵循中華民國《憲法》、及《兩岸人民關係條例》，此為一貫立場。蔡英文也呼籲對岸領導人習近平「承擔起相對的責任」，共同穩定兩岸長遠發展。

而蔡英文此次演說，與2016年的就職演說，都未提及中國，而改以兩岸（8次）、北京當局（1次）。

台灣年輕士官兵長於民主自由的社會，蔡英文認為，軍中制度也應與時俱進，在軍紀和對個人尊重之間取得均衡，避免因制度不完善而影響社會觀感，更磨損軍人榮譽與士氣。

在軍中制度方面，將加強申訴和關懷機制，公平調查，即時檢討人事配置，並提升幹部統御能力。

對於國防即戰力，應加速發展「不對稱戰力」，著重於機動性高、非傳統、以反制為主的戰術，戰略上要能防衛新型戰爭，遏阻「網路戰」、「認知戰」和「超限戰」的威脅。

此外，也應提高後備軍人的素質和武器裝備，建立跨部會的常設後備動員機制，才能在需要時有效與常備軍隊協力作戰。

精神疾病引發治安問題，蔡英文允諾補足社會安全網漏洞

在國內部份，蔡英文也強調，疫情尚未過去，且疫情帶給全球的巨大衝擊不會立刻散去。由於疫情控制得當，台灣仍能維持經濟正成長，但在紓困和振興經濟上，必須持續超前佈署。除發展產業，也要維持社會安定，她也承諾，將構建更完善的醫療安全網、社會安全網、國防事務改革、國家體制強化及民主深化。

蔡英文提到，過去幾年，長照、幼托、居住正義的問題已獲得初步處理，未來目標是將安全網做得更緻密。台灣是高齡社會，流行病對人民健康是嚴厲挑戰，必須加強防治和醫療能量，結合藥物和公衛領域，讓人民獲得更有品質的照護。

另外，近年發生多起治安問題，與思覺失調症等精神疾病、藥物濫用、家庭暴力相關，使人民感到不安，對此蔡英文表示：

這不只是個人或家庭的事，更是政府的事。當家庭無法妥善照顧這些患者時，政府就有責任介入協助。

蔡英文承諾，將強化社福體系，改善社工人員的工作環境，協助社工能深入社會基層，找出社會安全網疏漏的對象，進一步予以照顧。單一個案引發的法律和人權爭議，司法和行政部門應共同檢討並改進，不應由單一部門或法官承擔全責。

強化台灣價值，將成立修憲委員會

除國家建設工程，蔡英文也提到，政府體制優化也相當重要，各部會有改革任務，促進社會共同持續維護民主自由價值。

修憲委員會：由立法院成立，讓憲政體制改革議題能充分得到溝通討論，使之符合台灣社會的價值。18歲公民權因獲朝野共識，將優先推動。

司法改革：蔡英文提到，已在上個任期實現「司改國是會議」承諾，「法官法」、「律師法」、「憲法訴訟法」、「勞動事件法」等陸續完成修法，但司改仍在轉型期，要持續努力。未來4年，定會推行「國民法官」制度，人民可在法庭擔任國民法官，拉近司法與人民的距離，使之成為更值得信賴的系統。

數位發展：行政院組織改造工程，成立專責的數位發展部會，提升政府治理能力。

國家人權委員會：監察院將在今年8月掛牌成立，落實台灣「人權立國」的理念。

考試院：應提出改革方案，轉型成為國家的人力資源部門。

蔡英文最後強調，未來的路不會一片順遂，挑戰只會越來越多。她期盼國人記得過去幾個月來，全國團結克服防疫難關的感動和光榮。

我們兩千三百萬人，是生死與共的命運共同體。過去是這樣、現在是這樣，未來也是這樣。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡