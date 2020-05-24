手機複製、電腦雲端剪貼，Google Lens幫你簡單整理手邊的單據與筆記

不知道各位讀者平常使用「Google Lens（智慧鏡頭）」的頻率高嗎？我自己其實還頗常使用，倒不是用來識別鳥獸草木，我最常用的用途，是用「Google Lens（智慧鏡頭）」來「掃描紙張上的文字」，自動辨識後可以複製、翻譯、打開網址、撥打電話等等。



而前幾天，「Google Lens（智慧鏡頭）」更新了一個小功能，讓我上述的使用，增加了很大的便利性。



什麼新功能呢？就是手機上用「Google Lens（智慧鏡頭）」複製紙張上的文字後，可以直接雲端剪貼到電腦端的文件上。這可以拿來做什麼應用？

整理很多紙張單據，手機掃描單據上的品項公司名稱，電腦端同步貼上Excel表格。

整理論文書籍資料，手機掃描紙本上的一段文字，電腦端同步貼上報告文件。

這是我根據自己常用經驗，想到的應用方式，如果你還有什麼點子，也歡迎提供。

首先，現在可以在哪些App開啟「Google Lens（智慧鏡頭）」：

Google相簿App，可以針對每張照片，開啟「Google Lens（智慧鏡頭）」

Android上的Google App，或是「Google Lens（智慧鏡頭）」App

iOS上的Google App

Google相機App內建「Google Lens（智慧鏡頭）」

開啟「Google Lens（智慧鏡頭）」後，直接掃描紙張，就可以辨識其上的文字。甚至部分的手寫文字內容也可以辨識（英文比較適合，中文只能部分準確，可參考：Google相簿原來也能辨識「手寫中文」筆記，手寫照片轉文字）。

Photo Credit：電腦玩物

複製文字這是「Google Lens（智慧鏡頭）」原本就有的功能，拿來辨識名片、海報、書籍內容都很好用。

而現在新增的功能，是圈選紙張上辨識成功的文字後，會看到一個「複製到電腦」的按鈕，開啟後，可以看到其他「用同一個Google帳號登入Chrome瀏覽器」的電腦。

Photo Credit：電腦玩物

選擇傳送到該台電腦，電腦端立刻就會彈出通知，表示剛剛複製的紙張文字，已經雲端剪貼到這台電腦的剪貼簿。

Photo Credit：電腦玩物

這時候，打開你正在整理的表格，正在進行的報告，正在剪貼的讀書心得，直接「貼上」即可。

Photo Credit：電腦玩物

當然，原本「Google Lens（智慧鏡頭）」也可以複製文字，只是第一步只能複製到手機上的筆記或文件。

而電腦端整理文件，還是比較方便，利用這個雲端剪貼的新功能，就能減少幾個步驟，直接把手機掃描的文字，在電腦端的表格報告中貼上了。

「Google Lens（智慧鏡頭）」還可以有很多應用，有興趣的朋友可以進一步參考：「Google Lens智慧鏡頭中文版12種旅行、工作、生活應用實測」、「Google智慧鏡頭AR翻譯英日文票券菜單，大勝Google翻譯」、「如何用Google免費工具打造快速的OCR無紙化工作流程？」等文章。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航