視訊會議時，請人「大聲一點」直接說「Speak loudly」恰當嗎？
我們想讓你知道的是
疫情讓大家不出國、不出門，視訊會議（Con-call）比以往更頻繁。會讓你加分的遠距開會，有一些細節要注意。要請人說大聲一點該怎麼說？
疫情讓大家不出國、不出門，視訊會議（Con-call）比以往更頻繁。Mark第一次主持Con-call，會議開始前先點名，他就說：
I’d like to call names.
話一出口，突然一片安靜，沒有人回應。原來「call names」不是點名，而是「罵人」。中文裡也有類似的情況，要罵某人，就直呼其名，這就是「call names」。
一起看三句在con-call中很容易犯的錯：
一、點名 ≠ call names
I want to call names.
- （Ｘ）我要點名。
- （Ｏ）我要駡人。
點名最常見的說法是「Let's take a roll call.」Roll是名單、名冊的意思，take a roll call就是按著名冊上的名字喊。
Con-call的點名，其實是讓各人報出自己的名字，更自然的說法是：
Can we start by getting everyone’s name？（我們開始自己報名字吧！）
Let’s start by taking attendance to see who is on the line.（我們看看誰已經在線上了）
二、「Speak loudly」 vs. 「speak up」
線上晚3分鐘，比在會議室等3分鐘更慘。會讓你加分的遠距開會，有一些細節要注意。要請人說大聲一點該怎麼說？
請說大聲一點
- （Ｘ）Can you speak loudly?
- （Ｏ）Can you speak up?
Speak loudly是指講話很大聲，例如：
She spoke very loudly.（她說話的聲音很大）
在會議中直接叫人speak loudly，像是粗魯地命令人「大聲說話」，speak up是一個好用的片語，指講話聲音大一些。例句：
Could you speak up? We can't hear at the back.（你能大聲點嗎？我們在後面聽不到）
三、After you
在會議中不小心兩人同時發言，這時該怎麼辦？
請您先說
- （Ｘ）You say first.
- （Ｏ）After you.
Con-call過程中，經常會有和人同時說話的情況發生（speak/talk over），這時要請對方先說，不要直譯成「you say first」，像命令句。可以說「After you」。就像進電梯、請對方先過，我們也用「After you」。
多熟悉一個例句：
A: Can I pour you some coffee?（我給你倒點咖啡吧？）
B: Oh no, after you.（噢，不用，你先來吧）
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航