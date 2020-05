視訊會議時，請人「大聲一點」直接說「Speak loudly」恰當嗎？

疫情讓大家不出國、不出門,視訊會議(Con-call)比以往更頻繁。Mark第一次主持Con-call,會議開始前先點名,他就說:

I’d like to call names.

話一出口,突然一片安靜,沒有人回應。原來「call names」不是點名,而是「罵人」。中文裡也有類似的情況,要罵某人,就直呼其名,這就是「call names」。

一起看三句在con-call中很容易犯的錯:

一、點名 ≠ call names

I want to call names.

(X)我要點名。

(O)我要駡人。

點名最常見的說法是「Let's take a roll call.」Roll是名單、名冊的意思,take a roll call就是按著名冊上的名字喊。

Con-call的點名,其實是讓各人報出自己的名字,更自然的說法是:

Can we start by getting everyone’s name?(我們開始自己報名字吧!) Let’s start by taking attendance to see who is on the line.(我們看看誰已經在線上了)

二、「Speak loudly」 vs. 「speak up」

線上晚3分鐘,比在會議室等3分鐘更慘。會讓你加分的遠距開會,有一些細節要注意。要請人說大聲一點該怎麼說?

請說大聲一點

(X)Can you speak loudly?

(O)Can you speak up?

Speak loudly是指講話很大聲,例如:

She spoke very loudly.(她說話的聲音很大)

在會議中直接叫人speak loudly,像是粗魯地命令人「大聲說話」,speak up是一個好用的片語,指講話聲音大一些。例句:

Could you speak up? We can't hear at the back.(你能大聲點嗎?我們在後面聽不到)

三、After you

在會議中不小心兩人同時發言,這時該怎麼辦?

請您先說

(X)You say first.

(O)After you.

Con-call過程中,經常會有和人同時說話的情況發生(speak/talk over),這時要請對方先說,不要直譯成「you say first」,像命令句。可以說「After you」。就像進電梯、請對方先過,我們也用「After you」。

多熟悉一個例句:

A: Can I pour you some coffee?(我給你倒點咖啡吧?) B: Oh no, after you.(噢,不用,你先來吧)

本文經英語島雜誌授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航