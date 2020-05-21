視訊會議時，請人「大聲一點」直接說「Speak loudly」恰當嗎？

疫情讓大家不出國、不出門，視訊會議（Con-call）比以往更頻繁。Mark第一次主持Con-call，會議開始前先點名，他就說：

I’d like to call names.

話一出口，突然一片安靜，沒有人回應。原來「call names」不是點名，而是「罵人」。中文裡也有類似的情況，要罵某人，就直呼其名，這就是「call names」。

一起看三句在con-call中很容易犯的錯：

一、點名 ≠ call names

I want to call names.

（Ｘ）我要點名。

（Ｏ）我要駡人。

點名最常見的說法是「Let's take a roll call.」Roll是名單、名冊的意思，take a roll call就是按著名冊上的名字喊。

Con-call的點名，其實是讓各人報出自己的名字，更自然的說法是：

Can we start by getting everyone’s name？（我們開始自己報名字吧！） Let’s start by taking attendance to see who is on the line.（我們看看誰已經在線上了）

二、「Speak loudly」 vs. 「speak up」

線上晚3分鐘，比在會議室等3分鐘更慘。會讓你加分的遠距開會，有一些細節要注意。要請人說大聲一點該怎麼說？

請說大聲一點

（Ｘ）Can you speak loudly?

（Ｏ）Can you speak up?

Speak loudly是指講話很大聲，例如：

She spoke very loudly.（她說話的聲音很大）

在會議中直接叫人speak loudly，像是粗魯地命令人「大聲說話」，speak up是一個好用的片語，指講話聲音大一些。例句：

Could you speak up? We can't hear at the back.（你能大聲點嗎？我們在後面聽不到）

三、After you

在會議中不小心兩人同時發言，這時該怎麼辦？

請您先說

（Ｘ）You say first.

（Ｏ）After you.

Con-call過程中，經常會有和人同時說話的情況發生（speak/talk over），這時要請對方先說，不要直譯成「you say first」，像命令句。可以說「After you」。就像進電梯、請對方先過，我們也用「After you」。

多熟悉一個例句：

A: Can I pour you some coffee?（我給你倒點咖啡吧？） B: Oh no, after you.（噢，不用，你先來吧）

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航