「被消失」25年的班禪喇嘛，如今在何方？

文：德國之聲

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）週一（5月18日）要求中國立即公佈班禪喇嘛的下落。25年前，6歲的班禪喇嘛被中國政府抓補，他是藏傳佛教最大的派別中繼達賴之後最有影響力的人物。

蓬佩奧在一份聲明中說：「藏傳佛教徒，就像所有信仰團體的成員一樣，必須能夠根據他們的傳統，在不受政府干預的情況下，選擇、培育和崇拜他們的宗教領袖。」

他呼籲中國政府立即公佈班禪喇嘛的下落，並維護自己的憲法和國際承諾，促進所有人的宗教自由。

中國其後任命了自己的班禪喇嘛，儘管許多藏人不承認他，但他還是多次在官方安排下公開露面。

美國負責國際宗教自由事務的無任所大使布朗貝克 （Sam Brownback）上週警告，北京不應把班禪喇嘛事件視為未來處理達賴喇嘛轉世的方式。

中國無神論的政府已經明確表示，可能會為84歲的達賴喇嘛提名一位繼任者。

被消失25年

此前，西藏流亡政府已經要求中國政府透露由達賴喇嘛認定的班禪喇嘛轉世靈童的下落。自從他25年前被中國當局帶走後，就從未再出現過。

1995年5月24日，達賴喇嘛認定一位名叫更登確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）的男孩為班禪喇嘛轉世靈童。班禪喇嘛是藏傳佛教中地位僅次於達賴喇嘛的第二號精神領袖。當時這位男孩6歲。中國當局三天後請他去接受詢問，從此從公眾的視線裡消失。

位於印度喜馬拉雅山山麓的西藏流亡議會發表聲明指出：「第十一世班禪喇嘛的失蹤不僅是對他個人的不公，也是對六百萬藏人及其宗教自由權利的不公。」

國際社會一直對中國施加壓力，要求其透露有關這位男孩的消息。美國方面再次致電要求中國公開班禪喇嘛的下落。

中國宣稱西藏是其領土的一部分，當地數十年來發生了許多反政府的抗議活動，中國當局在西藏持續實施著嚴格的安保措施。自詡無神論者的中國政府任命了另外一個名為堅贊諾布（Gyaltsen Norbu）的男孩出任班禪喇嘛。

北京：「已大學畢業」

近些年來，有關更登確吉尼瑪及其家人的訊息少而又少。2015年，新華社援引一位西藏的官員報導稱，更登確吉尼瑪身體很健康，正在接受教育，也不想被打擾。

中國官方本週二（5月19日）表示，更登確吉尼瑪已大學畢業，現有一份穩定職業。中國外交部發言人趙利堅表示，更登確吉尼瑪享受了免費義務教育，後通過高校入學考試，現有一份工作。他稱，無論是31歲的更登確吉尼瑪還是他的家庭，都不願被打擾「目前正常的生活」。他還警告美國不要「利用西藏議題干涉中國內部事務」。

根據藏傳佛教活佛轉世習俗，被認定為班禪喇嘛的人必須是其前任的轉世。第十世班禪喇嘛被中國囚禁，死因蹊蹺。

藏傳佛教的精神領袖第十四世達賴喇嘛從1959年起一直在印度流亡。今（2020）年2月22日是他舉行坐床典禮，升座成為達賴喇嘛的80週年紀念日。中國政府已經表示可能會自行指定達賴喇嘛的繼任者。

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