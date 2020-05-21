德法主導的5000億歐元「新冠債券」能否重建歐洲？

文：Bernd Riegert（德國之聲駐布魯塞爾記者）

歐盟內的德－法火車頭又上路了。終於上路了！法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅克爾（Angela Merkel）放棄了倒車擋，以終止圍繞歐盟在新冠危機後重建問題上的爭議。儘管歐盟諸協議明文禁止舉債，梅克爾總理仍改變了大政方針，原則上同意歐盟共同舉債。法國總統馬克宏如願以償，5000億歐元的重建資金將作為補貼，而不是德國和歐盟北部成員國原本希望的貸款發放給本已舉債過度的南部成員國。作為交換，馬克宏不得不同意，重建債券規模不是1.5兆，而僅是它的三分之一。

必須更團結

德法兩國目前還只是提出了建議。不過，該建議已與歐委會作了協調。這一方案尤其會對歐盟東部和北部的成員國們構成壓力。這些國家得到的錢會減少，而義、西，還有法國等受新冠創傷更重的國家得到的援助會更多。

波蘭、匈牙利、保加利亞和羅馬尼亞等國也將需要表現出更多團結精神。歐盟內，這些國家迄今一直是淨收款國。為此，德國聯邦總理本週二（5月19日）將會晤與東部諸成員國政府領導人，解釋相關方案。

意義重大的建議

國內，梅克爾還有一場硬仗要打。因為，在基民盟和基社盟這樣的保守主義政黨內會出現抵制聲音，反對這一意味著德國須拿出數百億歐元額外支出的「補貼方案」。相關資金將由歐委會共同舉債，然後由成員國根據各自在歐盟長期預算框架內所佔份額在20年內共同償還。也就是說，直到2040年，今天的這一步驟也將束縛各成員國政府和議會，限制它們的財政活動空間。

人們也可以將這一新方案簡單地稱為歐盟債券，或壓縮版新冠債券。它是一種有限責任共同債券。但它完全可能違反歐盟協議的第311條。現在，有賴於歐盟法律專家們想出高明招數，使之恰相契合。義大利和法國可以高興了。它們如願以償。

方向已定

不過，一切都會成功？梅克爾和馬克宏說，是。因為，在這一史無前例的例外局面下，必須行動，不能優柔寡斷。德法火車頭行駛方向正確。問題是，是否所有車廂、所有歐盟成員國，都能連接上。現在，分岔口已然在目。

下星期，歐盟委員會將介紹其規模龐大的預算草案，重建債券僅是其中的一小部分。此後，成員國們必須快速達成一致，以便年底時——最好在此之前——用於抑制經濟蕭條所亟需的資金就能到位。跡象顯示，有望達成妥協。但這一債券只應是一次例外！

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