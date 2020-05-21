為維持穩定的消毒效率，次氯酸水應盡量避免接觸空氣，以免還原嗎？

我在2020年2月14日及2020年2月17日，分別發表〈武漢病毒恐慌，次氯酸水〉和〈冠狀病毒有套膜，所以次氯酸水無效？〉得到非常大量的閱覽、引用和回應。對大多數的回應，我是用私函回覆，而少數則是在文章的回應欄裡回覆。例如有位黃先生2020年2月19日詢問：

您好，今天查詢一下有關次氯酸水的資料，看到一些網路新聞報導，內容說次氯酸水噴出瓶後就會氧化，而導致沒有抗菌的效果，請問這是正確的嗎？

我就立刻在回應欄裡回覆：「次氯酸水噴出瓶後，如果擊中目標（微生物），就會將微生物（氧化）殺死。如果沒有擊中目標，就會還原（不是氧化）而不再具有（氧化）殺微生物的能力。這是很正常的，沒有什麼值得大驚小怪。」

可是不久後，讀者Alex Yu又來詢問：

教授您好，可否請問，所以次氯酸水的保存盡量避免接觸空氣，以免還原嗎？

很顯然，很多人關心次氯酸水穩定性的問題，所以我才決定寫這篇文章。

我會先講一些基本的化學，然後再談一些應用上穩定性的問題。有關次氯酸水的化學，我大多會參考〈The science of chlorine-based disinfectant〉。但是，如果讀者想要得到更進階的資料，可以參考一本標題就叫做《Hypochlorous Acid》的專書。

氯是以下列三種形式之一添加到水中：

元素氯（氯氣） 次氯酸鈉溶液 次氯酸鈣粉末

氯氣與水迅速反應，形成兩種化合物：次氯酸（HOCl）和鹽酸（HCl）。

次氯酸（HOCl）是一種弱酸，而它可以根據下面這個方程式，進一步分解為次氯酸根離子（OC1–）和氫離子：

HOCl → H+ + OCl–（次氯酸根離子）

次氯酸（HOCl）的消毒效率（殺菌力）約為次氯酸根離子（OCl–）的80到100倍。所以，HOCl越多的溶液，消毒效率就越高。

在25°C和pH 7.5的情況下，總氯的一半以HOCl的形式存在，另一半則以OCl–的形式存在。在較高pH值（高於7.5）時，OCl–較多，而在較低pH值時，HOCl則較多。在pH值為5時，幾乎所有的氯都以HOCl的形式存在；而在pH值為10時，幾乎所有的氯都以OCl–的形式存在。

次氯酸鈉溶液（俗稱漂白水）的pH值是在11到13之間，所以，所有的氯均以OCl–的形式存在；也就是說，漂白水是消毒效率不高的溶液。

較先進的技術可以將次氯酸鈣溶液的pH值，調到3.5到5.5之間，使得所有的氯都以HOCl的形式存在。所以，這樣的溶液也一樣是被稱之為次氯酸水（儘管嚴格而言它不是）。

有關次氯酸水在應用上穩定性的問題，最簡單扼要的參考資料，是一篇2017年發表的研究論文，標題是〈Stability of Weakly Acidic Hypochlorous Acid Solution with Microbicidal Activity〉（具有殺菌活性的弱酸性次氯酸溶液的穩定性）。我把它的摘要翻譯如下：

我們製備次氯酸（HOCl）溶液（200 ppm，pH6），並評估其穩定性和殺菌活性。我們發現HOCl對紫外線，日光，與空氣接觸和高溫（≥25℃）都不穩定。此外，在HOCl溶液中，存在過量的含NH 2 或CHO的有機化合物（例如蛋白質和碳水化合物）或無機離子（例如NO 2 -，SO 3 -，PO 3 -，Fe2+，Cu2+和CuS）會導致通過氧化反應快速消耗HOCl，並顯著降低HOCl溶液對大腸菌的殺菌活性和總活細胞計數。 因此，要生產穩定的HOCl溶液，需要在純水中配製各種化合物和離子的濃度，使其濃度盡可能的低，並在黑暗和陰涼條件下（<10℃）儲存，以保持HOCl分子的濃度和殺菌活性。

從這個摘要可以得知，要維持次氯酸水的消毒效率，就需要將它的瓶罐蓋緊，並存放在低溫黑暗的地方。還有，幾乎任何物質（不管有機、無機），都會降低次氯酸水的消毒效率。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航