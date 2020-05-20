在中國試圖對有爭議的南中國海的捕魚進行限制後，越南向本國漁民發出在法律範圍內繼續捕魚的訊息。越南作為東南亞國家是世界上主要的海產出口國之一，該國政府提醒沿海各省的政府要「加強」對他們保護下的漁民的監管。

越南農業和農村發展部上星期致信地方政府，告訴他們要告知漁民有關中國的「無效」禁漁令，但也要「鼓勵漁民在越南領海範圍內堅持正常生產」。越南拒絕了中國5月1日至8月16日在南中國海實施的季節性禁漁令，兩國都聲稱對南中國海擁有主權。一個月前，越南表示，中國撞沉了一艘越南漁船，船上的漁民獲救。

越南信息通信部官方新聞網站「越南網」的一篇報導稱，「各省市人民委員會應當指導職能機構加強對海上漁船捕撈活動的管理和監督。」

近幾個月來，南中國海的多國之間緊張局勢已經升溫，漁業糾紛威脅加劇這一緊張局勢。今年4月，中國派遣一艘可能是勘探石油的海洋研究船返回有爭議海域後，華盛頓警告北京不要「利用」新冠病毒大流行來分散外界對其海上侵略的注意力。

越南抗議這艘船重返那一水域，以及早些時候越南一艘漁船被撞沉。菲律賓在越南漁船被撞沉後罕見地站到越南一邊，菲律賓通常對中國在南中國海的行為持搖擺不定的批評立場。即使是不經常參與南中國海爭端的印尼，也在2019年擊沉了被其指控非法捕魚的中國船隻。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2020年3月6日，美國的羅斯福航空母艦停靠在越南的峴港市。

馬來西亞今年4月也抗議中國的勘探船重回有爭議海域。上週，美國派遣了「嘉貝麗・吉佛斯號號」 濱海戰鬥艦（USS Gabrielle Giffords）進入南中國海，以示反對它所稱的中國在南中國海的「脅迫和非法行動」。

南中國海被認為有豐富的漁業和石油資源，多個亞洲國家和地區對其提出了相互重疊的領土主張。

由於新冠病毒疫情，越南的漁業部門收益已經出現下滑，包括與中國的海產品貿易減少。

越南漁業協會主席阮越尚要求政府保護當地漁民，反對中國試圖實施夏季禁漁令。

「這項規定對越南主權下的海域沒有法律價值」 ，他在代表該協會寫給政府的一封信中說，「越南漁民完全有權在其主權下的海域捕魚。」

越南外交部已作出相應回應。一位發言人說，「越南拒絕中國的單邊決定」。

她說， 「鑑於當前的地區和全球背景，越南要求中國不要使東海局勢進一步複雜化」 。越南稱南中國海為「東海」。

中國曾表示，越南無權抗議禁漁令。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：中國頒布南中國海禁漁令 越南告訴漁民繼續捕魚

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範