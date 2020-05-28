如何利用「籌碼策略」找出下一個飆升的小型股？

Photo Credit： 豹投資

籌碼策略的條件是以當日投信（投資信託股份有限公司）買入為基準，觀察投信是否超過N天未持有該檔股票（N日這項條件可設定為10、20、60日），藉此發現投信近期忽然開始買進的個股。藉由法人的研究功力，以他們的當日買進作為明確訊號，快速發現個股變化的新契機。

講求績效的投信神秘操作，找出下一個有機會飆升的小型股

先問大家幾個問題。想想看，當你投資基金時，會不會希望在幾個月內就看見成效？看到「XX檔基金在2月內績效平均達10％以上」等類似字眼，會不會有種怦然心動的感覺？這就是為什麼投信的基金管理人，通常偏好短期操作的原因；不僅因為業績壓力，如此一來，他們的能力也才會被看見。

因此投信為了達成目標，會有自己的一套操作流程。本篇文章，就是要帶大家了解「投信」對一檔個股的投資特性是什麼。

投信投資三大特性：中小型股、連續信的波段操作、持股比達15％

特性一、中小型股

投信通常選擇的個股是中小型股票，因為這類型股票的價格，短期間內容易靠著交易量飆升。像台積電（2330）那種權值股，投信的影響力就不如外資來得高。所以我們可以看到下圖，符合條件的幾乎都是中小型股。

Photo Credit: 豹投資PRO 圖片來源：豹投資PRO

特性二、連續性的波段操作

投信通常會是先在某一天大買某檔個股，但此時股價還沒有什麼起伏，沒有人注意到它，投信就趁機會偷偷持續買進個股。等到個股整盤完畢，再加碼買進更多，讓股價隨之飆漲，這樣投信就能賺到這波價差。

特性三、持股比達15％

持股比達15％是投信的賣出指標。因為法規有規定某一檔個股的占比，不能超過這檔基金淨值的10％，所以投信對這檔個股的總持股比通常小於15％。因此，投資人如果發現持股比越來越接近15％，這時候的股價就很難再持續往上漲，代表賣出的時機不遠了。

單看「近N日法人初次買入」還不夠，搭配「連續N天買進」找出飆升股

觀察投信的「近N日法人初次買入」策略，先幫大家挑出投信近期可能炒作的個股。投資人能再搭配「連續N天買進」這項策略，可以從投信連續幾日買進個股，察覺到這檔股票可能就是下一個飆升股。在股價整盤回檔時也跟著買進，就有機會搭上投信順風車喔。

案例分析：泰鼎-KY（4927）

對於第三個特性持股比達15％，可以看到下面此實際例子，我們發現只要泰鼎-KY（4927）的持股率接近15％，股價就不太能繼續上漲，甚至反轉下跌。

Photo Credit: 豹投資PRO 圖片來源：豹投資PRO

重點整理

投信的基金管理人為了短時間內有好的績效，比較偏好短期操作，從「投信近N日法人初次買入」可以觀察投信的投資特性。 投資特性一：選股策略是選擇中小型股，因為這類的股票投信有足夠的錢操作。 投資特性二：連續性的波段操作，從中賺取價差。投資人可以運用「近N日法人初次買入-投信」及「連續N天買進」策略找出下一個成為投信的飆升股。 投資特性三：個股的賣出指標是當投信的總持股比接近15％。

以上內容純屬個人經驗分享，任何投資都有其風險，本網站之文字、數據、資料與服務僅供參考，無任何推介買賣之意，讀者應獨立判斷，審慎自我評估並自負投資風險，特此聲明作者、本公司與所屬員工不負任何法律責任。

本文經豹投資授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航