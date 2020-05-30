危險的前奏：如何不讓「輕度知能障礙」惡化成失智症？

輕度知能障礙的英文稱之為Mild Cognitive Impairment（以下簡稱為MCI），正如其名，MCI會導致輕度但是用心觀察可以發現的認知功能異常，其中包括記憶力與思考能力的退化。為什麼要花一篇文章的篇幅介紹MCI呢？因為當一個人出現MCI時，有較高的機率會罹患阿滋海默症或是其他失智症；換句話說，MCI可以將其視為罹患失智症的前兆。因此接下來將介紹MCI讓讀者可以更了解輕度知能障礙。

關於輕度知能障礙

MCI會導致輕微的認知功能障礙，然而雖然輕微且不至於影響日常生活但是親友還是有能力觀察到患者的變化。而到根據統計，在美國65歲以上的長者約有15-20%的人罹患MCI，而在罹患MCI的人當中又有較高的比例可能會發展成阿茲海默症或是其他類型的失智症；但是，並不是患有MCI的人就一定會發展成阿茲海默症或是其他類型的失智症。在某些案例中甚至出現MCI患者的認知功能沒有持續退化亦或是回復到正常的狀態。因此本身或是親友懷疑有記憶能力的問題時，千萬不要猶豫，立刻尋求專業醫師的協助！

症狀

基本上專家們將MCI分為兩種類型，遺忘型與非遺忘型。

遺忘型（Amnestic MCI）：顧名思義，這種類型的MCI主要就是影響其記憶能力，當一個人開始忘記一些原本透過提醒就可以想起來的事情時就有這方面的疑慮了，例如：忘記重要的約會、曾經過的對話或是最近發生的事件等等。



非遺忘型（Nonamnestic MCI）：這類型主要影響思考的能力，例如：決策力、判斷力或是視覺知覺等等能力。除此之外，患有MCI的患者也有可能出現憂鬱、焦躁和負攻擊性、焦慮與漠然等情況。

危險因子

根據目前的研究指出MCI的最大危險因子與阿茲海默症一樣同為年紀，隨著年紀的增長，罹患認知功能相關疾病的機率就會越高，根據美國神經病學學會（American Academy of Neurology）的研究指出目前全球60歲左右的長者約有6%罹患MCI，而到85歲的長者則約有37%的人罹患MCI；另一個危險因子便是基因，就目前的研究中可以發現帶有APOE-e4基因的人有比較高的機會罹患認知功能障礙疾病，然而這並不表示帶有APOE-e4基因的人就一定會罹患相關的疾病。除了上述兩個我們幾乎無法做任何改變的危險因子之外，特定的醫療狀況與生活習慣也會導致我們罹患MCI，其中包括：糖尿病、抽菸、高血壓、膽固醇過高、肥胖、憂鬱、缺乏運動、低的教育程度與缺乏心理與社交的刺激活動等等。

如何延緩從MCI惡化成失智症呢？

有鑑於至今FDA（美國食藥署）仍然沒有通過任何治療失智症或是MCI的藥物，因此使就沒有所謂用藥物可以治療MCI或是減緩病程的方法；然而根據美國神經病學學會（AAN）研究表示，MCI的患者維持運動的習慣有較好的記憶力表現。由於運動可以增加心理與社交的刺激讓大量的血流流經腦部，很有可能藉由此方式刺激身體釋放修復大腦的化合物進而延緩或是改善腦部的功能；另外AAN也同時提出認知功能的訓練可以增進思考能力。根據2015年的研究追蹤了長輩兩年的時間發現，維持複合式良好習慣的參與者能夠維持較好的認知功能，而其中所謂的複合式習慣包括：健康飲食、規律運動與參與社交活動，此生活習慣也被認為是用於MCI的患者維持其認知功能。

結論

罹患輕度知能障礙的患者對於日常生活的影響並不會太大，而且維持良好的情況下也不一定會惡化成失智症，所以讀者不用過分的悲觀；相反的，我們更應該敏銳地察覺身邊的親友是否出現不正常的認知功能退化，在可以積極介入之前做出相對應的努力，避免造成遺憾。除了年紀的增長與基因不可改變的因素之外，積極的運動、健康的飲食與活絡的社交生活都是避免罹患認知功能障礙相關疾病的公認好辦法，筆者在這邊誠心的建議大家，與其滿心期待新的治療方式出現，不如先改變自己的生活習慣。

資料來源

本文經阿登的老人學筆記本授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航