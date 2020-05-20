迫爆海洋公園是港人的可怕回憶

上一代的集體回憶，關年輕人甚麼事？千禧年前後出生，開始懂事，去主題公園玩，最有印象的共同回憶，除了每年十月的「哈囉喂」，便可能是到處人頭湧湧，被說普通話的旅客迫爆之場面。

成長於一個連Twins都不曉得的年代，無四大天王橫跨各階層的大眾偶像，一家人不會圍在一起看電視，而是各自玩手機，娛樂碎片化，藝人KOL化——在如此百花齊放的社會環境，有人跟九十後及零零後說，為了挽救妳／你們父母那一代的美好回憶，將一百幾十億（隨時更多）公帑拿去填氹，到底有幾多人會說OK？

海洋公園副主席劉鳴煒三番四次以集體回憶為由，要求政府泵水救這個老古董，但一班近幾年蝕大錢仍照加人工的高層就完全置身事外，毋須負責，毋須受罰，隨時得到政府救濟後繼續做，繼續高薪厚祿。就算這班獲前特首、現任Facebook評論員「689」青睞的管理廢柴最終辭職，但千萬人工已袋袋平安，對珍惜海洋公園的港人和盡心盡力的員工來說，過去幾年的混賬，根本是賞惡罰善的敲詐、欺凌、被情感勒索的天仙局。

其實集體回憶大致分為美好和可怕兩種。自海洋公園以迪士尼為競爭對手開始，搞到日日擠堤的場面，是有利可圖，但社會代價亦不可謂不大。海洋公園迫到爆，搞到污煙瘴氣，根本是香港縮影。對港人來說，就算是在公園留下大量腳毛的六、七十後，都只會感到陌生和厭惡，威威司令更加是天外來客，毫無感情可言。劉公子雖說自己態度open，各種救亡方案都可以考慮，但空洞而乏實質內容背後隱藏甚麼，又會使人產生新的憂慮。海洋公園會否像公私營土地分享計劃那樣，製造機會給大地產商換地牟取暴利呢？

劉鳴煒接受傳媒訪問時，便提到有大財團欲投資加入公園營運，但受《海洋公園公司條例》限制而不可能。有興趣的財團卻非網上熱議的《Pokémon》所屬公司任天堂，不是有條件把AR或VR發揮到淋漓盡致的高科技企業（如果是有這麼超前構思，老早已打開口牌吧），那到底是甚麼背景的金主會對這爛攤子感興趣呢？

順帶一提，港台《鏗鏘集》曾經探討領展拆售資產的來龍去脈，了解市民如何蒙受其害。原來在「689」年代，金融發展局於2013年發表一份研究報告，力主將香港發展為房地產投資信託基金的集資中心。個名係咪好勁？有份參與研究的金發局政策研究小組，成員卻包括領展CEO王國龍。到了2014年8月，用來規管領展的證監會守則果然放寬限制，領展由物業租務管理變為地產發展商，可以在有限情況下投資土地，投資限額亦同時放寬。至於所謂集資中心到頭來令哪些人獲益，你話呢？

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