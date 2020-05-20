蔡英文520回任民進黨主席，提3大任務邀「辣台派」入黨

總統蔡英文今（20）日開始第二任總統任期，在早上就職典禮結束後，下午她也重回任民進黨，重新接任黨主席，蔡英文表示，這是她第5次接任民進黨黨主席，她提出3大任務，呼籲全黨同志莫忘人民託付，讓民進黨成為1個不斷創新的政黨。接下來黨中央的人事案將重新整隊，前黨主席卓榮泰和前秘書長羅文嘉都將離開；替蔡英文操盤總統大選的前行政院副院長林錫耀則將接任秘書長。

蔡英文：感覺就像回家一樣

蔡英文表示，這是她第5次接任民進黨黨主席，今天在這裡，一樣會議室，一樣的樓層，「感覺就像回家一樣」，她也特別感謝卓榮泰主席和羅文嘉秘書長過去1年多來的付出，他也要謝謝所有黨員的付出，「大家辛苦了」。

蔡英文表示，4年前她剛就任總統時，曾告訴大家，民進黨成為執政黨後，不可以忘記人民的託付，要讓台灣不一樣，這4年來，民進黨的執政過程中有酸甜苦辣，有風雨跟起伏，但挑戰再怎麼艱難，現在都挺過來了，「人民用選票給我們肯定，再一次給我們機會，在場同志大家都記得，勝選那一天，她向所有勇敢的台灣囡仔說，一定會留下更好的國家。」

蔡英文也說，面對新的時代，新的任期，不只要做好工作，也要做一個「讓年輕人願意加入」的政黨，一直和人民站在一起。蔡英文也說，民進黨在威權時代爭取自由民主，在野的時候監督政府，現在執政了，也要勇敢改革。

蔡英文也提出，這次她擔任黨主席，有3大任務，第一是更多社會力量加入民進黨，因此她要邀請「辣台派」加入民進黨，新陳代謝是維持競爭力的不二法門，貼近社會脈動讓民主不斷進步，因此向所有支持者、好朋友、辣台派，歡迎加入民進黨。

第二是民進黨必須重用年輕人，很多人都在2020選舉扮演重要角色，執政能夠穩定要重視經驗、傳承，在理想與創意中尋找可行道路，因此要麻煩資深黨工、幹部，「老幹配上新枝」，執政不莽撞、急躁，穩健踏實的替人民帶來真正幸福。

民進黨中央黨部10樓的接待大廳牆面，近日也換上主題為「堅韌之國，美麗之島」的大圖輸出，首度以插畫風格設計，添增「行動改變台灣」的標語，試圖打造出與年輕人接軌的入口意象。

第三則是民進黨要不斷進步，蔡英文表示，民進黨必須強化網路社群人才培育能量，不斷進步、不斷創新，這樣才不會被時代淘汰，所以將會微調黨部的組織，針對「網路社群」這塊加強，把選戰中累積的能量繼續延續。

這是蔡英文第5次擔任民進黨黨主席。也成為民進黨有史以來，擔任過最多次黨主席的人。她前4次分別是在第12屆、第13屆、第15屆，以及第16屆。擔任過2次黨主席者有蘇貞昌、謝長廷、陳水扁、許信良、黃信介等5人。

Photo Credit:中央社

另外蔡英文也宣布，將請前副行政院院長林錫耀擔任黨秘書長，她說，林錫耀在政治上經歷豐富，甚至連她都要叫他一聲前輩，相信林錫耀接掌黨務工作後，未來帶領新任幹部跟黨工，一定能與執政團隊良好溝通，跨世代合作。

卓榮泰：階段性任務已完成

今天和蔡英文交接的前民進黨黨主席卓榮泰也表示，他要感謝、恭喜蔡英文總統，身為強力候選人，帶領民進打了一場漂亮選戰。去年6月19日時，他曾對蔡英文表示，會用盡全力讓蔡英文在最快時間內，回來主持民進黨的會議，現在他可以說，「報告總統，我們做到了。」

Photo Credit:中央社 蔡英文下午在民進黨中央黨部宣誓就職黨主席，由民進黨仲裁委員會主委張政雄（中）監交，自前主席卓榮泰（右）手中接下印信，重掌黨務。

卓榮泰也表示，自己去年接受黨員的指派，有3大任務，包括保衛本土政權、維護國會優勢、推動進步價值，面對選戰時，黨的目標就是總統連任、國會過半，現在他也可以大聲說，「這些目標都達到了」，卓榮泰也提及，去年9月28日時，民進黨的33週年慶，他也將「社會同行、世代共贏」加入決議文，在新的行動綱領下，把黨的老同志找回來。

卓榮泰也感性表示，現在他已經達到大家交付他的任務，他要向全體新進黨員道歉，「我要從大改革行動中告別，離開公共職務」，但他也對大家表達感恩的心情，因為有人民的信任、全黨的團結，現在他才有辦法在這裡，將主席的棒子交到總統手上，他要祝福蔡英文未來國務黨務都能順利成功，也要祝福全黨的同志和台灣人民。

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核稿編輯：黃筱歡