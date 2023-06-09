時代力量劉仕傑遭控性騷擾後主動退黨，王婉諭道歉：擴大調查參選期間是否有類似行徑

曾代表時代力量參選台北市士林北投區議員的劉仕傑，遭一名女性網友指控涉及性騷擾，甚至強拉手觸碰私處。時代力量秘書長李兆立今天召開記者會表示，決策委員會已決議將劉仕傑送交時力紀律委員會調查，最嚴重可能開除黨籍，不過時力中央黨部今天已接獲劉仕傑的退黨申請。對此黨主席王婉諭道歉，並表示這件事發生在劉仕傑加入時代力量之前，但他們仍將啟動調查，了解劉過去在黨內、代表時代力量參選時，是否有類似行徑。

網友指控劉「拉手碰私處」

網友Jackie Chen昨天在臉書表示，她與A男曾因舉辦活動認識，而A男為了職涯轉換問題多次想邀約她諮詢，有次終於答應碰面，原本約在捷運站，但A男開車前來甚至邀她上車；隨後A男開車到碧潭，堅持要留在車上聊天，過程中對方不僅用手臂扣住她的脖子、強吻，還拉她的手去碰觸他的私處。

Jackie Chen指出，隔天她試圖傳訊套話想作為證據，但A男回應，「我以為你跟我一樣open minded（思想開明）」，事後她向A男任職單位打聽，才知道A男分際操守特別差。

由於文章中透露A男從政後換了幾次政黨，且2次參選台北市議員都沒選上，不少網友認為這段文章是影射時力黨員劉仕傑。而劉本人在案發後隨即關閉臉書粉絲專頁。

時代力量黨中央

李兆立今天上午舉行記者會，並宣佈時力決策委員會決議，指出網友文章指黨員劉仕傑曾涉及性騷擾一事，時力感謝當事人勇敢說出這件事，讓性平案件能在陽光下檢視，才能處理並遏止未來再發生。

李兆立表示，時力於9日凌晨開啟臨時決策委員會，決議將劉仕傑送交時力紀律委員會調查；根據文章內容，劉仕傑的行為雖屬於任職外交官期間，尚未加入時力，但時力對性騷擾抱持零容忍態度，將擴大調查處置。

李兆立進一步指出，黨員涉及性騷擾事件，已違反時力性平的最高標準，作為秘書長要表達歉意；若劉仕傑入黨後有相關性平事件，也將列入調查範圍，若有相關情資也可聯繫時力性平信箱（gender@npptw.org），時力將以最高標準處理，並歡迎相關當事人聯繫時力，將提供必要法律協助和心理支持。

媒體詢問劉仕傑是否還有黨職。李兆立表示，劉仕傑目前僅是黨員身份，今年1月後就離開時力，目前沒擔任黨職，據了解是任職民間企業且不在台灣。至於是否有聯繫到劉仕傑，李兆立表示，時力將積極聯繫劉仕傑和文章當事人，希望劉仕傑能主動向時力說明，若劉仕傑不願意說明，時力將以目前獲得所有資訊調查處理。

李兆立表示，時力決策委員會已決議將劉仕傑送交紀律委員會調查，文章指涉的劉仕傑行為雖屬於任職外交官期間，尚未加入時力，但時力對性騷擾抱持零容忍態度，將擴大調查處置。

時力發言人余佳蒨受訪表示，時力中央黨部於今天上午10時39分收到劉仕傑傳真退黨聲明書，儘管劉仕傑退黨，但時力仍會走完性平程序，並調查劉仕傑在時力期間是否涉及其他性騷擾事件。

王婉諭道歉：將會擴大調查

時力黨主席、立委王婉諭今天也透過臉書表示，身為黨主席和時力一分子，她必須要向受害者及社會大眾致上最深的歉意。王婉諭表示，「對不起，我們過去沒能察覺、得知這樣的錯誤」，甚至讓疑似犯下如此惡意行徑的人，繼續擁有參與公眾事務的平台與話語權。

王說明，劉仕傑先生於今年大選結束後，就在1月31日辭任國際部職位，正式離開時代力量，從她3月1日就任黨主席至今，劉仕傑先生也從未擔任黨內任何職務。

王也強調，雖然這件事發生在劉仕傑先生加入時代力量之前，但時代力量絕對不會容許這種離譜的違法行徑。昨晚時代力量的決策委員會已經緊急召開會議，將劉仕傑先生移送紀律委員會審理，一旦經紀律委員會釐清、決議後，將立刻開除黨籍，並且永不錄用。

同時，時代力量也將啟動調查，了解劉仕傑先生過去在黨內、代表本黨參選時，是否有類似行徑。倘若有相關情事，絕對不會隱匿，將立即啟動程序處理。最後他表示，時代力量的道德標準，絕對不會只用來審視他人，而姑息自己。

另外由於被害人指劉仕傑自稱是立委范雲的「愛徒」；范雲今天在臉書撰文嚴厲譴責性騷擾事件，並誠懇道歉，也願意協助不分時期的被害人。范雲指出，她要感謝受害人勇敢站出來，她也在第一時間，公開向被害人表達支持與願意協助，更要嚴厲譴責性騷擾事件加害人。

范雲表示，根據文章，事件發生時劉仕傑尚未加入社民黨，選舉過後再也沒有聯絡，但她要為曾經提名過現在被指控性騷擾的候選人，向大家道歉。范雲指出，若有任何曾遭到劉仕傑性騷擾的受害者，無論在任何時期，有需要任何協助，請與她的團隊聯絡，她會盡全力協助。她和婦女團體會接續努力，讓台灣社會成為一個更好的社會。

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核稿編輯：翁世航