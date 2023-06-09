時代力量劉仕傑遭控性騷擾後主動退黨，王婉諭道歉：擴大調查參選期間是否有類似行徑
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黨主席王婉諭道歉，並表示這件事發生在劉仕傑加入時代力量之前，但他們仍將啟動調查，了解劉過去在黨內、代表時代力量參選時，是否有類似行徑。
曾代表時代力量參選台北市士林北投區議員的劉仕傑，遭一名女性網友指控涉及性騷擾，甚至強拉手觸碰私處。時代力量秘書長李兆立今天召開記者會表示，決策委員會已決議將劉仕傑送交時力紀律委員會調查，最嚴重可能開除黨籍，不過時力中央黨部今天已接獲劉仕傑的退黨申請。對此黨主席王婉諭道歉，並表示這件事發生在劉仕傑加入時代力量之前，但他們仍將啟動調查，了解劉過去在黨內、代表時代力量參選時，是否有類似行徑。
網友指控劉「拉手碰私處」
網友Jackie Chen昨天在臉書表示，她與A男曾因舉辦活動認識，而A男為了職涯轉換問題多次想邀約她諮詢，有次終於答應碰面，原本約在捷運站，但A男開車前來甚至邀她上車；隨後A男開車到碧潭，堅持要留在車上聊天，過程中對方不僅用手臂扣住她的脖子、強吻，還拉她的手去碰觸他的私處。
Jackie Chen指出，隔天她試圖傳訊套話想作為證據，但A男回應，「我以為你跟我一樣open minded（思想開明）」，事後她向A男任職單位打聽，才知道A男分際操守特別差。
由於文章中透露A男從政後換了幾次政黨，且2次參選台北市議員都沒選上，不少網友認為這段文章是影射時力黨員劉仕傑。而劉本人在案發後隨即關閉臉書粉絲專頁。
時代力量黨中央
李兆立今天上午舉行記者會，並宣佈時力決策委員會決議，指出網友文章指黨員劉仕傑曾涉及性騷擾一事，時力感謝當事人勇敢說出這件事，讓性平案件能在陽光下檢視，才能處理並遏止未來再發生。
李兆立表示，時力於9日凌晨開啟臨時決策委員會，決議將劉仕傑送交時力紀律委員會調查；根據文章內容，劉仕傑的行為雖屬於任職外交官期間，尚未加入時力，但時力對性騷擾抱持零容忍態度，將擴大調查處置。
李兆立進一步指出，黨員涉及性騷擾事件，已違反時力性平的最高標準，作為秘書長要表達歉意；若劉仕傑入黨後有相關性平事件，也將列入調查範圍，若有相關情資也可聯繫時力性平信箱（gender@npptw.org），時力將以最高標準處理，並歡迎相關當事人聯繫時力，將提供必要法律協助和心理支持。
媒體詢問劉仕傑是否還有黨職。李兆立表示，劉仕傑目前僅是黨員身份，今年1月後就離開時力，目前沒擔任黨職，據了解是任職民間企業且不在台灣。至於是否有聯繫到劉仕傑，李兆立表示，時力將積極聯繫劉仕傑和文章當事人，希望劉仕傑能主動向時力說明，若劉仕傑不願意說明，時力將以目前獲得所有資訊調查處理。
李兆立表示，時力決策委員會已決議將劉仕傑送交紀律委員會調查，文章指涉的劉仕傑行為雖屬於任職外交官期間，尚未加入時力，但時力對性騷擾抱持零容忍態度，將擴大調查處置。
時力發言人余佳蒨受訪表示，時力中央黨部於今天上午10時39分收到劉仕傑傳真退黨聲明書，儘管劉仕傑退黨，但時力仍會走完性平程序，並調查劉仕傑在時力期間是否涉及其他性騷擾事件。
王婉諭道歉：將會擴大調查
時力黨主席、立委王婉諭今天也透過臉書表示，身為黨主席和時力一分子，她必須要向受害者及社會大眾致上最深的歉意。王婉諭表示，「對不起，我們過去沒能察覺、得知這樣的錯誤」，甚至讓疑似犯下如此惡意行徑的人，繼續擁有參與公眾事務的平台與話語權。
王說明，劉仕傑先生於今年大選結束後，就在1月31日辭任國際部職位，正式離開時代力量，從她3月1日就任黨主席至今，劉仕傑先生也從未擔任黨內任何職務。
王也強調，雖然這件事發生在劉仕傑先生加入時代力量之前，但時代力量絕對不會容許這種離譜的違法行徑。昨晚時代力量的決策委員會已經緊急召開會議，將劉仕傑先生移送紀律委員會審理，一旦經紀律委員會釐清、決議後，將立刻開除黨籍，並且永不錄用。
同時，時代力量也將啟動調查，了解劉仕傑先生過去在黨內、代表本黨參選時，是否有類似行徑。倘若有相關情事，絕對不會隱匿，將立即啟動程序處理。最後他表示，時代力量的道德標準，絕對不會只用來審視他人，而姑息自己。
另外由於被害人指劉仕傑自稱是立委范雲的「愛徒」；范雲今天在臉書撰文嚴厲譴責性騷擾事件，並誠懇道歉，也願意協助不分時期的被害人。范雲指出，她要感謝受害人勇敢站出來，她也在第一時間，公開向被害人表達支持與願意協助，更要嚴厲譴責性騷擾事件加害人。
范雲表示，根據文章，事件發生時劉仕傑尚未加入社民黨，選舉過後再也沒有聯絡，但她要為曾經提名過現在被指控性騷擾的候選人，向大家道歉。范雲指出，若有任何曾遭到劉仕傑性騷擾的受害者，無論在任何時期，有需要任何協助，請與她的團隊聯絡，她會盡全力協助。她和婦女團體會接續努力，讓台灣社會成為一個更好的社會。
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核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。