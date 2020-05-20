柯文哲提「天然台」：蔡英文兩岸關係「八字箴言」是民眾黨一貫主張

總統蔡英文今（20）日發表第二任期就職演說，民眾黨主席、台北市長柯文哲中午出席台灣民眾黨的黨政協調會議並發表短講。指出蔡英文針對兩岸關係所說的「和平對等、民主對話」八字箴言，是民眾黨一貫主張，但民進黨近期有政策反覆的情況需注意；另外柯文哲也提及，過去有個名詞叫「天然獨」，更精確應是「天然台」，生活在這島上的人民就是台灣人。



柯文哲今天早上也出席蔡英文的就職典禮，發表短講時，柯文哲先對蔡英文就任表達恭喜，希望台灣未來可以更好，在野黨也會盡監督執政黨的責任，藉此深化台灣民主政治，讓國家實質進步。

柯文哲也稱許，台灣這段期間防疫表現非常好，源於衛生部會專業、人民素質高，獲國際肯定是值得高興的；但後續紓困、產業振興，則顯得政策混亂，包括萬元之亂、酷碰券等莫衷一是，顯然需要改進。

柯文哲指出，民眾黨檢視過去4年施政，發現民眾對幾項議題普遍不滿，包括司法改革、青年低薪、高房價、少子化等社會問題，蔡英文還是有責任要「說清楚講明白」。另外他也很高興聽到蔡英文呼應了民眾黨的主張，將成立修憲委員會，下修參政年齡到18歲。

柯文哲：民進黨在兩岸政策上反覆不定

兩岸議題上，柯文哲表示，民主自由還是台灣的核心價值，過去有個名詞叫「天然獨」，更精確應是「天然台」，因為生活在這座島上的人民就是台灣人；台灣民眾黨以台灣為名、以民眾為本，未來還是會用共融社會、國家治理兩項主張，繼續推動台灣的進步。

不過柯文哲也話鋒一轉，批評民進黨近期在處理兩岸議題上，無論是護照正名、華航改名，或提案刪除「國家統一」字眼等，看出政策反覆不定，也讓人覺得在選舉期間操弄統獨、騙取選票只是一種手段而已，他提醒，現在民進黨完全執政就需要完全負責。

柯文哲表示，蔡總統說會遵守憲法和兩岸關係條例，並提出「和平對等、民主對話」八字箴言，事實上和平對話本來就是民眾黨一貫主張，過去處理兩岸關係上，可以說達到和平相處，也維持對等尊嚴，事實上我們也維持台灣民主自由的核心價值，「很高興蔡總統也呼應這相同的主張」。

民眾黨信念：共融社會、國家治理

最後柯文哲也表示，「共融社會、國家治理」還是台灣民眾黨的政治信念，必須透過包容和科學來實現。另外也要堅持不以短期利益犧牲長期利益，不以少數人利益犧牲多數人利益，不因為政黨利益犧牲國家利益，在堅守專業價值前提下爭取最多民意支持，這是未來他們要努力的方向。

柯文哲也表示，這次選舉台灣人民還是給了蔡英文再一次執政的機會，民眾黨也希望蔡英文不要辜負台灣人民的期望，希望台灣是和諧、團結的社會，清廉、有效率，「監督為民眾、打拚為台灣，讓台灣因為有我們變得更好」。



民眾黨黨團總召賴香伶表示，今天早上他也到台北賓館參加就職典禮。很可惜沒有聽到蔡英文在就職演說中提及幾個關鍵議題，包括居住正義、分配正義、青年低薪、高房價、少子化等。賴香伶也提到，第一任處理了非常困難的年金改革，接下來大家也要看，第二任內勞保的部分該如何處理？

賴香伶表示，過去國家總體為了經濟，犧牲農民、犧牲勞工等，民眾黨過去3個多月來，透過立法院黨團，提出很多相關的呼籲，接下來也會提出很多相關修法，希望透過專業、理性來凝聚國家未來4年的新願景，也期待中央能夠聽見來自人民的聲音。

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核稿編輯：楊士範