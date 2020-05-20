平時如陌路，抗爭變手足？反思南亞裔港人處境

有一次跟一位少數族裔同學R談起社會運動。R土生土長，操流利廣東話。她說，如果不問世事、不談社會時事的本地華裔是一隻「港豬」，那麼去年反修例運動爆發之前，她道道地地就是一隻「南亞豬」，飲食男女吃喝玩樂，世間事與我何干。但是，隨後談到她何以參與上年的反修例運動，如何界定自我身分之際，她又會毫不猶豫答道：「我是一個X裔香港人。」

身分認知上的微妙落差叫人疑惑：何以「港」與「南亞」有時截然有異，有時卻奇妙地結合？

二零一九的反修例運動，毫無疑問已成為香港人的集體記憶。若謂一九八九年六月四日乃一整代「中國人」的傷痕，那反修例運動，便是這一代「香港人」不可磨滅之痛。這代人未在八九年的時空親睹六四政權血腥鎮壓運動的影像，卻在這近一年來歷盡極權詭辭、催淚彈與橡膠子彈的洗禮。對「香港人」而言，這次運動更有一大意義演進：它不須先憑依於一個以血緣界定的身分、同意中港兩地的人「血濃於水」，方可參與。相反，「只要你有嗰份心，你都係香港人」——強調「連結」作為運動價值，乃這場運動最可圈可點之處。我們不斷見到諸如「connect」、「和勇不分」、「同路人」、「缺一不可」、「齊上齊落」、「不讓XXX成為condom」等口號，這意味著，反修例運動本質上就隱含一種連結他者的暗線在焉；所謂「香港人」，亦非一個封閉排他的概念。

這場民主運動的緣起，並不必然基於「我有一個香港人的身分認同感」，可以僅始於一種非政治的危機感：「嘩，條例過左嘅話，我有可能會無啦啦比人捉左上去中國喎。」然而，不可否認，隨著反修例運動演變出五大訴求，持續發酵，對「身分」問題的討論復又熊熊燃起，慢慢亦有更多居於這片土地上的人擁抱「香港人」身分。

「少數族裔作為香港人」的星星之火

擁抱「香港人」身分，不獨是華裔的專利。這場香港民主運動中，本地少數族裔的身影處處：派水、參與遊行、張貼文宣，甚至有人因此被捕。去年十月，有少數族裔在重慶大廈門口向遊行人士派發枝裝水，以示支持，他們再三高呼：「我們是香港人」，獲一眾路過的遊行人士如雷響應。長久以來的認知冰層似乎終於融解，到此大家才順理成章地接受「少數族裔也是香港人」此一陳述。

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不過，怎樣護持這點初生的星星之火，讓「少數族裔作為香港人」此一事實延綿下去，而非一刻呈現，旋即復隱，乃真正當思考的問題。要在觀念上坐實這點，華裔應趁此反思自身如何看待「本地少數族裔」；反之，少數族裔亦須對本地議題持續投入、關注，或最少與本地議題有溝通之可能。

「復隱」即「回歸於看不見」的狀態。在港的「南亞人」並非橫空出世。少數族裔在香港的歷史已有百年之久，現在許多少數族裔都是已在港定居了三、四代人。就算如此，「南亞手足」長久以來一直被置於「他者」的視角看待，甚至我們總看不見他們的存在，明明活在同一片土地，卻恰如處在平行時空。當少數族裔申訴受到各種歧視、因教育制度而無法學好中文時，總有人出來隨便指斥是人種身分本質的問題；有少數族裔犯罪時，則隨即貼上「南亞幫」、「蝻亞人」標籤，一棒打死；新聞如無報道，他們更跡近隱形。

而這次剛好同一陣線，少數族裔又突然搖身一變為「南亞手足」——那些「南亞手足」，恰恰便是長久被主流社會定義為「不願」融入、自絕於天下的一群。平心而論，喚出「南亞手足」一詞之前，我們有沒有了解過這班「手足」？難道僅因立場一致，便足以令他們突變為赴湯蹈火的「手足」？下一次這班「南亞手足」爭取應有的權利的時候，又有沒有人會挺身而出；還是在一場社會運動中「看見」他們與自己分享共同立場，撐過自己便就此滿足——最後又復歸於那種看不見、不想知的狀態？

這無疑是一種香港當下亟待改變的「伸手主義」：只要看見本地少數族裔參與我的事，不妨拿出來大書特書；不過講起「你自家」的事時，便留待貴客自理了。

民主精神要深耕細作，少數族群卻乏人問津

貼近時代脈絡地思考如何「避免少數族裔從我們視域中復隱」，沿著「不論何線，參與即為手足」的線索，問題可以闡述為「在這場鐵定會延長的民主運動的主線下，我們可以如何延續這個社群的參與」。五年前雨傘運動過後，一直有人提倡所謂「傘落社區」、「深耕細作」的論述，意謂每個人將傘運的抗爭、民主精神帶入社區，醞釀下一次改變。有趣的是，五年以來，有多少人「深耕」了少數族裔群體？當我們試圖以論述說服立場南轅北轍的「藍絲」的長輩時，少數族群尚是一片乏人問津的荒原。許多普羅大眾的內心深處似從未有一種他們「都是自己人」，也「有必要」讓他們了解世情的衝動；甚或從未把「本地少數族裔」與「香港人」兩個概念連繫起來。若然我們不想魯莽地將本地少數族裔排拒在外，認為他們不屬「香港人」的一份子，在雨運五年後的今日，我們就必須正視他們的社會處境、困局，及其緣此而生的社會參與取向。

幾星期前，香港融樂會為少數族裔同學舉辦了一場有關「香港社會參與」的分享會，談及過往本地少數族裔予人不關心香港社會、政治冷感的刻板印象。同學的回應是，這種印象半對半錯。錯在其實有許多年輕一代的他們生於斯，長於斯，比起移民來港的父母輩、祖輩對香港有更深厚的歸屬感，亦較肯認自己為「香港人」，樂意承擔起相應的公民責任。現時已有約六成半的少數族裔青少年登記成為選民，可見關心社會的少數族裔，不在少數，未來亦只增不減。

然而這種刻板印象亦有「半對」一面。有些少數族裔視香港為掙錢的暫居之地，一旦香港發生任何危機，仍可以回家鄉徐圖後計。香港天翻地覆，僅左右荷包肥瘦而已。這種冷漠箇然無計，不過更多「冷漠」實情源於無可奈何，無關乎「事不關己」之心態。語言不通是其一。香港的語言政策向來對少數族裔極不友善，由於沒有完整的中文第二語言課程，許多少數族裔沒法學好中文，因而無法接觸到海量以中文寫成的社會資訊及政治分析，想關心也無從入手。甚或即使已是選民一員，也未必能夠在有充份資訊的前題下，投下負責任一票。許多華語界灸手可熱的論爭，如「白票」、「35+」、「攬炒與否」，就此與他們擦身而過。

除語言外，隨「二等公民」身分想像帶來的戒懼感，同樣使他們對社區參與望而卻步。本地印裔社工Jeffery Andrews去年在一次訪問中曾指，少數族裔一直都想融入香港，「但我們只是這座城市的second-class」[註]。最直接的意思是，他們的聲音長期受到主流華裔社群忽視，同時，自己的膚色、種族使他們在這個社區的一舉一動容易引來猜疑目光，從而影響主流華裔對整個族群的印象；如果公權力一意要槍打出頭鳥，他們也必然首當其衝。於是，背負著「二等公民」的身分想像，自然是保持低調為妙。

如是，則至少有一部分少數族裔之所以不熱衷參與社會事務，並非自己選擇的結果，實不得已耳。作為一同擁抱「香港人」身分，也支持運動中「齊上齊落」、「同路人」價值的一分子，我們更應好好抓緊這個少數族裔被「看得見」的瞬間。

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為少數族裔充權，建構「香港人」身分

筆者認為，目下至少有三點可行，旨在為少數族裔充權，並促成華裔與本地少數族裔在「社會參與」上方方面面的持續交流。

第一，鼓勵本地少數族裔成為選民。手上擁有一票，不單讓他們的聲音有實質份量，要求參選政黨對其負責；也是他們踏出了解香港社會、政治的第一步。

第二，「了解香港社會、政治」非一時三刻可為，乃待日積月累而成，此端看民間社會跨語言的文宣與交流，以及各政黨是否具備此遠見和敏銳度，以英文傳達自己政綱、政見。去年運動期間，不諳中文的少數族裔時常未能接觸到準確的即時資訊，每每令有心人有機可乘，趁機在少數族裔社群中散佈虛假消息。「英文戰線」的文宣雖然未必受到本地華裔關注，但這些文宣圖片背地其實會在少數族裔群組中流佈，有助他們了解、釐清社會事實，阻截假消息；上次區議會選舉前，融樂會亦曾為本地少數族裔舉辦過區議會背景知識的講座；選舉過後，又四出與各區區議員聯絡，討論區議會如何帶動本地少數族裔參與，從而幫助區議會與少數族裔相互了解。這類「揼石仔」工夫雖不能立竿見影，然長遠計，足可移風易俗，不過仍有待更多人投身其中。

第三，從根本上講，華裔亦應摒棄「事不關己」的想法，更深入了解本地少數族裔議題，在他們有需要的時候發聲，以行動證明與之「齊上齊落」。許多本地華裔都有「少數族裔不願與華裔交流」的成見，河水不犯井水，敬而遠之最好不過。實情只要認真考察，就會發現魔鬼細節源於制度之中。一方面如上文所述，中文第二語言教育有嚴重缺陷，許多少數族裔無法順利學好中文；再者，不少香港學校仍然有「實質種族隔離」的問題，許多少數族裔都集中入讀十多間中小學，以致華裔與少數族裔在就學時期未有太多機會交流，日後成長自難免抗拒花費額外心神互相了解。既然雙方並無先天不可解之矛盾，冷漠僅源於後天環境造成，有心人不妨主動更多了解他們的議題和文化，一如去年十月重慶大廈的文化導賞團等等；若無心力，檢討信念系統內有沒有哪些不自覺的種族偏見，有則改之，無則加勉，也是一大功德。

話分兩頭，將本地少數族裔納入「香港人」的定義概念中，不單純是上述實際操作上的事，亦同樣是理念層面上的事。欲建構「香港人」身分的論者，必定不能在這個課題上輕輕滑過。

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當「時代革命」已經走出了本土派私有語言的脈絡，成為日常的抗爭口號，我們必須警惕，「時代革命」，革的到底是甚麼。筆者相信，雖然「五大訴求」已賦予「時代革命」最基本，或最為人接受的意涵，「時代革命」並不止於狹隘的「制度變更」。對自我身分的再探索，亦是「時代革命」之為革命所不可或缺的部分。

時至今日，我們對這一套前反思式的身分定義說辭極為反感：「只要你是黃皮膚、黑眼睛，則你是一個中國人」，又或者認定「我生於中國的土地，那麼我就是中國人」。究其原因，在於定義我之為我，不應走這種基因／血緣決定論式的進路。如此我們必須思考，到底所謂「香港人」的身分，當由甚麼界定？甚麼使我們成為一個共同體？不同論者各自陳義，不論是由「感通痛苦」界定，還是「共同價值」、「共同文化」、「共同歷史」也好，特別是「共同語言」論，這些種種理論，都必須要處理這些香港未多有著墨的社群——少數族裔。如果「香港人」由「共同語言」界定，那麼一個擁抱我們的價值，卻不會說廣東話的少數族裔，可以被納為這個共同體的一份子嗎？若我們意欲在香港這一個多種族、多文化交匯之地，建立起自我主體性，並且會向所有有心成為一份子的人開放，則一套「穿透膚色、種族的身分認同感」如何可能的理論，在香港的語境下，可謂必須。而這一套理論，亦必植根於「何謂香港人」此一問題出發。

或許，最終極的問題仍待我們反求諸己，自我叩問：到底本地少數族裔是不是「自己人」，抑或只是個呼之則來的他者？

註：【不是異鄉人】躲避、反擊？一個決定 印裔社工脫口罩除膚色界限（30-10-2019，香港01）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin