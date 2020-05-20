巴西確診數成全球第3高，疫情下一戰場在中南美洲？

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情擴散全世界，主要災區由中國發展至義大利，接著美國、俄羅斯陸續陷入確診高峰期，在俄羅斯疫情還未明顯趨緩之際，中南美洲病例也暴增，巴西的確診人數更超越英國、義大利、西班牙，成為全球第3多，緊追在美、俄之後。

巴西檢測人數少，潛在病例恐更多

巴西衛生部昨（19）日公布新增1179例死亡，首次破千，並創單日新高，累計逾27萬人確診、近1萬8000人死亡。

《衛報》報導，巴西檢測能量不足，截至本月10日，全國僅約50萬人接受病毒檢測，相較於西班牙和義大利共已檢驗約190萬人，巴西很可能有更多潛在病例未被發現。

《BBC》則報導，巴西實際的感染人數可能是已知確診數的15倍。巴西最大城市聖保羅有逾3000人死於武漢肺炎，其市長柯瓦斯（Bruno Covas）警告，聖保羅醫療體系可能在2周內崩潰。亞馬遜州首府瑪瑙斯早已不堪負荷，屍體必須集中掩埋。

自疫情爆發以來，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的毫無作為已引來批評。波索納洛反對維持社交距離，堅持放寬經濟活動，1個月內2名衛生部長陸續離任。

《中央社》報導，不少分析家認為，巴西是全球抗疫做得最差的國家之一。聖保羅大學（USP）歷史暨人類學家史瓦克茲（Lilia Schwarcz）受訪表示，100年前爆發西班牙流感疫情，巴西防疫比現在更嚴密，出門會戴口罩，文化活動取消；當時巴西政府應變迅速，值得現在的執政政府借鏡。

阿根廷第2大城重新封鎖，智利首都暴動

烏拉圭、玻利維亞、秘魯和哥倫比亞皆對巴西疫情表示過擔憂，巴拉圭、哥倫比亞、阿根廷等也關閉對巴西邊界，但中南美洲的疫情還未見緩和。

《中央社》報導，阿根廷第2大城科爾多瓦（Cordoba）上周解除部份封鎖，商店和理髮廳恢復營業，人們可前往宗教場所，但近3天以來新增55例確診，決定重新封城。阿根廷累計確診8358例，其中384例死亡。

智利昨日新增3520例確診、31人死亡，雙雙創新高。《中央社》報導，其首都聖地牙哥9成加護病房已滿，不得不將患者送到其他城市治療。聖地牙哥居民因不滿糧食短缺和失業，在示威時與警方發生衝突，當局派出軍隊鎮暴。

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單日新增2713例確診，墨西哥仍準備重啟復業

墨西哥昨日新增2713例確診，也創單日新高，累計確診5萬4346例、5666人死亡。《路透》報導，墨西哥仍準備重啟經濟活動，由汽車、採礦、建築業開始。通用汽車（GM）在墨西哥中部的錫勞（Silao）有重要工廠，該公司已通知工人需於今（20）日返工，並表示會嚴守防疫措施，檢查員工有無症狀、要求戴好防護裝備。

哥倫比亞累計近1萬7000例確診，逾600人死亡。《中央社》報導，哥倫比亞自3月底開始實施強制隔離措施，總理杜克（Ivan Duque）昨日表示，隔離鎖城措施將延長至本月底，校園停課至7月底，70歲以上長者至6月底前不得外出。

哥倫比亞鎖城嚴格，國內外班機皆停飛，城市之間不能互相往來。哥倫比亞為南美洲產油大國，受疫情和全球油價下跌影響，官方預測今年經濟萎縮恐達5.5%。

死者急下葬，尼加拉瓜疫情存疑

尼加拉瓜目前累計不到300例確診，但此數字備受質疑。該國政府並未實施防疫措施，《衛報》指出，有醫護人員表示，武漢肺炎死者的死因被歸咎於高血壓、糖尿病或其他呼吸道疾病，在深夜快速被下葬處理。國內民間團體發表逾700名醫師的聯名信，信中指出，尼加拉瓜早已發生社區感染。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡