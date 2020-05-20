民進黨迎來「蔡主席2.0」：競選團隊、青年立委參選人任黨務主管

蔡英文今（20）日早上宣誓總統就職，下午也與前任民進黨黨主席卓榮泰交接，重回民進黨接掌黨務，並指派林錫耀接任秘書長。新任秘書長林錫耀下午率所有一級黨務主管宣布，根據蔡英文提出的「民進黨三大任務」，民進黨將成立新的常設單位「網路社群中心」，另外有多名在競選總部擔任核心成員，以及青年立委參選人也都進入民進黨成為一級黨務主管。

林錫耀接任秘書長，林飛帆、林鶴明留任副秘書長

民進黨新任秘書長林錫耀，過去曾任宜蘭縣環保局長、台北縣代理縣長、行政院政委、行政院副院長等，後來在2020大選中負責蔡英文的選舉操盤，深受蔡英文信任，從政經歷完整豐富，現在林錫耀回到黨中央，將有助於黨部和府院、行政、立法溝通協調。

而3位副秘書長，隨同卓榮泰、羅文嘉一同加入民進黨的副秘書長林飛帆留任，將持續進行與社會對話工作。

林錫耀表示，在大選期間，很多人都希望林飛帆幫忙「站台助選」，林本身就已經是政治明星，願意繼續留下來黨部服務，「是本黨之福」。

Photo Credit: 中央社

另外在這次大選中負責社群網路的前總統府發言人林鶴明，今年3月之後就從蔡英文競選總部轉任黨部擔任副秘書長，將留任黨部，負責文宣、網路、新聞與年輕世代人才的培育，林錫耀稱他在社群網路上「表現非常出色」，將與熟悉黨務工作與各地組織系統的資深黨工高幸雪，3位副秘書長共同協助林錫耀掌管黨務工作。

Photo Credit: 中央社 林鶴明從總統府發言人到蔡英文競選總部，都主掌社群網路經營。

競選團隊、立委候選人都入黨擔任主管

此外，上次選舉民進黨提名到艱困選區參選、但落選的「台灣派隊」，這次也安排進入黨中央，擔任主管級工作，這樣的安排主要是希望能夠承接總統大選的選戰能量，把大選經驗融入未來民進黨的黨務工作。

包括曾參選台北市松山信義區的吳怡農，出任民進黨智庫副執行長一職。吳怡農選後即成立「壯闊台灣」協會，表示要在民間繼續推動相關的計畫並持續耕耘基層，對於民進黨發展相當關心，因此在與林錫耀幾次商談後，同意兼任民進黨「新境界文教基金會」的智庫副執行長一職，持續針對所專長的國防政策參與研議並適時對外發言。

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這次在新北市永和區參選立委的蔡沐霖，將出任青年發展部主任，副主任則由曾任總統府文稿的網路名人范綱皓擔任。客家事務部主任由當時參選新竹市立委的周江杰擔任。參選台北市大安區立委的「哈佛女孩」謝佩芬則出任國際部副主任。

另外值得注意的是，這次到連江縣以「淡菜男孩」為形象，透過組樂團表演、背著大氣球到處拜票，替民進黨在馬祖創下總統、立委得票新高紀錄的民進黨前發言人李問，在選後持續留在當地經營。截至今天已經有123位民眾陸續申請入黨，超過門檻將設立「連江縣黨部籌備委員會」，李問就擔任首任召集人，將在2個月內設立連江縣地方黨部。

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另外，蔡英文競選總部的核心幹部，這次也進入黨務擔任主管。包括競選總部發言人、前台北市議員顏若芳將出任新聞輿情部主任；民進黨新設的「網路社群中心」，則由蔡英文競選總部發言人廖泰翔接主任，競總網路社群中心成員楊敏出任副主任；另外隨前副秘書長羅文嘉一起進入黨部，也在大選期間著力甚多的的媒體創意中心主任王柏鈞將繼續留任，在蔡英文競總新聞部副主任的劉欣怡擔任副主任；另外社會運動部主任將由蔡英文競總社會力部執行長楊皓茹出任。

林錫耀也一一介紹其他黨務主管，包括國際部主任由立委羅致政兼任，政策會首席副執行長柳嘉峰、組織推廣部主任李慶鋒、婦女發展部主任蔡宛芬、台灣民主學院主任林秉忠留任；中國事務部主任由國家安全會議資深研究員吳峻鋕出任。原住民族事務部主任由屏東三地門鄉鄉長車牧勒薩以．拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan）兼任。民調中心主任由陳博洲擔任，政策會首席副執行長柳嘉峰留任，副執行長由許慧儀擔任。台灣民主學院主任林秉忠留任。

年輕世代當主管，新設「網路社群中心」和群眾互動

這次新任一級主管大量晉用年輕世代，黨中央有2位副秘書長林飛帆、林鶴明都是七年級生，加上幾個部門新任主任、副主任，普遍年齡在30到39歲。由七年級的年輕幹部擔任一級主管，除了維持黨務幹部的年輕化，加上2020大選脫穎而出的新幹部，未來民進黨將借重他們的個人經驗，找出民進黨下個世代的年輕人才。

另外由於蔡英文和行政院長蘇貞昌的行政團隊，在過去1年來強化網路社群作為政策溝通的工具後，對於「人民有感施政」有不小的幫助。林錫耀今天也特別說明，為了延續蔡英文在2020大選所累積的網路社群能量，迎合新世代的趨勢，未來中央黨部將比照競選總部，新設「網路社群中心」專責負責維運黨部相關的社群平台。

Photo Credit:民進黨提供 民進黨新設的網路社群中心主任廖泰翔

而這次在大選中，除了擔任發言人的工作外，也在經常在蔡英文社群影片中擔綱主持人的廖泰翔，將出任網路社群中心主任，林錫耀指出，這次大選前主要聚焦在年輕族群和網路KOL的「社群之夜」，也都由廖泰翔負責掌握規劃，相信廖泰翔能幫助民進黨持續在社群網路上有所創新。廖泰翔自己則表示，除了既有的網路小編工作之外，黨部接下來會加強數位互動。

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核稿編輯：黃筱歡