老年人為什麼會聽信電視與廣播中的藥品廣告？

文：JLIS-圖書資訊學刊

四月清明是掃墓的時節，不少家庭會回鄉下老家祭祖並探望長輩。有時走進許久未進的老家，看到像異次元般塞滿不知名食材的冰箱總令人感到擔心，如果又挖出些不知名的藥丸或保健食品，那就不只是清空冰箱的簡單小事了。

老年人（依據衛生福利部《老人福利法》定義，老人為年滿65歲以上之人）到底都從哪裡取得健康資訊呢？如何避免家中老人從不知名的管道買下沒有醫療認證的藥品？又該如何協助長輩取得正確的健康資訊呢？

為什麼電台賣的藥長輩願意吃？

想要了解老年人為什麼會聽信電視與廣播中的藥品廣告，首先，要先知道老年人對於健康資訊的需求很強烈。有九成以上的台北市圖書館年長者認為健康資訊很重要，對於保健常識、疾病知識、飲食營養之類的資訊需求不亞於長輩對社交與人際的需求。尤其在自己生病或家人生病的情況下，老年人更會主動尋求健康資訊，想要盡早解決自己的健康相關疑惑。

長輩對資訊的需求如此強烈，但會主動尋找資訊的老年人並不多，長輩的健康資訊大多是被動接收，或在聊天時隨意提及。此外，老年人會接收到的資訊管道不只一種，醫生已經不再是唯一的資訊提供者，還有報章雜誌、電視媒體、甚至是網路等取得資訊的管道。撇除老年人較不常使用的網路，老年人會向身邊的親戚朋友尋求協助，或到圖書館閱讀報紙，從報紙上取得健康資訊。

比較特別的是，老年人使用電話諮詢的意願普遍比其他年齡層的人高，由於電話諮詢可以讓他們一對一的解決疑惑，比起閱讀，能更快速取得想要知道的資源，因此，正好符合老年人想快速找到答案的需求。而地下電台的推銷方式正好符合長輩的需求，就有可能使老年人不慎買到無效甚至是傷身的藥品。

鄉下老年人都從哪裡找醫療資訊？

如果將目光聚焦在鄉村地區的老年人身上，就會發現生活在鄉村的老年人會有不同於其他老年人的健康資訊需求。

鄉村地區的老年人需要的是「醫院看診資訊」以及「預防保健資訊」，他們大多對醫療體系抱有很高的信任，但多數人對於醫療服務並不熟悉。而且，鄉村醫療資源較大都市缺乏，比較不容易找到醫療資訊，因而更想多知道一些門診與保健上的資訊。

這時，老年人會轉向身邊的人，比如親朋好友、醫療專業人員、家人，向他們詢問健康資訊。此外，電視也是老年人的主要健康資訊來源之一，有超過八成的老年人會從電視新聞與節目中取的資訊，平均每天會看1至2小時。有些老年人則會閱讀報章雜誌、書籍與醫療機構的刊物，但是，視力不好會影響老年人是不是能順利閱讀，識字率也會影響長輩能不能全面理解資訊。

此外，不少機構也已注意到老年人的健康資訊需求（如：農會、衛生醫療和社教機構），並舉辦醫療知識推廣等活動，其中，又以農會舉辦的活動，長輩的參與率最高。七成以上的鄉村地區老年人表示曾從農會獲得健康資訊，但從未參與過機構舉辦的活動。

阿公和阿嬤不一樣

而一旦面臨健康問題，幾乎所有的老年人都會立刻到醫院就醫，接受專業的治療。相對的，如果他們覺得問題不嚴重，則會用自己過去的經驗處理。另外，也有些老年人覺得老化很正常，不會主動尋找健康資訊，也不會主動和醫療專業人員討論自己的問題。不過，有四成的老年人會求神明保佑，或用民俗療法來處理。

你曾發現在面對健康問題時，阿公和阿嬤會有不一樣的反應嗎？研究發現，比起阿公，阿嬤主動尋求健康資訊的頻率較低。由於鄉下地區仍有不少家庭維持傳統男主外女主內的觀念，阿公有閒可以出外串門子，但阿嬤要在家裡做家事、帶孫子，也就沒有多餘的時間可以和親朋好友談天聊健康資訊。此外，在傳統社會中，男性大多握有較多的資源，阿嬤雖然被要求要照顧家庭成員，當阿嬤感到身體不舒服的時候，反而會因為缺乏資源而處於相對弱勢。

人生七十才開始

俗話說「家有一老，如有一寶」，想讓家中老年人維持健康，除了陪他上醫院或提供金援，了解他們的資訊來源並提供正確的健康資訊，也能使阿公阿嬤照顧好自己。下次回到老家時，多和阿嬤聊一下天分擔她的家事，多看看看阿公是不是又錯買了電視上廣告的保健食品，和阿公阿嬤一起解決健康上的大小事，也是種關心的方法。

參考文獻：廖韋淳、邱立安、岳修平（2012）。鄉村地區老年人健康資訊需求與尋求行為之研究。圖書資訊學刊，10(1)，155-204。doi: 10.6182/jlis.2012.10(1).155

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航