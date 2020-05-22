成也石油，衰也石油，為何石油產業對馬星汶印等東南亞國家相當重要

石油是最重要的民生用品。缺乏石油時，我們不僅無法驅車出行，很多化學品、塑料、瀝青、合成橡膠和潤滑劑等產品也無法生產。當石油價格高企之時，物價隨著高漲，這讓缺乏石油資源、倚靠石油進口的台灣民生大受影響。在油價回落甚至到低潮時，對台灣民生較有利，但反觀在東南亞會讓不少國家受到負面衝擊。

3月8日沙烏地阿拉伯與俄羅斯開展石油價格戰，兩國大肆增產石油，使油價從每桶41美元一度滑落到19美元（4月21日布蘭特油價）。正因此事件，東南亞一些國家的財政收入大減，油氣產業也進入衰退潮。由此可見，石油對東南亞經濟是重要的命根之一。

在世界產油國排名中，印尼、馬來西亞、越南和泰國分別排在第24、26、30和32位，而排名第42的汶萊是人均產油量最高的國家之一。新加坡則是五大亞太煉油中心之一。這表示東南亞是世界重要的產油區，但長期不像西亞地區般被重視。東南亞石油資源豐富，主要分佈在馬來半島東岸、蘇門答臘島、爪哇島、東帝汶、婆羅洲北岸、菲律賓西岸和越南東岸。

與西亞石油不同，東南亞石油一般被認為是高品質的「甜油」（低硫）和「輕油」（低密度），馬來西亞的Tapis原油被認為是世界上品質最好的「輕甜油」，每桶售價也是全球最高。這也是為什麼馬國傾向出口本國的原油賺取大量外匯，反之進口西亞較低品質的原油供國內消費者使用。

歐洲人在東南亞的淘「黑金」夢

最早發現東南亞遍地「黑金」的是歐洲殖民宗主國石油企業。緬甸是東南亞最早開採石油的國家，二戰時期仁安羌（Yenangyaung）戰役的發生地即是緬甸產油的主要地區。根據「變臉的緬甸」一書，蘇格蘭人David Cargill最先以機械化方式開採當地的石油，並於1886年成立緬甸石油公司（Burmah Oil Company），壟斷了當地的石油生產。後來這家公司被併入了更龐大的英國石油公司（BP）中。

緬甸之後，印尼的油田被荷蘭人Aeilko Jans Zijlker成功勘探，他於1890年成立了皇家荷蘭石油公司（Royal Dutch Petroleum）開採北蘇門答臘的石油，後來該公司與英國殼牌運輸公司合組皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）。馬來西亞的石油也是由殼牌於1910年所勘探，位於東馬砂拉越州美里仍保留著當年的鑽油塔Grand Old Lady。

原油蘊藏量不豐富的泰國、越南和菲律賓，則未能引起歐洲資本的注意。西方的石油公司主要在當地售賣石油製品如煤油，而非進行勘探和開採。以泰國為例，殼牌成立了亞細亞火油暹羅分公司Asiatic Petroleum (Siam)，美國標準石油公司則成立了Stanvac（美孚石油Mobil的前身）——這兩家公司幾乎壟斷了本地煤油的銷售。

Photo Credit: AP/達志影像 皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）

國有化下的東南亞油氣產業

東南亞各國獨立後，油氣產業的主導權從西方石油公司紛紛轉為當地的國營石油公司。同樣地，緬甸早在1963年就把英資的緬甸石油公司國有化，成立「緬甸石油瓦斯公司」（MOGE）取而代之。這是因為當時政變上台的尼溫（Ne Win）實行緬甸式社會主義，將所有外資企業收歸國家，緬甸不再有私營石油公司。

與緬甸不同，印尼、菲律賓、馬來西亞和泰國允許外資（殼牌、Stanvac/美孚、BP、雪佛龍/加德士）以特許經營的方式繼續運作，同時設立國有的石油公司以掌握本地油田開發的主導。印尼政府分別在1945年成立國家掘油公司（Pertamin）、1957年成立國家石油公司（Permina）以及1961年成立國家油氣公司（Permigan）。根據「石油產業歷史詞典」，印尼政府規定美孚、殼牌和加德士成為上述三家公司個別的承包商。直到1968年這三個國有企業才合併為印尼「國家油氣挖掘公司」（Pertamina）。

菲律賓政府在1973年成立菲律賓國家石油公司（PNOC），收購埃索（Esso，前身菲國的Stanvac）的資產，以Petron作為新的品牌命名。Petron接受沙烏地阿美石油入股後，股權又輾轉到了「生力集團」手中，成了它的子公司。國有企業私營化的情況在菲律賓很常見，如原為公營的菲律賓航空。

晚進於1974年成立的馬來西亞國家石油公司（Petronas）是東南亞公營石油公司中資產最多的，高達1540億美元。為了實踐國有化導向的新經濟政策（NEP），馬國政府透過國家投資公司收購多家外資大企業（如種植公司），唯油氣業可讓外資透過生產分享合約（Production Sharing Contract）繼續承接國油公司計劃經營。殼牌和埃索被迫接受政府的獻議，類似印尼Pertamina情況，與新成立的國油公司聯合開採本地油田。國油不斷拓展海外市場，在上游勘探領域遍布各洲國家，包括土庫曼、伊拉克、蘇利南、阿爾及利亞、蘇丹、墨西哥和英國等。國油雄厚的資金使其有能力在1992年建設世界知名的雙峰塔（Petronas Towers），並贊助F1賽車隊賓士和BMW。

泰國方面，則在1978年成立國家石油公司（PTT），是東南亞第二大的公營石油公司。雖然泰國的石油產量低於印尼和越南，但在天然氣生產和煉油產業上卻獲利甚豐。PTT在泰國油氣產業並未排擠外資，反而藉外資如雪佛龍、埃索和殼牌的勘探與煉油技術而壯大，這與東南亞其他國家採取的吞併或扈從政策有別。

Photo Credit：AP/達志影像 馬來西亞國油公司Petronas常年贊助F1賽車隊。

高產的石油小國——汶萊和新加坡

除了上述產油大國，東南亞小國汶萊和新加坡也在石油業分一杯羹。汶萊可說是東南亞的杜拜或卡達。其人均產油量達每天每千人481桶，遠多於馬來西亞的30桶和泰國的5桶。在1929年發現石油後，汶萊的油田主要由殼牌開採經營。正因石油帶來可觀的財政收入，汶萊沒有隨砂拉越和沙巴加入1963年成立的馬來西亞，反而讓作為英國保護國直至1984年獨立。

另一小國新加坡雖不產石油，卻是全球最大的煉油中心之一。新加坡有兩家世界前15大煉油廠——埃克森美孚的裕廊島煉油廠（Jurong Island Refinery）以及殼牌的毛廣島煉油廠（Pulau Bukom Refinery）。根據NS Energy資料，新加坡一天可以煉製一百五十一桶原油，達世界煉油量的1.5%。

東南亞國家的油氣產業對本國經濟的貢獻不小。小至汶萊和新加坡，大至印尼、馬來西亞、泰國、越南和菲律賓，油氣營收佔了各國財政收入的一部分。根據OEC網站的數據，最依賴油氣的國家為汶萊，油氣佔了出口的92%。馬來西亞次之，佔了出口的14.1%。新加坡佔了13%，印尼約佔8.8%，泰國約佔1.5%，越南佔1%，菲律賓約佔0.5%。從上述來看，油氣收入對汶萊、馬來西亞、新加坡和印尼最為重要。

汶萊光靠石油收入，讓該國人民免繳個人所得稅和消費稅。汶萊公民還能享受免費教育和醫療、水電補助、無息房貸等社會福利。然而汶萊蘇丹的奢華生活也受到西方媒體批評，該國產業的單一更難以使福利經濟永續發展。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）檔案照。

成也石油，敗也石油

馬來西亞政府也一度依賴石油收入來支撐政府預算。當油價下跌時政府可用的資金減少，使社會福利遭削減、公共建設也停滯。油價下滑亦促使馬幣貶值。為解決此問題，政府一方面加大產業的多元化，另一方面開徵消費稅，以降低國家財政對石油收入的依賴。

東南亞擁有如此豐富的石油和天然氣資源，可謂大自然給我們的恩賜。但當一國不妥善運用油氣帶來的巨額收入，反而將之浪費在白象工程，抑或集中在極少數人手上，或是像委內瑞拉般濫發社會福利，甚至因忽視製造業而染上「荷蘭病」，則當國內石油耗盡或油價暴跌之時，國家財政就會即刻陷入困境。

這即是為何馬來西亞積極將產業多元化（如發展電子業和旅遊業），避免依賴初級產品（如石油、天然氣、橡膠和棕油）。或者像是東帝汶將部分石油收入投進主權基金「東帝汶石油基金」，以備不時之需。

石油價格戰和武漢肺炎疫情究竟會持續到何時不可知，但東南亞各國應未雨綢繆、相互借鑒，一起維護這個得來不易、終會枯竭的不可再生能源。

Photo Credit：彭成毅

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元